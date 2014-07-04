Когда представители ЦБ публично заявляют об отмене страхования отдельных вкладов, они просто пугают банки и заодно население. Пока. Потому что сами такие разговоры — признак того, что в российской банковской системе не все благополучно.

Банки, не желающие отказываться от привлечения средств граждан под рискованно высокие проценты, могут столкнуться с новыми жесткими, если не сказать жестокими, ограничениями. На Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов заявил о том, что есть идея отменить страховку для вкладов с радикально высокими ставками. И что вопрос может быть поднят уже нынешней осенью, хотя сама идея не только не оформлена законодательно, но даже еще широко не обсуждается. Собственно, слова Сухова как раз и могут стать началом такой широкой дискуссии.

По приблизительным подсчетам, вклады со ставками существенно выше среднерыночных есть у каждого седьмого банка — то есть таких банков в России больше сотни. Цель идеи «имени Сухова» не менее благородна, чем смысл всех на свете благородных идей, которыми, как известно, часто бывает вымощена дорога в ад. Отменой страховок по слишком дорогим вкладам монетарные власти хотели бы заставить население задуматься и перестать размещать средства под завышенные проценты в сомнительных банках. А самим таким кредитным организациям создать дополнительные барьеры на пути переманивания клиентов из более консервативных и аккуратных банков.

Однако отменить страхование слишком дорогих вкладов без далеко идущих последствий у государства наверняка не получится.

Во-первых, в соответствии со ст. 54, 55, 56 и 57 Конституции РФ, законы, ухудшающие положение граждан, не могут иметь обратной силы. Следовательно, если обтекаемо высказанная Михаилом Суховым идея будет отлита в гранит безупречных юридических формулировок и обретет силу закона, не страховать можно только те вклады, которые открыты после вступления законодательного акта в действие. По уже открытым вкладам выплачивать законные 700 тыс. рублей всем клиентам разорившихся банков при наступлении страхового случая все равно придется.

Во-вторых, наше население безошибочно считывает в законах «ключевые слова». «Отмена страхования вкладов» отложится в памяти клиентов банков куда более отчетливо, чем дополнение, что речь идет лишь о слишком дорогих вкладах. К тому же если государство станет инициатором отмены одного фрагмента системы страхования вкладов, наш наученный банковскими кризисами, но вместе с тем продолжающий доверять финансовым пирамидам народ, несомненно, начнет ждать новых покушений на гарантированные выплаты по своим депозитам. А такие ожидания могут привести к оттоку средств граждан отнюдь не только из банков, балующихся высокими процентами. Не говоря уж о том, что высокие проценты для банков часто никакое не баловство, а борьба за клиента в ухудшающихся экономических условиях и способ справиться с дефицитом ликвидности.

Поэтому слова заместителя председателя ЦБ, скорее всего, вовсе не угроза хирургического вмешательства (помните, как в знаменитом фильме «Покровские ворота»: «Резать, не дожидаясь перитонитов!»?) в систему страхования вкладов, а пока не слишком болезненная терапевтическая процедура. Банкам делается такой контрольный звонок в голову: регулятор видит, что на рынке есть игроки, пытающиеся использовать пока не запрещенные, но все-таки не слишком спортивные приемы для привлечения клиентов; регулятор готов бороться с этим неспортивным поведением.

Хотя принять закон против финансовых пирамид в России, несмотря на феерические истории 90-х, так до сих пор не удалось, новому руководству Центробанка нельзя отказать в последовательности. Начатая еще при Сергей Игнатьеве в 2012 году борьба с чрезмерными ставками по вкладам только усилилась. ЦБ периодически ограничивает конкретным банкам возможность привлекать вклады, заставил кредитные организации раскрывать полную стоимость депозитов, регулярно рассчитывает рыночную ставку, которая должна служить ориентиром. Понятно, когда денег в экономике становится меньше, а банков все еще достаточно много, желание жить заставляет их рисковать высокими ставками по вкладам. А уж в народе готовые заработать побольше да побыстрее с помощью банков или микрофинансовых организаций не слишком финансово грамотные люди найдутся всегда.

Однако системе страхования вкладов в России угрожают не столько высокие ставки отдельных банков, сколько экономическая ситуация. Растущий дефицит Пенсионного фонда и региональных бюджетов, замедление экономического роста до уровня стагнации, падение реальных доходов населения, непредсказуемые политические риски — гораздо большая опасность для клиентов банков, чем ставки по вкладам на уровне легендарной компании Сергея Пантелеевича Мавроди.