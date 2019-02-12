​Видишь суслика? А он есть!

Суслик, как и некоторые банковские комиссии, появляется неожиданно Фото: коллаж Banki.ru

Кроме популярных комиссий, о которых знает каждый предприниматель, в некоторых банках существуют такие, которые могут оказаться полной неожиданностью для клиента. Причем как приятной, так и не очень.



Благодаря некоторым из таких комиссий клиент может экономить или получать необычные и полезные услуги, например участие в семинаре по валютному законодательству. Другие же комиссии, наоборот, взимаются за услуги, которые давно бесплатны на рынке или никогда не были платными.

В рамках инициативного мониторинга тарифов на банковское обслуживание малого бизнеса Business Banking Fees Monitoring 2018 мы собрали информацию о странных, редких и необычных платежах в топ-20 российских банков по запросам об открытии счета в поисковой системе «Яндекс». Все данные были собраны из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и актуальны для компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге.

Архаичные и странные

1. Комиссия интрадей

Комиссия интрадей взимается за использование средств, поступивших на счет текущим операционным днем. Чтобы сразу же пользоваться пришедшими на счет деньгами, клиентам банка «Авангард» придется заплатить 0,075% от необходимой суммы (пункт 2.1.7 тарифного справочника). В других банках такой комиссии нет.

В целом по стоимости обслуживания банк «Авангард» предлагает довольно выгодные условия для торговых точек, компаний B2B и компаний, ведущих расчеты в валюте. Чуть дороже среднего — для компаний, которые не вносят наличные на счет (сегмент B2C), и для ИП (из-за дорогого обслуживания расчетного счета).

2. Консультация в кол-центре по остатку на расчетном счете

Три банка из 20 исследованных взимают комиссию за предоставление информации о состоянии счета. В Промсвязьбанке комиссия составляет 100 рублей ежемесячно или 960 рублей в год (пункт 5.19 тарифного справочника), в банке «Открытие» — 300 рублей ежемесячно (пункт 1.13), а в ВТБ — 500 рублей (пункт 1.15.8). Другие банки не тарифицируют предоставление информации о состоянии расчетного счета по телефону.

В Промсвязьбанке и ВТБ большинству компаний сегмента малого бизнеса обслуживаться дорого. Исключение для ВТБ — компании, которые подключают торговый эквайринг, так как банк предлагает одну из самых низких ставок по рынку (1,6%). Промсвязьбанк — один из самых выгодных банков для компаний, у которых оборот средств не превышает 300 000 рублей в месяц.

3. Оформление документов на компьютере

В тарифном справочнике ВТБ есть еще одна необычная статья обслуживания. Если клиенту необходима помощь сотрудника банка в оформлении документов на компьютере в отделении, за каждый документ придется заплатить 100 рублей (пункт 1.15.5 тарифного справочника).

4. Плата за обслуживание мобильного банка для бизнеса

Комиссию за обслуживание мобильного приложения взимают два банка из исследованных: Райффайзенбанк и «Ак Барс». В Райффайзенбанке на трех тарифах — «Старт», «Валютный», «Малый бизнес» — за использование системы «Банк — клиент» ежемесячно взимается 190 рублей (пункт 1.2.9. и пункт 2.8.7 тарифного справочника). На трех тарифах плата за мобильный банк входит в стоимость: «Максимум», «Оптимум» и «Базовый».

В мобильном приложении для бизнеса банка «Ак Барс» бесплатно доступны информационные функции, а плата за использование платежного сервиса составляет 150 рублей ежемесячно (пункт 8.5 тарифного справочника).

В обоих банках обслуживание почти любой компании сегмента малого бизнеса стоит выше среднего по рынку. Единственное исключение — компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. По условиям тарифа «Валютный» в Райффайзенбанке комиссия за валютный перевод составляет всего 0,05% (одна из самых низких на рынке).

5. Подключение POS-терминала

В Райффайзенбанке и Совкомбанке до сих пор взимается комиссия за подключение POS-терминала в рамках услуги торгового эквайринга. В Райффайзенбанке за подключение одного терминала берут 1 рубль (пункт 4.3 тарифного справочника), а в Совкомбанке — 2 880 рублей (пункт 8.3). В других банках, принявших участие в мониторинге тарифов, эта услуга бесплатна.

В Райффайзенбанке комиссия за подключение POS-терминала никак не сказывается на стоимости обслуживания, а в Совкомбанке балансируется бесплатным внесением наличных и отсутствием платы за ведение расчетного счета на некоторых тарифах.

