Приглашение на балл

Кредитная история может существенно повлиять на историю вашей жизни Фото: garagestock/Depositphotos.com

В 2019 году россияне смогут узнать свои индивидуальные кредитные рейтинги. Информация о платежной дисциплине уже сейчас интересна работодателям, а в будущем может стать обязательным пунктом в резюме.



С 31 января в связи со вступлением в силу соответствующего закона вместе с отчетом о кредитной истории бюро будут сообщать заемщику его персональный кредитный рейтинг. Чем выше рейтинг, тем ответственнее заемщик. Информация о финансовой дисциплине может стать дополнительным аргументом для работодателя при принятии решения о трудоустройстве.

Каждый получит по баллу

«Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита», — говорит и. о. генерального директора Объединенного кредитного бюро (БКИ) Николай Мясников. В законе говорится, что субъект кредитной истории вправе запросить отчет по своей кредитной истории, включая индивидуальный рейтинг, два раза в год бесплатно и любое количество раз за плату.

В пресс-службе ЦБ РФ говорят, что изменения, внесенные Федеральным законом № 327-ФЗ от 03.08.2018 года, касаются уточнения способов идентификации субъектов кредитной истории, а также их права на получение двух кредитных отчетов (в электронном виде) вместо одного. Что касается индивидуального рейтинга, то бюро не обязаны его предоставлять. Тем не менее Центробанк предлагает решить вопрос о том, чтобы рассчитывать рейтинг на основе единой методики. «В настоящий момент Банк России ведёт консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения рейтинга на основе единой методики», — сообщили в пресс-службе.

Индивидуальный кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который уже активно используют банки и МФО при принятии решения о выдаче заемщику кредита. Для расчета скорингового балла берется не только информация о наличии или отсутствии просроченных платежей. Негативно на скоринговый балл могут повлиять и высокая долговая нагрузка, и небольшой возраст кредитной истории.



По шкале американского скорингового сервиса FICO заемщик с 690—850 баллами оценивается как наиболее надежный, а вот тому, кто попал в интервал 250—500 баллов, ничего не светит.

В Европе и Америке практика проверки работодателем кредитной истории применяется давно. «Никого не удивляет, что низкая платежная дисциплина по оплате как банковских кредитов, так и коммунальных платежей является серьезным основанием для отказа в приеме на работу и даже съеме квартиры», — указывает директор по персоналу банка «Восточный» Екатерина Федюнина.

Наличие персонального кредитного рейтинга может стать информативным критерием для оценки соискателя при проведении интервью с ним, уверена генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс» психолог Марина Мелия — младшая. «При этом важно не просто его наличие и присвоенный балл. Чтобы информация оказалась полезной, необходимо узнать, как часто человек берет кредиты и на что, из-за чего происходили просрочки. Задав несколько простых вопросов, можно как минимум узнать о наличии или отсутствии у человека ответственности, здравого смысла, умения планировать, независимо от позиции, на которую он идет. Едва ли можно быть уверенным в сотруднике, который при зарплате в 30 тысяч рублей, снимая квартиру, берет в кредит новый айфон», — считает эксперт.

Бесплатно узнать, как вас оценивают банки, можно с помощью сервиса Банки.ру «Мастер подбора кредитов». Кроме этого, можно обратиться в одно из бюро кредитных историй.

В интересах службы безопасности

В России крупные компании, имеющие собственные службы безопасности, могут включить кредитную историю в состав комплексной проверки.

«В настоящий момент к сервису запроса кредитных историй для проверки сотрудников или контрагентов подключены около 100 компаний. Сейчас возможностью запроса кредитных историй в основном интересуются крупные компании (производственные, промышленные, строительные, торговые) с большими службами безопасности, которым интересен дополнительный источник официальных данных в рамках комплексной проверки сотрудников перед приемом на работу», — рассказали в пресс-службе ОКБ.

«Был сотрудник, который проработал у нас всего два месяца, назанимал у всех денег и уволился, а теперь по рабочему номеру названивают банки и коллекторы».

