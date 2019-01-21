​Следи за вкладом. Будь осторожен!

Чтобы не платить банку «лишнее», надо внимательно следить за своим вкладом Фото: коллаж Banki.ru

Пользователь Банки.ру рассказала историю о том, как положила деньги на вклад, а потом выяснила, что с него списывается комиссия за отсутствие операций по счету. Как избежать подобных неприятностей?



Банк списал с вклада комиссию за то, что по счету не совершалось никаких операций. Его клиента — 82-летнюю женщину, получившую деньги в качестве компенсации от германских властей за лишения в годы Великой Отечественной войны, это возмутило до глубины души.



Деньги от правительства Германии

«Я — ребенок Великой Отечественной войны. 10 декабря 2016 года в отделении банка «Траст» на м. «Беляево» в городе Москва я открыла вклад «Пенсионный доход». Большую часть этих средств выплатило мне в евро правительство Германии за все лишения, которые я перенесла во время эвакуации из Москвы, будучи ребенком, попавшим под бомбежку нашего поезда фашистами», — написала женщина в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру. Решив снять средства, она выяснила, что банк списывал комиссию за отсутствие операций по вкладу «до востребования» свыше 180 дней. После того как прошло полгода, банк стал ежемесячно списывать с вклада сумму около 13 евро, а по истечении 365 дней размер комиссии увеличился до 64 евро в месяц.

Женщина настаивает на том, что ни в договоре вклада, ни на сайте банка в разделе описание «Вклад до востребования» не было упоминаний о том, что при отсутствии операций банк начинает списывать комиссию. «Никто из сотрудников не был озабочен сохранением денег своего давнего вкладчика, не дал ни устных, ни печатных разъяснений по поводу тарифов обслуживания «до востребования». До меня как до клиента не была доведена полная и правдивая информация», — пишет она.

Никто из сотрудников не был озабочен сохранением денег своего давнего вкладчика, не дал ни устных, ни печатных разъяснений по поводу тарифов обслуживания.

Банк прекратил принимать вклады

На сайте банка можно найти тарифы в редакции от 13 октября 2018 года. В документе говорится, что при условии отсутствия операций по счету в течение периода от 180 до 364 календарных дней (включительно) взимается комиссия в размере 1 000 рублей, а при условии отсутствия операций по счету более 365 календарных дней — в размере 5 000 рублей.

Данная ситуация произошла из-за того, что банк прекратил принимать вклады и перевел средства данного клиента на депозит «до востребования», сообщили в пресс-службе банка. «Банк «Траст» прекратил принимать срочные вклады физических лиц в июле 2018 года. Клиенты были уведомлены: информация о прекращении приема срочных вкладов была размещена на официальном сайте и в офисах обслуживания. По условиям договора срочного вклада, который был подписан клиентом, по истечении срока вклада сумма депозита перечисляется на вклад «до востребования». Условия вклада «до востребования» предполагают взимание комиссии за ведение счета вклада. Это также было отражено в условиях договора срочного вклада», — рассказали в пресс-службе. В банке пообещали, что постараются урегулировать проблему с конкретным клиентом. «Наши специалисты связались с клиентом и пригласили его в офис банка для решения вопроса», — отметили в пресс-службе.

Это обычная практика для банков

Комиссии по вкладам до востребования — это обычная практика для банков, рассказал представитель одной из кредитных организаций. «Очень часто на вкладах «до востребования» лежат незначительные остатки, например 10 копеек, люди просто забывают про них. Банки таким образом стимулируют закрывать такие вклады, потому что они несут издержки, поскольку эти депозиты надо постоянно учитывать. Так что это довольно стандартная практика», — поясняет он.



Банки меняют условия по вкладам в невыгодную для людей сторону, чтобы демотивировать клиентов вносить деньги, говорит руководитель направления аналитики вкладов и депозитов ИА «Банки.ру» Юлия Прошина. «Можно вспомнить конец 2014 — начало 2015 года, когда ставки по пополняемым вкладам превышали 20% годовых, ряд банков вводили заградительные комиссии за внесение дополнительных взносов. Отменить возможность пополнения или повысить сумму дополнительного взноса банки не имели права. Сейчас такие ситуации редкость, но иногда мы сталкиваемся с удивительными тарифами. Например, на сегодняшний день у московского Инбанка комиссия за открытие текущего счета к вкладу составляет 6 тысяч рублей, комиссия за обслуживание счета — 1 000 рублей ежемесячно. То есть при размещении вклада сроком на один год под 7,35% годовых клиенту придется заплатить 18 тысяч рублей. А Тинькофф Банк предупреждает, что, открывая вклад в его отделении, придется заплатить комиссию в размере 1 000 рублей», — рассказала Юлия Прошина.



Судебная практика по подобным спорам клиентов и банков неоднозначна, говорит специалист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова. «Совершенно очевидно, что далеко не всякий пенсионер, а тем более ветеран войны является столь продвинутым пользователем сети Интернет, чтобы получить соответствующую информацию на сайте банка. Судебная практика неоднозначна, поскольку, с одной стороны, клиент расписался в том, что с тарифами банка ознакомлен, а с другой стороны, размещение информации на сайте банка не всегда подтверждает надлежащее уведомление. Нередко суды приходят к выводу, что в силу требований пункта 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей», статьи 30 закона «О банках», Гражданского кодекса РФ все условия о предоставленных банком услугах должны содержаться непосредственно в договоре банковского вклада. Если же в договоре на банковское обслуживание указано, что тарифы предоставлены при заключении договора, о чем делается подпись клиента, то оспорить действия банка будет сложнее. Таким образом, начинать надо с претензии в банк, поданной в письменном виде. В случае отказа банка удовлетворить претензию необходимо обращаться в суд», — комментирует юрист.

Совершенно очевидно, что далеко не всякий пенсионер, а тем более ветеран войны является столь продвинутым пользователем сети Интернет, чтобы получить соответствующую информацию на сайте банка.

Как избежать непредсказуемых комиссий

Для того чтобы избежать сюрпризов в виде непредсказуемых комиссий, Юлия Прошина советует соблюдать несколько правил.

Перед поездкой в офис банка желательно ознакомиться с тарифами, размещенными на его официальном сайте.

Перед подписанием договора вклада желательно уточнить: можно ли пополнять вклад через кассу банка без комиссии; при оформлении карты к вкладу — стоимость СМС-информирования и обслуживания карт; будет ли взиматься комиссия при досрочном закрытии вклада и получении денежных средств через кассу банка и т. д.

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию банки могут менять по своему усмотрению в любой момент, и это никак не контролируется ЦБ. Обычно банки предупреждают клиентов о смене тарифов новостью, выпущенной на сайте кредитной организации, и размещают новые тарифы в соответствующем разделе. Поэтому клиентам желательно время от времени проверять сайт банка, особенно перед выполнением каких-либо операций по счету, карте или вкладу.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru