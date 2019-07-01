«Игрушечные» банки зачастую выглядят более защищенными, чем настоящие. Почему открытие вклада наличными превращается в приключение пострашнее любого хоррор-квеста?

Несколько лет назад я предпринимала довольно регулярные попытки ограбить «банк». То в Москве, то в каком-то очень отдаленном от столицы городке, а однажды и вовсе далеко за пределами России. Попытки эти были в основном безуспешными и в реальной жизни грозили бы длительным тюремным заключением.

Но все это, конечно же, было лишь игрой. Квесты формата «выберись из комнаты за час» лет пять назад были на пике популярности, да и сейчас остаются востребованными. А банковская тематика в них чуть ли не самая распространенная — по крайней мере, в пору становления квестовой индустрии. Разумеется, пройти мимо этого сюжета я не смогла, и дебютный для меня и моей команды квест был именно про ограбление банка.

Как и полагается, первый блин получился комом. Вроде бы у этого квестового банка даже было какое-то нетривиальное название, но, честно говоря, тогда мне показалось, что грабим мы Банк Сомнительных Достижений. Комната с дешевой мебелью больше напоминала офис турагентства, чем отделение кредитной организации. А замок на дверях служебного помещения можно было открыть, повнимательнее присмотревшись к календарям на стенах и обнаружив на них части кода. Впрочем, украсть деньги мы тогда не смогли: сработала сигнализация, приехала полиция… Всё как в кино.

После этого в качестве грабителя я побывала еще в нескольких банках, к охране которых осталась масса вопросов (ведь иногда нам все же удавалось довести свою миссию до логического завершения и уйти непойманными с целыми чемоданами денег). Но выглядели эти «игрушечные» отделения кредитных организаций уже гораздо более солидно и в целом внушали доверие к игрушечной банковской системе.

Чаще всего между нашей командой и «большим кушем» становились лимбовые замки на сейфах (это такие рычажки, которые герои фильмов поворачивают в разные стороны определенное количество раз), а вот тяжелые банковские двери выглядели внушительно, но взлому поддавались легко. Очень мешали сосредоточиться сигнализации, а также вой сирен приближающихся полицейских автомобилей и переговоры блюстителей закона по рации. А однажды стало довольно страшно, когда бодрый женский голос произнес: «Пускаю удушающий газ» и откуда-то из потолка повалил дым.

Но в целом все это было весело, а иногда и довольно легко.

Очень невесело стало, когда я впервые решила открыть вклад, для чего пришла с настоящими деньгами в настоящее финучреждение в самом сердце нашей Родины – в центре Москвы. Стеклянные двери открылись, и я внезапно оказалась в том самом Банке Сомнительных Достижений. Не сразу осознав, что происходит, я даже по привычке попыталась искать на стенах подсказки. Но подсказок не было. Как и больших банковских дверей, и сейфов, и охраны (охранника я позже все же нашла в другом помещении).

В общем, отделение больше походило на школьную учительскую, чем на банк. А посреди этой учительской стояла я со всем, что нажито непосильным трудом. И думала, что это уже не просто «выберись из комнаты», это самый настоящий хоррор-квест, в котором страшно за свои деньги.

С тех пор прошло уже довольно много времени, но я до сих пор от знакомых слышу, как страшно им было в офисе банка «с пакетом денег». Или что по телефону у потенциальных вкладчиков настойчиво допытываются, в какое время и в какое отделение они планируют приехать со своими кровными (после чего люди, конечно же, представляют, что возле банка их уже поджидают грабители).

Понятно, что сейчас многие вклады можно открыть онлайн, но и финансовая, и компьютерная грамотность населения еще далеки от того, чтобы этот способ стал самым популярным. Поэтому люди продолжают воспринимать открытие вклада как настоящую спецоперацию, в которой их деньгам и им самим грозит реальная опасность.

Вкладчикам нужно ощущение защищенности в отделениях банков. Возможно, обеспечить его помогут какие-то «визуальные эффекты»: банки должны стать больше похожи на финучреждения из кино, и меньше — на офисы провинциальных фирм. Возможно, потребуется дополнительная охрана в помещениях, где оформляются вклады. В любом случае, нужны какие-то условные «тяжелые двери». И банкам стоит рассмотреть эту сферу как одно из направлений для развития. Только так можно в конечном итоге превратить этот страшный квест для вкладчика в стандартную безопасную процедуру на пути к приумножению своих сбережений.

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