По словам Екатерины Федюниной, в нашей стране сегодня кредитная история соискателей в большинстве своем интересует крупных работодателей, таких как строительные компании, банки, инвестиционные фонды, нефте- и газодобывающие предприятия. Подобную проверку могут проходить не все сотрудники при приеме на работу, а лишь соискатели должностей, связанных с материальной ответственностью, — бухгалтеры, финансисты, продажники, снабженцы, экономисты, инкассаторы, топ-менеджеры.

В основной массе работодатели пока не запрашивают подобную информацию. По данным сайта по поиску работы hh.ru, большинство работодателей не прописывают в требованиях к кандидатам положительную кредитную историю. «Информация о кредитном рейтинге может быть запрошена у кандидата во время собеседования для оценки его личностных качеств, например ответственности, и навыков долгосрочного планирования, а также для оценки соответствия уровня предлагаемой заработной платы по вакансии ожиданиям соискателя», — говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Получить доступ к кредитной истории соискателя работодатель имеет право только с согласия последнего, при этом проверки могут быть регулярными, указывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Такой контроль позволяет работодателям оценивать уровень ответственности действующих и потенциальных работников и предотвращать недобросовестные практики со стороны материально ответственных сотрудников.Проверки работодатели проводят как в процессе приема на работу, так и регулярно. Наиболее часто к такой практике прибегают банки, так как их кадровые службы и службы безопасности в силу своей специфики знакомы с информативностью кредитных историй», — сказал он.

В социальных сетях пользователи обмениваются историями о том, как платежная дисциплина стала важным фактором при приеме на работу. «Был сотрудник, который проработал у нас всего два месяца, назанимал у всех денег и уволился, а теперь по рабочему номеру названивают банки и коллекторы. После этого случая директор требует, чтобы при приеме на работу проверяли, нет ли проблем с долгами», — рассказал участник одного из форумов.

Кого признают неблагонадежным?

Большинству россиян не стоит бояться, что их финансовая история повлияет на возможность трудоустройства сейчас или в будущем. Так, по оценке Объединенного кредитного бюро, высокий кредитный рейтинг имеют 78%, или 60,6 млн россиян, средний рейтинг — 9%, или 7,4 млн, низкий кредитный рейтинг у 13%, или 9,8 млн человек.

«Кредитная история может быть сформирована из различных нюансов. К тому же необходимо понимать, как быть с чистой историей, если человек никогда не брал кредитов. Скорее всего, в будущем этому аспекту начнут уделять более серьезное внимание, поскольку развитие банковской системы предполагает, что кредитами будут пользоваться все большее количество людей», — отмечает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.



«Наличие высокой кредитной нагрузки (50—60%) на доходы сотрудника — сигнал об отсутствии навыков управления средствами, наличие задолженности — об отсутствии дисциплины, а несколько просроченных кредитов — возможно, даже о мошенничестве. В дальнейшем, уверены, данная практика будет расширяться и проникать в другие сферы жизнедеятельности, использоваться не только при приеме на работу и принятии решения о выдаче кредита», — считает Екатерина Федюнина.

По словам партнера компании «НАФКО» Ирины Мостовой, отказывать в найме на основании наличия у соискателя просроченных долгов по займам или «испорченной» кредитной истории работодатель с точки зрения закона не может, равно как и уволить сотрудника на том же основании.

«В соответствии с нормами ТК (статья 64) работодатель по требованию соискателя обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Нормы трудового законодательства устанавливают исчерпывающий перечень оснований такого отказа. Среди прочих: установленные решением суда ограничения (дисквалификация и временный запрет на занятие определенной деятельностью), наличие иностранного гражданства, в случаях если должность подразумевает доступ к гостайне, а также отсутствие необходимых навыков и качеств. Ни один вменяемый работодатель или сотрудник отдела кадров не будет в письменной форме указывать в качестве основания отказа наличие просроченной задолженности по кредиту. Потому что с этим документом соискатель может отправиться в суд и с большой долей вероятности в нем выиграть. Поэтому чаще всего при отказе указывается именно отсутствие или недостаточность каких бы то ни было навыков или вовсе отказ работодателя от найма кого бы то ни было на конкретную вакансию», — объясняет юрист.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru