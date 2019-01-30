Юный юзер юзал банк

Деньги не игрушка даже для детей. Не игрушка, но игра Фото: коллаж Banki.ru

Все больше банков «берут в оборот» подростков и даже самых маленьких. Понимая, что именно они — их будущие клиенты, крупные банки занимаются привлечением еще в юном возрасте.



Заманить подростка в банк

На текущий момент специальные банковские приложения для юных клиентов запустили лишь несколько крупнейших банков: Сбербанк, Почта Банк, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк. В кредитных организациях отмечают, что такие предложения пользуются стабильным спросом у молодых людей. Эксперты полагают, что на эту «поляну» в ближайшие годы придет «поиграть» еще ряд банков.

«Банки еще не осознали, как важно привлекать своих будущих клиентов, тех же подростков, уже сейчас, — делится мнением топ-менеджер одного из крупнейших банков, рассматривающего для себя запуск детского финансового приложения. — По сути, на рынке «расхватаны» все розничные клиенты. Кроме того, складывающаяся экономическая ситуация ведет к «перетоку» имеющихся клиентов в самые крупные банки. И во всей этой истории хоть как-то привлечь можно только тех, кто еще не в банке. То есть подростков и детей. Они не станут пользоваться скучными серьезными банковскими приложениями, навязанными им родителями, а вот специально созданные для них приложения с геймификацией и прочими «фишками» имеют шанс зайти у этой аудитории на ура».

Современные дети и подростки стараются быть максимально самостоятельными, отмечают банкиры. В том числе и в части выбора финансовых приложений.

«Как показывает практика, для многих родителей знакомство ребенка с детским приложением «Почта Банк Младший» становится хорошим поводом для первого серьезного разговора о деньгах. Учитывая, что такой разговор рано или поздно происходит в любой семье, правильное его построение зачастую становится проблемой, и появление детского приложения является здесь хорошим подспорьем, — считает член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова. — Благодаря так называемому сарафанному радио дети и подростки быстро узнают о нашем приложении на интернет-форумах и в чатах. Поскольку представители молодого поколения очень восприимчивы к тому, о чем пишут, говорят и показывают в гаджете, им достаточно прочитать или увидеть что-то, чтобы они решили это попробовать сами».

Понравиться родителям важнее, чем ребенку

Геймификация и яркий дизайн — это действительно то, чем банки пользуются для привлечения юной аудитории, далекой от финансов. При этом для подростков кредитные организации все-таки выбирают более серьезный подход.

Подросток старше 14 лет может получить в Сбербанке «Молодежную карту». После этого ему станет доступно основное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которым пользуются и взрослые клиенты «зеленого слона».

При этом для детей от шести до 13 лет Сбербанк запустил специальное приложение «СберKids». Это мобильное решение, с которым родители могут выпустить ребенку его первую карту, чтобы в дальнейшем моментально переводить ему карманные деньги и контролировать его расходы.

«Дети учатся пользоваться картами, учатся азбуке финансов, копят на мечты, зарабатывают и тратят свои собственные бонусы «Спасибо», — поясняют в Сбербанке суть приложения.

Как указывают в пресс-службе «Сбера», мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» пользуются почти все подростки 14—18 лет, у которых оформлена карта банка. Подросток, оформивший себе свою личную «Молодежную карту», может пользоваться приложением без родительского контроля.

Что касается «СберKids», то здесь количество пользователей пока небольшое, так как приложение было запущено только 1 сентября 2018 года. Однако в банке видят «высокий запрос на подобный детско-родительский продукт», поэтому ожидают увеличения аудитории. При этом в «Сбере» полагают, что все юные пользователи «СберKids» в итоге станут клиентами банка после 18 лет.

