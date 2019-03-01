Поможет ли индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) получить повышенную пенсию и раньше срока уйти на заслуженный отдых? И как стимулировать россиян копить на достойную старость?



Не так давно Пенсионный фонд России отчитался о переводе пенсионных накоплений граждан в рамках переходной кампании 2018 года. Всего за год в ведомство поступило чуть менее 2 млн заявлений, по сравнению с 2017 годом их число уменьшилось в 3,2 раза. На мой взгляд, снижение активности граждан связано не только с техническими особенностями процесса перевода средств из фонда в фонд, а и с тем, что параметры пенсионной политики государства во многом остаются неясными. В конце 2013 года на государственном уровне было принято решение о «заморозке» накопительной части пенсии — это упростило задачу выплат нынешним пенсионерам. Режим «заморозки» продлили до 2021 года включительно, с тех пор приток новых средств на пополнение пенсий будущих пенсионеров фактически остановлен. Сумма пенсионных накоплений граждан изменяется только за счет инвестиционного дохода, заработанного либо ВЭБом, либо негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Исправить ситуацию призвана новая реформа, разработанная в Минфине и ЦБ, — введение индивидуального пенсионного капитала. Но пока рынок не понимает, как именно будет работать эта система.

Концепция предполагает, что граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 процентный пункт в год. Важно, что накопления в ИПК будут собственностью человека, а не государства, как сейчас. Как для работников, так и для работодателей, включившихся в программу, будут предусмотрены налоговые льготы. Было много споров, как стимулировать граждан самостоятельно отчислять часть доходов на будущую пенсию. В итоге склоняются к решению, что следует применить механизм автоподписки, но только для граждан с высоким уровнем дохода — от 85 тыс. рублей и выше. Остальные граждане должны самостоятельно выразить желание подключиться к системе ИПК.

Введение ИПК пока откладывается, и это неспроста. Повышение пенсионного возраста на пять лет в прошлом году вызвало в обществе весьма бурную реакцию. По сути, ИПК — это дополнительный налог, и главный вопрос при запуске системы — как сделать так, чтобы граждане начали осознанно и добровольно формировать свою будущую пенсию. По факту все возможные в РФ налоговые преференции уже предложены авторами проекта: гарантия сохранности накоплений с помощью АСВ и освобождение отчислений и дохода от налогов. Программа софинансирования пенсионных взносов государством в массовом масштабе не прижилась. Введение подобной программы софинансирования со стороны работодателей создаст дополнительную нагрузку на бизнес. А это сейчас не в тренде.

Но, например, есть такая идея: если гражданин 1967 года рождения и моложе в первый же год запуска программы ИПК начинает отчислять не 1%, а сразу 6% от своей заработной платы и сохранит этот уровень отчислений до момента выхода на пенсию (без возможности взять «каникулы» по выплатам) и не будет изымать данные средства на другие цели — то есть накопит приличные деньги, — то для него возраст выхода на пенсию снижается до прежнего возрастного ценза — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Это конкретный стимул, который вписывается в общую логику. Если человек не работал или работал, получая зарплату в конверте, то ему положена только социальная пенсия с порогом выхода на пенсию в 70 лет для мужчин и 65 — для женщин. Если гражданин работал, но не копил (не участвовал в системе ИПК), то ему полагается трудовая пенсия с установленным законом возрастом выхода на пенсию. А если работал и копил сразу по верхней ставке и без «каникул», то он получит и трудовую пенсию, и ранний выход на пенсию — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Такой механизм даст людям потенциальную возможность вернуть привычный пенсионный возраст, а государству — получить сразу существенный приток длинных денег в экономику и предложить компромисс обществу по пенсионной реформе.

Не работал или работал без отчисления налогов Работал, но не копил Работал и копил Социальная пенсия: М-70 Ж-65 Трудовая пенсия: М-65 Ж-60 Трудовая пенсия + ИПК: М-60 Ж-55

Такой механизм позволит более тонко настроить систему. Например, закрепить минимальную абсолютную сумму сбережений. Возможны другие варианты.

Еще один спорный вопрос — это обозначенный ценз автоподписки по доходу — от 85 тыс. рублей и выше. Граждан с таким уровнем дохода в стране немногим более 7%, а это значит, что механизм ИПК не сработает в полную силу. На мой взгляд, этот ценз нужно снизить для включения в реформу большей части россиян. Логика проста. Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение в России», размер средней месячной государственной пенсии по стране в 2018 году составил 13,36 тыс. рублей. Если принять во внимание рекомендацию Международной организации труда (МОТ) о том, что коэффициент замещения заработной платы при выходе на пенсию должен составлять не менее 40%, то в этом случае максимальный уровень зарплат, для которых выполняется рекомендация МОТ, составляет порядка 35 тыс. рублей. Следовательно, порог автоподписки должен начинаться для граждан с зарплатой в 35 тыс. рублей и выше. Бесспорно, можно логично возразить, что автоподписка с 35 тыс. или даже с 50 тыс. рублей не вызовет энтузиазма у граждан, но концепция ИПК дает возможность для любого гражданина отказаться от этой опции. Главный посыл снижения ценза с 85 тыс. рублей до 35 тыс. — вовлечь в ИПК большую часть населения страны.

Независимо от уровня зарплаты, человеку трудно отказаться от части своих реальных доходов. Даже если предстоит отложить 1 тыс. рублей в месяц, то в год это составит 12 тыс. рублей, которые можно использовать на текущие жизненные потребности. Безусловно, нужны серьезные стимулы для того, чтобы копить на пенсию. Возможность получения повышенной пенсии и более ранний срок выхода на заслуженный (накопленный) отдых могут стать таковыми.

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