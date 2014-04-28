На днях ЦБ отрапортовал, что до конца апреля в Крыму появится 200 отделений российских банков, правда, каких — не уточнил. Пока появилось только два (не считая украинской «дочки» Сбербанка, которая не закрывалась, ее статус сейчас решается), оба государственные. Сейчас же в Крыму, как и полагается при переходном периоде, фактически полностью встал бизнес и наблюдается хаос, который затронул почти все слои населения: украинская банковская система покинула полуостров, российская — еще не освоила. Период хождения гривны специально ограничен, в то время как у населения скопилось много украинской валюты, которая обесценивается на глазах (ее стабилизация — явление временное). Крымские предприниматели пытаются в срочном порядке решить два вопроса: что делать с оставшейся на руках украинской валютой и как «жить дальше».

Первое, что сделали все украинские банки сразу после референдума в Крыму, — покинули полуостров, оставив своих клиентов практически без доступа к собственным деньгам. Банкоматы перестали работать, операционные кассы закрылись, перевести деньги партнерам в Киеве или любом другом городе на территории Украины стало проблемой. Проникновение банковских услуг на полуострове сравнительно невелико — в 2013 году, по разным источникам, оно составляло от 40% до 50%, потому к глобальному коллапсу этот факт не привел. Однако население Крыма было поставлено в крайне сложное положение: гривна обесценивается на глазах, ее хождение на полуострове вот-вот прекратится, а на руках украинской валюты осталось довольно много. Деловые отношения с материковой Украиной во многом прерваны, а логистических компаний, которые бы специализировались на грузовых перевозках в Крым, пока нет. Кроме того, депозиты, которые крымчане размещали в украинских банках, теперь очень сложно получить: одни банки предлагают ехать за ними в Николаев, где крымчан ожидают гигантские очереди желающих получить собственные средства, другие — в Киев, где желающих еще больше. Потому жители Крыма за депозитами не торопятся. По логике вещей, решить эту проблему должен Фонд защиты вкладчиков, учрежденный АСВ. Если, конечно, украинские банки предоставят ему информацию по депозитам крымчан, чего они делать пока не собираются. Рычаги давления на них у ЦБ есть, однако насколько эффективными они окажутся — покажет время.

В любом случае, получилась история без виноватых. С одной стороны, украинские банки стали заложниками ситуации — как они могут продолжать работать на полуострове, если он уже российский, а лицензии на проведение банковской деятельности ЦБ РФ никому из них не выдавал? К тому же продолжение работы в Крыму чревато для них потерей бизнеса на материковой Украине — новая киевская власть вряд ли будет рада этому обстоятельству. С другой стороны, они просто бросили крымчан на произвол судьбы, отлично понимая, что быстро и фактически с нуля построить новую финансовую систему (учитывая, что полуостров 23 года жил по законам другой страны и с другой валютой) не сможет никто. К слову сказать, целый ряд украинских банков уже передали в ЦБ РФ запросы на предоставление им возможности работать на территории Крыма (согласно российскому закону о банках и банковской деятельности, это возможно только через «дочек»), ни один из них ЦБ пока не удовлетворил. Как мегарегулятор собирается решать проблемы с депозитами крымчан и что делать со счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в украинских банках — пока непонятно. А время идет — курортный сезон приближается.

Впрочем, крымчане отлично понимали, что первые дни российской власти для них будут тяжелыми, но полуостров задыхается от отсутствия информации относительно своего будущего и будущего банковской системы. Некоторые жители Крыма начали подготовку к переходному периоду еще в разгар борьбы за власть в Киеве: снимали деньги с депозитов, меняли гривны на рубли и т. д. Большинству повезло меньше — ни оборотные средства, ни депозиты вывести они вовремя не смогли. Столь же неопределенная ситуация складывается относительно перерегистрации юридических лиц и ИП, системы налогообложения и еще целого ряда формальностей, без которых продолжать коммерческую деятельность на законных основаниях невозможно. Три четверти бизнеса Крыма (по объему выручки) — ИП, малый и средний. Почти всю информацию крымчане черпают из российского телевидения. И первое, что они уже уяснили для себя, — ЦБ регулярно отзывает лицензии у банков. Слухи о том, что в Крыму скоро появится ВТБ, произвели эффект, подобный известиям о том, что Крым может продолжать развитие в составе России. Однако пока местные предприниматели видят только проблемы с контрактами, резкую смену валюты, очереди за получением российских паспортов и в отделениях немногих работающих банков — на открытие счетов.

Полагаю, к самому началу сезона (конец мая — начало июня) ситуация резко изменится в лучшую сторону: работа, проделанная ЦБ с марта, обеспечит коммерческим банкам все условия для начала работы на полуострове. Однако их успех на рынке будет определяться в первую очередь информационным фоном. По предварительным итогам нашего исследования среди владельцев среднего и малого бизнеса в России, более 70% из них выбирают банк для обслуживания по принципу его известности — он должен быть «на слуху». Думаю, то же самое можно сказать и о крымских предпринимателях. В Крыму сейчас вещает семь собственных радиостанций, еще пять выходят с крымскими блоками, публикуется порядка 30 газет и журналов, а местные предприниматели активно осваивают деловые российские СМИ. Так что все в руках тех российских банков, которые готовы идти в Крым.

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