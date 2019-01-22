​Почему Европа отказывается от купюры в 500 евро

Обладатели купюр в 500 евро не прогорят Фото: underworld1/Depositphotos.com

27 января центральные банки еврозоны перестанут выдавать купюры достоинством 500 евро, начав изымать их из обращения. Исключение будет сделано — в силу технических причин — для центральных банков Германии и Австрии, которые продолжат выпускать эти банкноты вплоть до 26 апреля. Чем провинилась эта купюра и что делать россиянам, у которых она есть?



Размер имеет значение

Причина — именно в ее ценности. Это одна из самых дорогих купюр в мире, которая равняется 572 долларам США, 450 фунтам стерлингов или 563 швейцарским франкам. Конечно, в мире есть намного более «весомые» банкноты. Например, 10 000 брунейских долларов (9 623 доллара США), или 10 000 сингапурских долларов (7 318 долларов США), или хотя бы 1 000 швейцарских франков (1 016 долларов США). Но у более скромного евро есть перед ними громадное преимущество: масштаб распространения. Это официальная валюта 23 стран с общим населением около 343 млн человек. Число наличных евро в обороте намного превышает число наличных долларов США. Именно это стало главной проблемой единой валюты.

Что такое миллион долларов наличными? Это 10 тыс. банкнот по 100 долларов США, они весят около 10 кг и могут поместиться в один портфель-дипломат. Вы вполне можете унести его с собой. Правда, вряд ли получится сделать это незаметно. Другое дело, если вы соберете эту сумму купюрами по 500 евро. Они будут весить чуть более 2,2 кг и легко уместятся даже в женской сумке. Согласитесь, намного удобнее.

Преступники думают так же. Никогда ранее у них не было такой удобной валюты. Да, раньше были крупные номиналы немецких марок, а сейчас, как мы видим, есть брунейские доллары. Достаточно одной пачки самых «старших» банкнот брунейских долларов — и 1 млн американских долларов у вас в кармане, в прямом и переносном смысле. Только где их взять и что с ними потом делать?

Число наличных евро в обороте намного превышает число наличных долларов США. Именно это стало главной проблемой единой валюты.

Бен «500 евро» Ладен

Купюра в 500 евро — главное средство платежа в криминальной экономике. Терроризм, наркоторговля, торговля людьми, коррупция высокого полета — вот сферы, где в основном циркулируют эти банкноты. В 2010 году британское Агентство по борьбе с организованной преступностью (Serious and Organized Crime Agency, SOCA, подразделение МВД Соединенного Королевства) опубликовало доклад, в котором заявило: «90% купюр номиналом 500 евро, проданных в Великобритании, находятся в руках организованной преступности. Анализ движения этих купюр на протяжении восьми месяцев показал, что практически без исключений они были использованы для отмывания денег, предоставляя кеш главным преступным группировкам».

Конечно, есть еще банки и частные сбережения, но последнее, как правило, касается стран вне еврозоны (о чем мы скажем позже). В Испании купюра в 500 евро в начале 2000-х годов получила хлесткое прозвище Bin Laden. По двум причинам: во-первых, из-за связи с криминалом (в особенности с терроризмом), а во-вторых, в силу своей «мистической» природы. Все про нее слышали, но никому не удавалось ее заполучить в свои руки — в точности как лидера «Аль-Каиды» (до поры до времени).

То, что это прозвище прикрепилось к банкноте именно в Испании, поразительно. Ведь в этой стране сосредоточено 20—25% всех банкнот в 500 евро. Хотя до эпохи евро крупнейшим номиналом в Испании были 10 000 песет, что чуть больше нынешних 60 евро. К слову сказать, испанская полиция, как и британская, также использует купюры в 500 евро, чтобы следить за криминальным миром.

Действительно, большинство европейцев никогда в жизни не видели эту крупную купюру. Банкоматы Италии, например, заряжены банкнотами в 20 и 50 евро. В более богатом Люксембурге вам могут в случае крупной суммы выдать и банкноту в 100 евро, но это максимум. Даже вид купюры в 200 евро в большинстве европейских магазинов вызывает переполох. В одном из чатов сайта Tripadvisor турист рассказывает, как оказался в бельгийском городке Генте с тремя купюрами по 200 евро, и ни один магазин и ресторан не соглашался их принять. «Мне потребовался не один час, чтобы найти банк, который в итоге согласился бы разменять их на более мелкие купюры, — пишет турист. — Служащий отксерил мой паспорт. Всем своим видом мне показывали, что делают мне величайшее одолжение».

В 2016 году в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди (Гарвардский университет) вышло исследование, посвященное роли «старших» купюр в нелегальной экономике. Эксперты оценили объем криминальной экономики по всему миру в 2 трлн долларов в год. Объем коррупции — еще в 1 трлн. По их мнению, существенно уменьшить эти цифры довольно легко. «Наше предложение — убрать купюры наибольшего достоинства, такие как 500 евро, 100 долларов, 1 000 швейцарских франков и 50 фунтов стерлингов, — пишут авторы доклада. — Такие купюры — излюбленное средство платежа тех, кто занимается незаконной деятельностью, поскольку они обеспечивают анонимность платежей, а также относительно удобны в транспортировке. Отказавшись от использования купюр самого высокого номинала, мы усложним жизнь тем, кто уклоняется от уплаты налогов, причастен к финансовым преступлениям, финансированию терроризма и коррупции. Не имея возможности использовать купюры высокого номинала, те, кто занимается незаконной деятельностью — кого мы называем «плохими парнями», — столкнутся с более высокими затратами и более высоким риском обнаружения. Отказываясь от купюр высокого достоинства, мы ломаем их «бизнес-модель».

Разделять европейские ценности

Будучи мировой резервной валютой, евро широко распространен за пределами еврозоны. Примерно 20—25% всех банкнот циркулирует за границами монетарного союза, в первую очередь, конечно, в соседних странах. Спрос на наличные евро резко вырос в странах Восточной Европы во время кризиса 2008 года. Эта наличность так преимущественно и осталась на руках иностранцев. В данном случае речь идет о другой важной и совершенно легальной функции купюр большого достоинства — средства накопления.

Так, значительная часть купюр в 500 евро, выпущенных в Австрии, осела в балканских странах. По оценкам Bundesbank (центральный банк Германии), 70% выпущенных в Германии купюр в 500 евро в период с 2002 по 2009 год находятся за пределами еврозоны, причем почти половина — в России. В основном наличные евро, хранящиеся в российских банках и под российскими матрасами, — это купюры достоинством 100, 200 и 500 евро. Так что сводить функцию купюр в 500 евро исключительно к финансированию криминала не стоит. Это просто соблазн, на который толкает преступный мир такая крупная банкнота.

Давняя традиция хранить деньги под матрасом

Криминальный потенциал купюры в 500 евро ни для кого не стал сюрпризом. Дебаты о необходимости введения купюры такого большого достоинства начались не вчера. Они ведутся с 1996 года. До эпохи евро в Европе было несколько стран, где в обороте ходили купюры большого номинала. Так, существовали банкноты в 5 000 австрийских шиллингов (в пересчете 363 евро), 1 000 голландских гульденов (454 евро), а также 1 000 марок ФРГ (511 евро). Еще в трех странах — Италии, Люксембурге и Бельгии — были купюры, превосходящие по номиналу текущие 200 евро.

Когда при обсуждении наличной формы будущей единой валюты были озвучены сомнения относительно необходимости вводить купюру в 500 евро из-за потенциального криминального риска, представители этих шести стран почувствовали себя оскорбленными. Они обратили внимание именно на функцию накопления, присущую крупным банкнотам. Дескать, не все люди доверяют банкам, поэтому мы не должны лишать их удобной возможности хранить сбережения в наличной форме. Собственно, благодаря их большинству (изначально в еврозону входили 11 государств, из них в шести были купюры номиналом крупнее нынешних 200 евро) купюра в 500 евро и вошла в оборот со всеми остальными наличными евро с начала 2002 года. Об этом рассказывает Антти Хейнонен, который отвечал за наличное денежное обращение в Банке Финляндии с 1993 года, а в 1998—2008 годах возглавлял дирекцию банкнот в Европейском центральном банке. То есть отвечал за создание наличных евро.

Правда, надо учесть, что у крупных денег старой Европы просто не было такого преступного потенциала в силу их меньшей распространенности. К концу 2000 года в ходу были 89,2 млн банкнот по 1 000 немецких марок, 13,3 млн банкнот по 1 000 голландских гульденов и почти 14 млн купюр по 5 000 австрийских шиллингов. За первые полгода существования наличных евро, к 1 июля 2002 года, было напечатано более 371 млн купюр по 500 евро.

Своего пикового значения количество самых крупных европейских купюр достигло в декабре 2015 года — 613,6 млн штук. Купюры в 500 евро составляют менее 3% от общего числа купюр, но по стоимости это около 30% всех наличных евро.

Законное платежное средство

За 17 лет существования наличных евро было выпущено две серии банкнот. В первую вошли семь номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Вторая серия, получившая название «Европа», состоит из шести номинаций: две самые «старшие», 100 и 200 евро, увидят свет в 2019 году. А вот купюры в 500 евро в новой серии уже не будет. Решение об этом было принято в конце 2015 года. Самые свежие из существующих 500-евровых купюр были напечатаны еще в 2014-м. Причем в течение 2012 и 2013 годов не было напечатано ни одной такой купюры.

В 2016 году было принято решение, которое вступает в силу с 27 января 2019 года: центральные банки прекращают выдавать наличные в 500 евро. Таким образом, они постепенно будут изымать эту купюру из обращения.

Купюры в 500 евро составляют менее 3% от общего числа купюр, но по стоимости это около 30% всех наличных евро.