6. Карточка с образцами подписей

Процесс оформления карточки с образцами подписей в Газпромбанке устроен по-разному в Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге услуга стоит 700 рублей, а в Москве не оказывается: банк принимает только карточку, которая была заверена у нотариуса (пункт 10.3 тарифного справочника). Другие банки делают карточки с образцами подписей самостоятельно, бесплатно или с небольшой комиссией (200—500 рублей).

Газпромбанк — самый дорогой банк для компаний сегмента малого бизнеса. Он не предоставляет бесплатные услуги и скидки, взимает комиссии практически за любое действие клиента с расчетным счетом.

7. Консультации по валютному законодательству в контакт-центре

Консультирование в контакт-центре у сотрудника валютного контроля бесплатно в большинстве банков, тогда как некоторые участники рынка взимают за эту услугу немаленькую плату. В банке «Возрождение» стоимость одной консультации, в которую может входить оформление документов, составляет 2 000 рублей (пункт 8.5.0 тарифного справочника), в Райффайзенбанке — 1 000 рублей (пункт 2.7.11), в Сбербанке — 1 000 рублей (пункт 11.2.3).

Выгодные и полезные

1. Семинары по вопросам валютного законодательства

«Ак Барс» и Сбербанк проводят общие (при условии участия в общем семинаре не менее трех организаций) и индивидуальные семинары по вопросам применения валютного законодательства. Длительность семинара — 60 минут. Участие в общем семинаре любого банка стоит 1 000 рублей, в индивидуальном — 2 500 рублей в банке «Ак Барс» (пункт 5.1.1) и 3 000 рублей в Сбербанке (пункт 11.2.4).

Сбербанк проводит семинары только для своих клиентов. Мероприятие представляет собой вебинар, в ходе которого сотрудник банка рассказывает об основных моментах и тонкостях валютного законодательства, а в конце отвечает на вопросы. В общем семинаре может принять участие неограниченное количество организаций.

«Ак Барс», напротив, проводит только офлайн-семинары, информацию о которых можно найти на сайте банка и в тематических СМИ. Организация индивидуальных семинаров предусмотрена только для клиентов банка, тогда как публичные мероприятия регулярно проводятся и для действующих, и для потенциальных клиентов в разных регионах присутствия кредитной организации.

2. Оплата «навсегда»

Модульбанк предлагает своим клиентам заплатить один раз за любой из своих тарифов и забыть про абонентскую плату до тех пор, пока предприниматель не решит поменять тариф или закрыть счет (пункт 1.5). Оплата «Навсегда» на тарифе «Оптимальный» составляет 9 900 рублей, а на тарифе «Безлимитный» — 99 000 рублей.

Услуга выгодна, если предприниматель планирует пользоваться счетом в банке больше трех лет: ежемесячная плата на тарифе «Оптимальный» составляет 490 рублей, а на тарифе «Безлимитный» — 4 900 рублей. На сегодняшний день это уникальная услуга на рынке: в других банках взимается авансовая плата только на 3, 6, 12 или 24 месяца.

3. Операционная карта

Росбанк за 100 рублей выпускает операционную карту, имея которую любой сотрудник компании может просмотреть информацию о счете в интернет-банке и внести наличные на расчетный счет компании в офисе банка, не заполняя документов и с комиссией по условиям тарифа этой организации.

К расчетному счету в Росбанке можно выпустить неограниченное количество карт. На пластике указывается уникальный номер, а информация о держателе и компании, выдавшей карту, «зашивается» внутрь.

4. Фиксированная комиссия за внесение наличных на корпоративную карту

УБРиР — единственный банк, который взимает за внесение наличных через банкоматы фиксированную комиссию, что очень выгодно, если вносить наличные редко и большими суммами. За каждый день внесения по каждой карте клиенты УБРиР в Москве и Санкт-Петербурге платят 79 рублей (пункт 6 тарифного справочника), тогда как в других банках комиссия за внесение наличных через банкомат может составлять до 1% от суммы.

В целом УБРиР — один из самых выгодных банков для малого бизнеса, где есть специализированные тарифы для микробизнеса, бесплатный зарплатный проект, низкая ставка по эквайрингу (1,6%) и выгодные пакеты услуг.

Екатерина ЛУКИНА, эксперт Markswebb по банковским тарифам для малого бизнеса