«Безусловно, «CберKids» родители и дети используют вместе. Когда мы задумывали продукт, понимали, что приложение должно понравиться не только ребенку, но и родителю. Может быть, понравиться родителю даже важнее. Ведь именно родитель является проводником ребенка в мир финансов, он принимает решение о «покупке» (в нашем случае — о выпуске карты), — рассказали Банки.ру в пресс-службе Сбербанка. — Большим вызовом было придумать такой клиентский опыт, при котором родитель бы чувствовал, что «держит руку на пульсе» и помогает ребенку погрузиться в мир финансов. А ребенок при этом не ощущал бы себя «под колпаком». Нам удалось найти баланс. Например, процедуру регистрации дети проходят вместе с родителями. Но ребенку не нужно запрашивать разрешение на траты, если они укладываются в установленные родителями лимиты. При этом родитель видит историю операций. Или, например, у ребенка есть «секретная» копилка — предоплаченная карта, которую не видит родитель, где ребенок копит на свои желания. А вот список желаний ребенка родитель видит в своем кабинете».

Родитель необходим только для регистрации и выпуска карты, обращают внимание в Сбербанке. После этого ребенок может самостоятельно пользоваться всеми функциями «СберKids». Одновременно для родителя остаются доступны так называемые инструменты мягкого контроля: возможность просматривать историю операций, устанавливать лимиты, заблокировать карту ребенка или даже вход в приложение в случае утери телефона.

Почта Банк летом 2018 года представил «Почта Банк Младший» — мобильное приложение для детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Приложение позволяет школьникам самостоятельно выполнять простые финансовые операции: откладывать средства, оплачивать покупки в Интернете и совершать платежи и переводы с дистанционным контролем родителей. В основе продукта лежит виртуальная карта, выпускаемая к счету совершеннолетнего клиента банка, доступ к информации и управлению которой клиент предоставляет своему ребенку через мобильное «детское» приложение.

В Почта Банке обещают, что в этом году появится возможность заказа детской карты на пластиковом носителе.

«Изначально карта была исключительно виртуальной, но дети попросили нас выпустить им все-таки и физический пластик, — поясняет Анастасия Масленникова из Почта Банка. — Карты будут выполняться в индивидуальном дизайне, чтобы дети могли выделиться среди сверстников, показать свой стиль, что для них очень важно».

Масленникова отмечает, что самые активные пользователи «Почта Банк Младший» — дети из возрастной категории 10+ лет.

Чтобы начать пользоваться приложением «Почта Банк Младший», достаточно просто скачать его на телефон ребенка. Но для того, чтобы ребенок самостоятельно мог совершать свои первые финансовые операции, потребуется взрослый (мама, папа, опекун), который должен выпустить ребенку виртуальную карту в качестве дополнительной к основной карте взрослого. Таким образом, взрослый должен стать клиентом Почта Банка, открыв счет (процесс занимает не более пяти минут, сделать это можно в любой точке обслуживания банка, включая почтовые отделения, а с недавних пор и с помощью удаленной идентификации в Единой банковской системе через мобильный или интернет-банк). После этого выпуск детской карты ребенку производится дистанционно через мобильный банк «Почта Банк Онлайн».

Тинькофф Банк запустил мобильное приложение для детей и подростков 7—18 лет Tinkoff Junior не так давно — в октябре 2018 года.

«Создавая Tinkoff Junior и расширяя границы экосистемы «Тинькофф» в области детского банкинга, мы хотели не просто повысить финансовую грамотность детей и подростков, а руководствовались их реальным опытом в области управления личными финансами. Наша задача — лишь поддержать эти знания простым и удобным инструментом», — комментирует руководитель отдела развития мобильных приложений Тинькофф Банка Анна Михина.

Мобильным приложением Tinkoff Junior уже воспользовались несколько десятков тысяч детей и подростков, сообщают в банке. По словам Михиной, с момента запуска проекта аудитория растет очень быстро, причем органически, без какого-то специального привлечения. На текущий момент ядром детского мобильного приложения являются подростки 13 лет, ребята 12—14 лет пользуются Tinkoff Junior чаще всего.

«Чтобы начать пользоваться новым мобильным приложением Tinkoff Junior, родителям необходимо открыть на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф Банка новый расчетный счет, к которому автоматически будет привязана дебетовая карта Tinkoff Junior. Банковская карта выпускается к отдельному счету родителя на имя ребенка как минимум до достижения им 14 лет, — говорит Михина. — При этом приложение Tinkoff Junior — территория, свободная от родителей, это отдельный личный кабинет для управления финансами только для детей. Ребенок также может привязать карту к смартфону и осуществлять им бесконтактную оплату покупок».

