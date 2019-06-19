Дискуссия о законодательном оформлении профессии инвестиционного консультанта ведется уже не первый год, и эта тема очень важна. Регуляторы, крупные и мелкие участники рынка, потенциальные инвесторы давно поняли, что данная услуга очень востребована. Спрос на нее растет, потому что рынок становится все более эффективным, непрофессионалу все сложнее принимать инвестиционные решения. Частным инвесторам необходим квалифицированный советник, консультант, который не воспользуется неопытностью потенциального инвестора, чтобы нагреть руки и продать очередную МММ. Вроде бы простая задача.



В течение долгого времени регулятор, ЦБ и рынок думали, как эту задачу решить. И в результате пришли к концепции независимого финансового консультанта как самостоятельной профессии, требующей определенной квалификации, которая отдельным образом регулируется, чтобы избежать негативных последствий для широких масс инвесторов — потребителей этих услуг.

Были разработаны соответствующие документы, затрагивающие огромное количество аспектов деятельности консультантов: формат предоставления инвестиционных рекомендаций, необходимая квалификация и способы ее подтверждения, подготовка, обучение, аттестация и т. д., сертификация центров обучения. Был разработан механизм взаимодействия с саморегулируемыми организациями, которые будут осуществлять множество надзорных, контрольных функций, проверки качества, а также проработаны вопросы бухгалтерского учета, отчетности, борьбы с отмыванием средств. Затронута масса аспектов этой деятельности.

В результате, к великому сожалению, гора родила мышь. Организовать и отрегулировать потенциальную армию высокопрофессиональных советников (как существует регулирование нотариальной деятельности или частной врачебной практики) почему-то у нас так и не получилось.

Регулирование было принято и недавно официально заработало, и НАУФОР приступила к составлению реестра независимых консультантов. Но в их число могут попасть только крупные профессиональные участники фондового рынка — банки, крупные управляющие компании, которые в этой бумаге и не нуждались. Они и так уже в нескольких форматах подтвердили свои профессионализм и квалификацию. А вот чем новое законодательство поможет работе малых бизнесов, добросовестных инвестконсультантов, непонятно.

О причинах можно много говорить. Во-первых, благое намерение, как всегда, натыкается на множество бюрократических препон. Идея заключалась в том, что эти консультанты будут независимыми, по сути, как нотариусы и частные врачи. Консультант сам не предоставляет финансовые продукты, но помогает тем, кто обратился, разобраться в сложных инструментах, которые существуют на рынке.

Аналоги есть практически во всех странах Европы, где профессия финансового советника является массовой, как профессия врача или юриста. В каждой деревне есть свой семейный финансовый консультант, и эта профессия с гордостью передается от отца к сыну, а отзыв лицензии в результате каких-то противоправных действий грозит потерей репутации навсегда.

Более того, зачастую в развитых странах, если вы планируете получить ипотеку в банке, вы обязаны пройти квалифицированную консультацию у независимого советника. И заплатить ему копеечку. Чтобы не получилось так, что вы стали вдруг валютным заемщиком, хотя у вас никогда не было валютных доходов, или вы купили страховку, которая вам не нужна, это повысило стоимость вашего заимствования и вы в результате оказались банкротом. Законодательство устроено так, что при приобретении целого ряда финансовых продуктов наличие финансового консультанта обязательно. Это касается и сложных, в том числе инвестиционных, финансовых продуктов. Похожим образом хотели организовать эту деятельность и в России. Планировалось сделать так, чтобы на рынке работали и регулировались небольшие, бутикового типа финансовые институты. Но почему-то им запретили работать как ИП и на упрощенном налогообложении. Таким образом, две задачи стали противоречить друг другу. Небольшие профессиональные команды должны содержать штат юристов, бухгалтеров и прочих сотрудников – это дорогое удовольствие, которое сказывается на стоимости обслуживания. Более того, сразу возник НДС, что опять же невыгодно клиенту. По новому законодательству выходит, что небольшим консультационным фирмам нужно сдавать регулятору ту же отчетность, что и крупному банку, в том числе, например, предоставлять ежедневный отчет по борьбе с отмыванием денег. Ресурсов на это у маленьких компаний, понятно, нет.

Многие небольшие компании хотят работать и находиться в законном поле, но из-за нежелания отдельных ведомств решить эту проблему общими усилиями, к сожалению, ничего не получилось. Увы, гора опять родила мышь.

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