В августе 2019 года вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который должен снять с федерального и региональных бюджетов значительную часть нагрузки по устранению последствий катастроф за счет вовлечения населения. Собственники будут заключать договоры страхования и при наступлении ЧС получать выплату от страховщиков. В случае нехватки данных средств для восстановления поврежденного или утраченного жилья дополнительная выплата будет осуществляться за счет бюджетов.



В решении этой задачи важна роль региональных властей, которые будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать собственные региональные программы страхования, которые должны быть не уже, чем рекомендованные, но могут быть более широкими с дополнительным финансированием убытков в части таких расширений за счет выделенного бюджета конкретного региона. Но расширенные программы смогут позволить себе только некоторые, особо богатые регионы.

В показатели эффективности деятельности руководителей регионов планируется включить пункт, касающийся наличия региональной страховой программы. Но принятия региональной страховой программы мало для достижения целей закона. Крайне важным условием является совместная активность региональных властей и страховых компаний по информированию населения, по продвижению страхования в рамках региональной программы, по обеспечению наличия удобных и доступных способов приобретения и оплаты заключенных договоров страхования.

Процесс создания региональных страховых программ пока идет достаточно медленно. Стоит выразить надежду на то, что к концу года региональные программы будут приняты, а в бюджетах субъектов Федерации на 2020 год будут заложены средства на поддержку страховых программ в части выплаты возмещения при ЧС в случае исчерпания ответственности страховщиков по договорам страхования и недостаточности полученных сумм гражданами.

Мы предполагаем, что в качестве базовой страховой программы будет принят диапазон страховых сумм в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Регион будет самостоятельно определять этот минимум в рамках обозначенного диапазона. Размер минимального объема обязательств страховщика будет единым в отношении всех жилых помещений, расположенных в регионе, либо будет определяться для отдельных муниципальных образований региона. Это невысокие страховые суммы, но они, с одной стороны, значительно удешевляют стоимость страхования, а с другой стороны, позволяют покрывать значительное количество убытков, связанных с необходимостью проведения ремонта застрахованных помещений, пострадавших в результате ЧС.

Что будет при отсутствии региональной программы страхования жилья от ЧС? Тогда никакое страхование, кроме добровольного, в регионе действовать не будет, а с учетом того, что процент добровольно застрахованного жилья очень низкий, все выплаты пострадавшим будут из госбюджета.

До сих пор нет решения вопроса относительно стоимости страхования для благополучных с точки зрения ЧС регионов и неблагополучных. В идеале, на мой взгляд, стоимость страхования должна быть единой, чтобы в масштабах страны можно было балансировать результат. В этом случае одни регионы будут планово-убыточными, а другие, благополучные, будут, по сути, субсидировать убыточные. Если сделать тарификацию, которая будет привязана к факторам риска конкретного региона, то стоимость страхования неблагополучных по ЧС регионам будет такой, что граждане просто не смогут себе позволить купить такой полис. А в таком случае вся конструкция льготного страхования жилья от ЧС будет ущербной.

Риски в соответствии с нормами закона будут передаваться в перестрахование в РНПК по всем договорам страхования, и из благополучных регионов, и из неблагополучных, что и гарантирует сбалансированность результата в целом по стране. За счет этого достигается и доступность услуги там, где риски высоки. Обеспечивается и доступность страховой услуги для населения неблагополучных по ЧС регионов, и защита интересов коммерческих страховщиков через обеспечение перестрахования рисков в государственной перестраховочной компании «РНПК».

Схема формирования возмещения для пострадавшего от ЧС уже прописана в законе. Повторюсь, в случае утраты застрахованного от ЧС жилья выплата будет произведена за счет средств страховщика. У человека есть право отказаться от этой выплаты и получить новое жилье взамен утраченного от субъекта Федерации, положенное ему страховое возмещение от компании он при этом переуступает субъекту Федерации.

В случае повреждения жилья выплата производится в размере расходов, необходимых для проведения ремонта. Получателем сумм страхового возмещения является гражданин. Если региональная страховая программа будет включать дополнительные риски или предусматривать более широкое страховое покрытие (например, в отношении внутренней отделки жилых помещений), то размер убытка будет распределяться в зафиксированной в программе пропорции между страховой компанией и регионом.

Возникает еще один вопрос: как введение нового вида страхования повлияет на уже сложившийся рынок. Скорее всего, те владельцы недвижимости, кто осознанно покупает себе полноценное страхование от широкого набора рисков, продолжат заключать такие договоры страхования. Хотя, конечно, возникает опасность, что некоторая часть нынешних клиентов страховых компаний будет пытаться купить себе более дешевый продукт в ущерб полноте покрытия. Я надеюсь, что таких клиентов у страховщиков будет немного, ведь страхование от ЧС — это намного более узкое страхование, они все равно будут подвергать себя и свое имуществу риску, не имея покрытия от бытовых рисков.

Зато те, кто традиционно полагаются на «авось» и не страхуют свое жилье, будут иметь возможность купить в рамках региональной программы дешевый страховой продукт, предоставляющий защиту только от убытков, которые стали следствием объявленного в регионе ЧС. И это поможет решить стратегическую задачу принятого закона — увеличить охват населения, страхующего свое жилье. Сначала от ЧС, а там, глядишь, и по полному спектру рисков.

Интерес страховщиков к участию в подобных программах заключается в том, что у них возникает еще одна «точка входа» — заключая с гражданами договоры по страхованию жилья от ЧС, они получают возможность предлагать им другие свои услуги. Теоретически, если все получится, будет расти уровень проникновения страхования, а с ним и рынок в целом, при этом должна снижаться нагрузка на бюджеты различных уровней.

Надеюсь, что закон полноценно заработает в ближайшие годы, а в целом мы выйдем на тот же уровень проникновения, который существует в Москве — более 50%. Здесь все в руках страхового рынка и региональных властей.

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