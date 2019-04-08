Прогнозы большей части инвестиционных компаний на 2019 год ранее были довольно скептическими. В качестве основной тактики для частного инвестора рекомендовалось избрать консервативную с минимальной долей рисковых активов. Однако по мере выхода I квартала на финишную прямую становилось понятно, что негативные прогнозы не оправдались. Является ли это поводом для пересмотра планов на последующие девять месяцев?

Начало нынешнего года, действительно, ознаменовано целым рядом положительных событий, которые обеспечили ралли практически по всем мировым индексам. Торговые переговоры США и Китая уверенно двигаются к логичному итогу в виде заключения сделки, ФРС значительно смягчила риторику и вместо планируемых ранее двух повышений настаивает на терпеливом подходе. Риск жесткого сценария Brexit также немного снизился, так как ЕС и Великобритания не против продолжить переговоры и после 29 марта, а буквально 11 марта был достигнут компромисс по наисложнейшему вопросу — Ирландии. В результате с января индексы США и Европы в плюсе примерно на 12%, а индекс 50 ведущих компаний Китая и вовсе прибавил более 25%. Тем не менее ключевые риски для мировой экономики, на наш взгляд, сохраняются. Среди них можно выделить рекордный уровень закредитованности (как государств, так и домохозяйств) в США, замедление экономик Китая и Европы, увеличение «коротких» позиций со стороны институциональных инвесторов и др. Если говорить о российских активах, то следует добавить угрозу санкций (теперь речь идет не только об ОФЗ и банках, но и о сырьевых компаниях), ускорение инфляции, а также рост нагрузки на бизнес — повышение НДС, тарифов, необходимость финансирования инфраструктурных проектов. Поэтому вносить принципиальные правки в тактику инвестирования на 2019 год сейчас не следует.

Основу инвестиционного портфеля стоит составить из облигаций со сроком погашения до трех лет и низкой дюрацией. В таком случае удастся сохранить доходность практически без риска снижения стоимости бумаг, а также нивелировать риски санкций и повышения ставки со стороны ЦБ. В последние дни активизировались слухи о возможном снижении ключевой ставки в РФ. Среди аргументов называют смещение инфляции к более низким значениям и относительную стабильность экономики. На наш взгляд, фактором для смягчения еще можно считать отсутствие давления со стороны ФРС, которая взяла паузу, но риск ускорения потребительских цен и новых санкций не позволяет однозначно рассчитывать на возвращение ЦБ к траектории понижения. Этот тезис подтверждает динамика долгового рынка. Спрос на «короткие» ОФЗ достаточно высок. Всего за три недели доходность по выпуску 26210 с погашением в декабре 2019 года снизилась с 7,72% до 7,15%. В то же время доходность 10-летнего выпуска 26224 за это время не изменилась и остается на уровне 8,45%.

Рекомендуем выделить под облигации 60—80% портфеля, отталкиваясь от индивидуального риск-профиля. Помимо ОФЗ в данный момент доступны для покупки «короткие» выпуски Сбербанка, «Транснефти», «МегаФона», «Русгидро» с более высокой доходностью и приемлемым кредитным качеством. Многие аналитики рекомендуют держать до 20% в денежных средствах, чтобы докупать интересные активы, которые способны просесть в цене в случае реализации некоторых рисков и последующей коррекции. Мы считаем, эти функции лучше будут выполнять ОФЗ с погашением в течение года. Продать их при необходимости можно близко к текущим ценам, а вероятно, и дороже, но при этом бумаги будут генерировать доходность на уровне 7,15% годовых.

В сегменте российских акций основное внимание рекомендуем уделить дивидендным историям. Выплаты отечественных эмитентов остаются одними из лучших в мире, даже с поправкой на колебания валютного курса. Стабильно высокие дивиденды в 2019 году ожидаем, прежде всего, от металлургического сектора: «Северсталь», НЛМК, ММК. Помимо этого, сильный прошлый год обеспечит привлекательную доходность по нефтедобывающим компаниям — интересны привилегированные акции «Башнефти» и «Сургутнефтегаза». Есть привлекательные идеи и в других секторах: «Ростелеком», МТС, «Норникель», ФСК ЕЭС, «Детский мир». В то же время с позиции роста стоимости акций сейчас есть некоторый дефицит торговых возможностей. Нефтедобывающие компании не так интересны, как в прошлом году, из-за снижения нефтяных цен в сегменте «майнинга» многие компании сбавили темпы роста, ретейлеры не решили основные проблемы, а ждать роста электроэнергетических компаний не у всех хватает терпения. Поэтому советуем ориентироваться на дивиденды и отдельные компании, не сосредотачиваясь на секторах. Лидеры рынка сохраняют потенциал для дальнейшего роста. Это касается, например, «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», Yandex. По итогам публикации отчетов за 2018 год можно говорить о недооцененности «Башнефти» и «Интер РАО». Обозначенные ранее «металлурги» также интересны. Акции, как следует из указанного ранее, могут занимать 20—40% инвестиционного портфеля. При этом, на наш взгляд, правильнее придерживаться нижней границы диапазона, так как рынок находится на максимумах.

Что касается валютной структуры портфеля, то, как и ранее, желательно, чтобы доллар и евро составляли 50% и более, чтобы нивелировать колебания курса. Евро при этом выглядит менее предпочтительно в силу новостей с последнего заседания ЕЦБ — повышение ставки теперь ранее 2020 года не планируется, для стимулирования экономики будет возобновлена программа TLTRO, что сигнализирует о проблемах Старого света. На московской бирже достаточно еврооблигаций в долларах, которые закроют эту потребность, например «короткие» выпуски «Полюса», ТМК, ВЭБа. Для тех же, кто имеет преимущественно рублевые активы, нелишним будет прибегнуть к хеджированию валютного риска на срочном рынке — путем покупки фьючерсов или опционов.

Подводя итог, отметим, что убедительный рост мировых индексов в I квартале, на наш взгляд, пока не является основанием для более агрессивного подхода, нежели предполагалось при выработке тактики инвестирования на 2019 год. Позитив, который позволял рынкам расти, преимущественно заложен в текущие цены, поэтому для продолжения ралли необходимо убедить инвесторов, что мировой рост, на замедление которого сейчас указывает множество индикаторов, не находится под угрозой. Сделать это будет нелегко.

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