При этом на своем сайте ЕЦБ пишет: «Существующие банкноты в 500 евро будут оставаться законным платежным средством, поэтому вы можете и далее использовать их как средство оплаты и накопления. Точно так же банки, пункты обмена валюты и другие коммерческие организации могут продолжать оборот существующих банкнот. Как и все номиналы банкнот евро, банкнота в 500 евро всегда сохраняет свою ценность и может быть обменена в национальном центральном банке в любое время».

Правда, надо понимать, что это касается лишь стран еврозоны. В некоторых государствах за ее пределами купюра в 500 евро находится под запретом: вы не сможете ее обменять. Имейте это в виду, планируя свои поездки. На данный момент это касается Великобритании и Дании.

Купюра нон грата

В апреле 2010 года обменные пункты и банки в Великобритании получили запрет совершать обменные операции с купюрами в 500 евро. Причина — в том самом расследовании SOCA, о котором мы упоминали выше. Согласно этому расследованию, 90% таких купюр обслуживают криминальную деятельность. Сегодня несколько крупнейших банков страны могут принять такие купюры к обмену или для зачисления на счет в виде исключения, но только от своих клиентов. От тех, кого банк знает и кому сможет задать дополнительные вопросы, если купюра окажется замешена в нехороших делах. В чате сайта Tripadvisоr пишут, что если очень повезет, то можно найти и обменный пункт, где примут такую купюру. Правда, при этом перепишут все данные вашего паспорта, а также предложат сильно заниженный обменный курс.

В сентябре 2018 года парламент Дании принял решение не принимать к обмену или в качестве платежа купюры достоинством 500 евро. Решение было принято в связи со скандалом с Danske Bank, крупнейшим банком страны, который оказался вовлечен в отмывание денег, приходивших из банков Эстонии в 2007—2015 годах. Этот скандал привел к увольнению генерального директора банка Томаса Боргена после того, как он признал, что не в состоянии даже предварительно оценить, сколько денег из Восточной Европы было отмыто через Danske Bank. «Купюру в 500 евро в основном используют для экономических преступлений или отмывания денег на международном уровне», — объяснил решение парламента представитель датской Народной партии Ханс Кристиан Скибби.

Рубят сук?

Впрочем, у этого решения есть и противники. Так, по мнению советника председателя Банка Германии Карла-Людвига Тиле, принятое европейскими монетарными властями решение несет в себе риск, что «кусочек за кусочком умирает свобода».

Антти Хейнонен, отвечавший за наличные деньги в ЕЦБ вплоть до 2008 года, более аргументирован в своей критике. Он говорит, что именно эти крупные банкноты, которые сегодня называют неблагонадежными, спасли финансовую систему еврозоны во время глобального кризиса 2007—2008 годов. У такой крупной купюры, напоминает он, есть еще одна функция — стабилизировать валюту во время экономического кризиса.

После крушения Lehman Brothers, когда пошатнулось доверие к банковской системе в целом, народ в Европе ринулся в банки, чтобы снять там свои накопления. Именно наличие таких дорогих купюр в хранилищах, уверяет Хейнонен, позволило банкам выполнить обязательства перед клиентами и не рухнуть самим. «Мы не смогли бы управлять крахом такого масштаба без банкноты в 500 евро», — говорил Хейнонен в интервью Wall Street Journal. Объясняя, что банкноты меньшего номинала закончились бы довольно быстро, вызвав панику сначала у клиентов, а потом и во всей банковской системе.

Кстати, после кризиса национальные центральные банки ЕС резко увеличили свои запасы банкнот в 500 евро — на случай, если произойдет аналогичная ситуация. Теперь этого козыря у банков не будет. Устоит ли евро при следующем кризисе?

После кризиса национальные центральные банки ЕС резко увеличили свои запасы банкнот в 500 евро — на случай, если произойдет аналогичная ситуация. Теперь этого козыря у банков не будет.

Что делать россиянам с купюрами в 500 евро

Пора ли паниковать россиянам, обладающим злополучными купюрами? Стоит ли срочно их сдавать? Видимо, нет. Опрошенные нами банки подтвердили, что не собираются как-либо ограничивать прием этих купюр. «Альфа-Банк обслуживает без ограничений клиентов, желающих внести на свой счет наличные в банкнотах номиналом 500 евро или обменять их на рубли», — сообщила директор по наличному денежному обращению Альфа-Банка Надежда Малюх.

«Сбербанк не обладает официальной информацией, предписывающей ограничить прием купюр номиналом 500 евро как по валютно-обменным операциям, так и при внесении купюр данного номинала на депозит или счет, открытый в евро», — ответили в пресс-службе Сбербанка.

В свою очередь, в ВТБ ответили, что банк «продолжает прием купюр номиналом 500 евро для размещения на банковский счет или депозит, а также их обмен без каких-либо ограничений».

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru