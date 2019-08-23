На фоне возвращения Банка России к циклу снижения ключевой ставки растет привлекательность дивидендных «фишек» с прозрачной дивполитикой, стабильной историей и перспективами сохранения или роста выплат.

Банк России этим летом уже дважды снизил ключевую ставку, отмечая в качестве ключевого ориентира замедляющуюся инфляцию, которая на конец июля составила 4,6%. По итогам года регулятор ожидает показатель на уровне 4,3%, а в дальнейшем прогнозирует стабилизацию около 4%. Таким образом, экономика РФ вошла в очередной цикл снижения процентных ставок, который может продлиться достаточно долго при сохранении благоприятной конъюнктуры на мировой экономической и политической аренах.

Что означает снижение ставок в экономике? Прежде всего это уменьшение стоимости заимствований: снижается доходность долговых инструментов, и, следовательно, снижаются аппетиты инвесторов к уровню доходности инвестиционных активов в целом. В такой ситуации держателей последних может ожидать приятный сюрприз в виде положительной переоценки стоимости активов.

Как известно из курса финансовой математики, при снижении рыночных доходностей цена долговых инструментов возрастает. При этом чем больше срок до погашения обязательства, тем более существенным оказывается рост его стоимости.

То же самое может происходить с любым активом, который генерирует некоторый денежный поток. В частности, среди наиболее интересных активов подобного свойства можно отметить акции крупных публичных компаний, регулярно обеспечивающих своим держателям солидные дивидендные выплаты.

Такую акцию можно рассматривать как аналог бессрочной облигации с переменным купоном. Если компания уже прошла период активного роста и вступила в фазу зрелости, то подобные акции и вовсе становятся своего рода «квазиоблигациями», у которых дивиденды — ключевой фактор привлекательности для инвестора.

На российском рынке в последние годы подобных бумаг становится все больше. В условиях неочевидных перспектив экономики, не в последнюю очередь из-за международных торговых конфликтов, многие компании РФ предпочитают выплачивать деньги акционерам в виде дивидендов, нежели вкладывать их в новые проекты.

Среди компаний, которые уже выплачивают значительную часть денежного потока на дивиденды, можно отметить публичные компании «МТС», «АЛРОСА», МГТС, НЛМК, ММК, «Северсталь», «Детский мир» и др. Также дивидендный кейс является ключевым фактором привлекательности акций «Юнипро», ФСК ЕЭС, «Ленэнерго», «Башнефти», «Татнефти», ГМК «Норникель», ЛСР. Перспективы роста дивидендов есть у госбанков — Сбербанка и ВТБ.

Чем выше дивидендная доходность акции, тем выше ее привлекательность в качестве генератора денежного потока по сравнению с долговыми инструментами. Соответственно, высокий спрос на такие бумаги будет способствовать положительной переоценке стоимости дивидендных фишек» и выравниванию доходностей в соответствии с риск-премиями.

В случае реализации прогнозов Банка России по инфляции и успешного продолжения цикла снижения ставок держатели дивидендных акций могут получить наиболее высокую доходность. В то же время уместным со стороны инвестора выглядит вопрос: а что же с рисками?

Действительно, если по облигациям есть четко обозначенный размер номинала, который будет выплачен инвестору в дату погашения, то акции в случае проблем могут снизиться в цене всерьез и надолго.

Прежде всего в сегодняшних реалиях стоит проявить осторожность по отношению к компаниям из циклических отраслей. Среди ярких представителей таких эмитентов выделяются российские сталевары: «Северсталь», НЛМК и ММК. На рынке стали в последние годы складывалась благоприятная ценовая конъюнктура, и высокая прибыль позволяла компаниям выплачивать значительные дивиденды. Но уже сейчас на фоне угрозы торговых войн цены на сталь постепенно снижаются, что негативно сказывается на отчетности металлургов. В случае сохранения такой тенденции прибыль компаний может еще больше сократиться, а вместе с ней уменьшатся и полагающиеся акционерам дивиденды. Аналогичные риски со стороны сырьевых рынков нависли над алмазодобывающей компанией «АЛРОСА», которая с начала года показывает худшие результаты продаж за последние пять лет.

Наиболее стабильными в плане дивидендов выглядят телекоммуникационные и энергетические компании с прозрачной дивидендной политикой, которые не имеют прямой зависимости от цен на товарных рынках и валютных колебаний. Однако в любом случае при подборе дивидендной акции в портфель имеет смысл проанализировать перспективы дивидендных выплат в будущие годы и те риски, которые могут скорректировать базовый сценарий в сторону понижения.

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