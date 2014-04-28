На днях ЦБ отрапортовал, что до конца апреля в Крыму появится 200 отделений российских банков, правда, каких — не уточнил. Пока появилось только два (не считая украинской «дочки» Сбербанка, которая не закрывалась, ее статус сейчас решается), оба государственные. Сейчас же в Крыму, как и полагается при переходном периоде, фактически полностью встал бизнес и наблюдается хаос, который затронул почти все слои населения: украинская банковская система покинула полуостров, российская — еще не освоила. Период хождения гривны специально ограничен, в то время как у населения скопилось много украинской валюты, которая обесценивается на глазах (ее стабилизация — явление временное). Крымские предприниматели пытаются в срочном порядке решить два вопроса: что делать с оставшейся на руках украинской валютой и как «жить дальше».
Первое, что сделали все украинские банки сразу после референдума в Крыму, — покинули полуостров, оставив своих клиентов практически без доступа к собственным деньгам. Банкоматы перестали работать, операционные кассы закрылись, перевести деньги партнерам в Киеве или любом другом городе на территории Украины стало проблемой. Проникновение банковских услуг на полуострове сравнительно невелико — в 2013 году, по разным источникам, оно составляло от 40% до 50%, потому к глобальному коллапсу этот факт не привел. Однако население Крыма было поставлено в крайне сложное положение: гривна обесценивается на глазах, ее хождение на полуострове
В любом случае, получилась история без виноватых. С одной стороны, украинские банки стали заложниками ситуации — как они могут продолжать работать на полуострове, если он уже российский, а лицензии на проведение банковской деятельности ЦБ РФ никому из них не выдавал? К тому же продолжение работы в Крыму чревато для них потерей бизнеса на материковой Украине — новая киевская власть вряд ли будет рада этому обстоятельству. С другой стороны, они просто бросили крымчан на произвол судьбы, отлично понимая, что быстро и фактически с нуля построить новую финансовую систему (учитывая, что полуостров 23 года жил по законам другой страны и с другой валютой) не сможет никто. К слову сказать, целый ряд украинских банков уже передали в ЦБ РФ запросы на предоставление им возможности работать на территории Крыма (согласно российскому закону о банках и банковской деятельности, это возможно только через «дочек»), ни один из них ЦБ пока не удовлетворил. Как мегарегулятор собирается решать проблемы с депозитами крымчан и что делать со счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в украинских банках — пока непонятно. А время идет — курортный сезон приближается.
Впрочем, крымчане отлично понимали, что первые дни российской власти для них будут тяжелыми, но полуостров задыхается от отсутствия информации относительно своего будущего и будущего банковской системы. Некоторые жители Крыма начали подготовку к переходному периоду еще в разгар борьбы за власть в Киеве: снимали деньги с депозитов, меняли гривны на рубли и т. д. Большинству повезло меньше — ни оборотные средства, ни депозиты вывести они вовремя не смогли. Столь же неопределенная ситуация складывается относительно перерегистрации юридических лиц и ИП, системы налогообложения и еще целого ряда формальностей, без которых продолжать коммерческую деятельность на законных основаниях невозможно. Три четверти бизнеса Крыма (по объему выручки) — ИП, малый и средний. Почти всю информацию крымчане черпают из российского телевидения. И первое, что они уже уяснили для себя, — ЦБ регулярно отзывает лицензии у банков. Слухи о том, что в Крыму скоро появится ВТБ, произвели эффект, подобный известиям о том, что Крым может продолжать развитие в составе России. Однако пока местные предприниматели видят только проблемы с контрактами, резкую смену валюты, очереди за получением российских паспортов и в отделениях немногих работающих банков — на открытие счетов.
Полагаю, к самому началу сезона (конец мая — начало июня) ситуация резко изменится в лучшую сторону: работа, проделанная ЦБ с марта, обеспечит коммерческим банкам все условия для начала работы на полуострове. Однако их успех на рынке будет определяться в первую очередь информационным фоном. По предварительным итогам нашего исследования среди владельцев среднего и малого бизнеса в России, более 70% из них выбирают банк для обслуживания по принципу его известности — он должен быть «на слуху». Думаю, то же самое можно сказать и о крымских предпринимателях. В Крыму сейчас вещает семь собственных радиостанций, еще пять выходят с крымскими блоками, публикуется порядка 30 газет и журналов, а местные предприниматели активно осваивают деловые российские СМИ. Так что все в руках тех российских банков, которые готовы идти в Крым.
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