Tinkoff Junior не только повторяет весь функционал «взрослого» мобильного приложения Тинькофф Банка, но также предлагает свои уникальные опции. Например, можно выбрать тему оформления приложения, подходящую к дизайну банковской карты (космос или динозавры), и менять ее в любой момент. Также предусмотрено выполнение заданий от родителей — за это можно получать деньги от мамы или папы (у ребенка также есть возможность задание отклонить). Пользователям Tinkoff Junior будет также предложен специальный контент в Tinkoff Stories, адаптированный для тинеджейров, с рекомендациями по использованию банковских продуктов, афишей кинотеатров и другими лайфстайл-событиями.

«Мы надеемся, что юные клиенты высоко оценят возможности нашего мобильного приложения Tinkoff Junior, останутся участниками экосистемы «Тинькофф» и, достигнув совершеннолетия, продолжат пользоваться другими нашими решениями — от «Тинькофф Инвестиций» до «Тинькофф Мобайл», — рассказывает Анна Михина.

Райффайзенбанк занялся привлечением самых юных клиентов, пожалуй, раньше всех. Еще осенью 2017 года он внедрил в России концепцию семейного банкинга, первым этапом которой стал запуск «детского» приложения для учета расходов.

Мобильное приложение «Райффайзен-Start» можно использовать как независимый продукт для учета наличных денег или «привязать» к нему свою «детскую» карту Райффайзенбанка.

​Райффайзенбанк внедряет концепцию семейного банка Райффайзенбанк внедряет в России концепцию семейного банка. Об этом в интервью порталу Банки.ру рассказал заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Семейный банк Райффайзенбанка позволит клиенту «расшерить» все или часть своих продуктов с другими клиентами банка (в кредитной организации предполагают, что чаще всего это будут члены семьи).

В целом функционал «детских» банковских приложений одинаков. Такие платежные решения позволяют их юным пользователям оплачивать товары и услуги, дистанционно просить деньги у родителей на определенную покупку, получать подарки от партнеров банка и научиться составлять бюджет. В ряде случаев в приложении ребенку будет доступно открытие накопительного счета и пользование программой лояльности (получение кешбэка). При этом зачастую по картам, привязанным к этим приложениям, можно не только установить лимиты и запрет на операции в магазинах определенных категорий, но также запретить переводы и снятие наличных с таких счетов и карт.

Для родителей «детские» и «подростковые» мобильные приложения являются отличным способом мотивировать ребенка, узнать о желанном подарке и научить ребенка самостоятельно распоряжаться карманными деньгами.

Игра или жизнь?

Если раньше обращаться с деньгами детей учили с помощью копилок, то сегодня современной альтернативой стал мобильный банк, считает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова. «Дети умеют пользоваться планшетом начиная уже с двух-трех лет, и почти у каждого к шести-семи годам появляется свой мобильный телефон, — говорит она. — Как правило, родители покупают его первоклашкам. В школах также все чаще в качестве пропуска и средства платежа ученикам выдают пластик с банковским функционалом».

По мнению Марцуковой, появление мобильного банка для детей закономерно в связи с тем, что мобильное приложение стало практически неотъемлемым сервисом для держателей карт.

«Функциональность приложений для детей сильно ограничена, что не позволит им совершить серьезную ошибку. Также родители могут управлять лимитом, доступным к использованию ребенком. При этом дети смогут отслеживать свои траты и даже откладывать деньги на что-либо. В условиях ограниченного бюджета и наглядности информации они научатся более рационально тратить деньги», — полагает Марцукова.

В Сбербанке уверены: если кредитная организация ставит своей целью увеличение количества пользователей «детского» приложения, то ему в любом случае придется интегрировать игровые элементы в приложение для удержания внимания этой юной аудитории. В то же время для родителей важнее простой процесс регистрации и выпуска карты, чем геймификация в приложении.

Геймификация, особенно в детском банкинге, всегда положительно влияет на пользовательский опыт клиентов, отмечает Анна Михина из Тинькофф Банка. «Поэтому мы добавили в Tinkoff Junior возможность выполнять задания от родителей. Мы наблюдаем, как активно дети вовлечены в этот процесс. И не только из-за денежного вознаграждения, а из спортивного интереса», — обращает внимание она.



«Игровые элементы, безусловно, очень важны в мобильном приложении для детей. Это делает его более привлекательным для ребят и превращает процесс обучения азам финансовой грамотности в увлекательную игру. Например, в приложении «Почта Банк Младший» живет виртуальный герой-помощник Пибот, с которым дети с большим удовольствием общаются и задают ему разные вопросы. Пибот «сам» отвечает только на самые простые вопросы, и зачастую к общению подключается сотрудник банка. Это нам помогает собирать обратную связь и пожелания от наших маленьких клиентов», — рассказывает Анастасия Масленникова из Почта Банка.

По ее словам, дети используют мобильное приложение банка как для накопления, так и для расчетов.

Поиграй со мной На российском рынке все популярнее становятся «геймерские» банковские карты со специальными бонусами или дизайном для игроманов. Среди держателей таких карт далеко не только студенты и мужчины.

«Мы фиксируем достаточно большое количество токенизированных трансакций в кафе и ресторанах быстрого обслуживания. Маленькие клиенты Почта Банка часто копят деньги для того, чтобы потом за свой счет угостить родных, близких или друзей. Это так трогательно, когда мы видим, что ребенок откладывал деньги, а потом потратил их не на себя! Дети постарше, у которых есть накопления, на своем уровне пытаются показать, что они могут вести себя как взрослые», — делится наблюдениями Масленникова.

В то же время Максим Волков, генеральный директор компании «Проксиматика», занимающейся разработкой программного обеспечения, считает, что банковское приложение не должно быть слишком «детским».

«Финансовое приложение в комиксах и картинках возможно, но для родителей оно будет смотреться неожиданно, по-новому и поэтому привлекательно. Такого же эффекта неожиданности для детей приложением-комиксом не добиться. Что для ребенка в комиксе неожиданного, если даже друзья по переписке «мультяшнизировали» свои аватары? — размышляет Волков. — При этом известная присказка напоминает, что «деньги не любят, когда к ним относятся легкомысленно». В этом смысле банковское приложение должно настраивать на правильное отношение к финансам».

Волков придерживается мнения, что правильно «делить» приложения по принципу юзабилити: чтобы удобные приложения, независимо от наличия элемента игры, были интересны и детям, и подросткам. «В детстве мы все хотим быстрее вырасти, и использование «взрослого» приложения как раз позволяет ребенку почувствовать себя взрослее. Неудобные приложения никакая игра не спасет, — говорит он. — Приложения облегчают наиболее трудоемкую часть в деле планирования и контроля расходов — учет. Для детей это полезно, так как уменьшает риск «забыть записать расходы». Впрочем, это и взрослых тоже касается. В принципе, приложение — это та же литровая прозрачная банка, закатанная крышкой с отверстием. Родители опускают туда монетки, ребенок может копить на ховерборд или разбить банку и купить мороженое — на всю компанию».

По мнению независимого финансового советника Натальи Смирновой, дети, для которых жизнь неразрывно связана с гаджетами и Интернетом, в принципе без игрового веселого момента не захотят вникать и пользоваться финансовыми приложениями.

«Но тут важно и не заиграться, а помнить про цель: чтобы ребенок воспринимал приложение не как очередную игрушку, а именно как способ анализа бюджета, трекинга своих финансовых целей и результатов инвестиций, мониторинга и напоминания ключевых финансовых действий, поэтому игрушка должна полностью быть взрослой. То есть иметь возможность анализировать и классифицировать доходы и расходы, ставить финансовые цели и отслеживать процент выполнения планов по накоплению на ту или иную цель, — говорит Смирнова. — Просто интерфейс должен быть «приятельским», написанным на простом языке: скажем, регулярно давать подсказки, как можно подзаработать или меньше тратить, но не в стиле назидания, а именно в стиле «судя по тому, как ты тратишь, есть тема сэкономить с помощью карты с кешбэком, которая даст тебе скидку в твоих любимых магазинах». Ну и конечно, приложение должно быть активным: регулярно давать подсказки, предлагать интересную аналитику финансового поведения ребенка, говорить, что улучшить».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru