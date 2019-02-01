​Если брокер не друг и не враг...

Инвестиционный брокер может оказаться не только ангелом-хранителем ваших денег Фото: коллаж Banki.ru

В России с декабря начал действовать закон об инвестиционных советниках. Однако защитить права клиентов брокеров он может далеко не всегда. История инвестора Владислава — тому подтверждение.



Роковые фьючерсы

«Даже в карты никогда не играл, а тут развели как мальчишку!» — удивляется Владислав, рассказывая о том, как с помощью консультанта компании «Открытие Брокер» потерял почти все деньги. До этого все шло неплохо: инвестор покупал ценные бумаги и ждал доходов. Сделки были нечастыми, иногда он не подходил к терминалу месяцами. По его словам, если появлялись идеи, то покупал акции, или держал все в валюте. За семь лет торговли, уверяет инвестор, не было ни одной существенной просадки.

Все изменилось, когда Владислав решил воспользоваться услугами консультанта. «Меня просто «уболтали», — признается он. Новый сервис «Личный брокер» позволял регулярно получать инвестиционные идеи, а также торговать с использованием кредитного плеча. Инвестора сразу же насторожила та частота сделок, которые начал предлагать ему консультант «Открытия»: по его словам, операции с акциями и фьючерсами происходили почти каждую неделю. При этом за счет плеча от брокера их объем вырос на порядок. «Покупали рискованные акции, делали ставку на фьючерс по индексу РТС, открывали короткие позиции», — вспоминает он. Вначале стратегия приносила прибыль, но затем началась полоса неудач.

Например, большие потери инвестор понес в начале 2017 года, купив по рекомендации консультанта фьючерс на индекс РТС. В марте индекс упал почти на 11% до 1 000 пунктов, и он понес потери. История повторилась с фьючерсом на доллар: брокер принудительно закрыл позицию Владислава. На языке трейдеров такая ситуация называется «маржин-колл».

Фьючерс — это производный финансовый инструмент, контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем, но по текущей рыночной цене. Базовым активом могут быть акции, облигации, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, погода и т. д.

Последней неудачей инвестора стала попытка заработать на росте нефти. В декабре 2018 года он потерял около 20% средств. А всего, по расчетам Владислава, советы консультанта обошлись ему в 80—90% портфеля. Сам он, комментируя произошедшее, говорит, что стал жертвой обмана, и считает, что его специально «раскручивали» на рискованные сделки с плечом. «Все красивые аналитические отчеты, инвестиционные стратегии, обещания дохода служат только одной цели — получить ваши деньги. И чтобы вы как можно чаще совершали сделки, и желательно с плечом. Потому что брокера интересует только комиссия, а заработаете вы или нет — ему не интересно», — делает печальный вывод инвестор.

Технология обмана

Владислав считает, что брокер намеренно «слил его счет». Такая недобросовестная практика, действительно, существует на инвестиционном рынке, особенно распространена она среди форекс-дилеров. Стратегия простая: клиента заманивают обещаниями высокой доходности, предлагая торговые идеи от компании или подписывая на услуги трейдера. Понятно, что риски это все не снизит, но зато наличие рядом «профессионала» обычно действует успокаивающе. Инвестор радуется, глядя, как растет сумма на его счете, но это только на первых порах. «Вам дают заработать, а потом начинается серия неудачных сделок», — поделился впечатлениями с Банки.ру один из пострадавших клиентов форекс-компании. Учитывая, что операции совершаются на заемные деньги, потери очень значительные. Но клиента начинают «раскручивать» на новые сделки, предлагая отыграться. Многих удается убедить пополнить счет, чтобы совершить сделку, которая, как уверяют его консультанты, «гарантированно принесет высокую прибыль». Конечно, никаких доходов не будет, и инвестор теряет даже то, что вложил.

Как уверяет адвокат Евгений Москаленко, такие практики распространены и на фондовом рынке. «Рынок доверительного управления — это клондайк для недобросовестных или мошеннических схем. И доверять свои деньги не следует, потому что наше законодательство не защищает инвестора от злоупотреблений», — говорит он. При этом доказать вину управляющего или трейдера очень сложно, ведь убытки могли возникнуть вследствие объективной ситуации на рынке. Тем более, добавляет адвокат, практически нереально взыскать деньги с брокера или форекс-дилера, зарегистрированных за пределами РФ.

Взыскать деньги за убытки, которые возникли по вине консультанта, действительно, практически нереально, согласна независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова. По закону брокер или управляющая компания не имеют права гарантировать прибыль, и инвестор должен понимать все риски. «Другое дело, когда работа управляющего недостаточно качественная: он показывает результаты хуже бенчмарка, не соблюдает принципы диверсификации и слишком много средств размещает в одну позицию. Тем более если управляющий или консультант отклоняется от декларируемой стратегии. В этом случае можно попробовать пожаловаться в СРО или регулятору», — говорит Смирнова. Увы, но даже закон об инвестиционных советниках, вступивший в силу в декабре прошлого года, не защищает от недобросовестных финансистов. Предъявить претензии клиент может, только если, скажем, консультант не раскрыл условия обслуживания или не сообщил о сопутствующих рисках вложений в тот или иной инструмент. Также брокера или УК могут наказать, если его менеджер, например, посоветует купить фьючерсы или акции клиенту, риск-профиль которого предполагает более консервативную стратегию.

Не грубите консультанту

Доказать, что консультант умышленно «слил счет», Владиславу явно будет непросто: у брокера свои доводы, и по формальным признакам никаких нарушений в действиях его менеджера не было. Во-первых, профиль инвестора предполагал повышенный риск, а значит, консультант имел право советовать ему производные инструменты. Во-вторых, если верить представителям «Открытие Брокера», клиент часто не соглашался с мнением консультанта. «Например, однажды инвестор неудачно зашел в позицию по доллару, и его портфель потерпел просадку. Но при этом решил усреднить позицию, несмотря на явное неодобрение со стороны консультанта», — рассказали в компании. В итоге из-за изменения курсов валют и произошел маржин-колл. Как говорят представители брокера, Владислав имел опыт самостоятельной торговли на бирже и осознавал все риски. Интересно, что после истории с маржин-коллом этот консультант уволился, но в «Открытии» уверяют, что это случайное совпадение.

В-третьих, отмечают в брокерской компании, инвестор далеко не всегда соглашался с рекомендациями (например, отказывался диверсифицировать портфель, переложив часть денег в консервативные инструменты) и, более того, часто грубил консультанту, «общался провокационно, желая спровоцировать ответные эмоции у менеджера». «Размер уплаченной клиентом комиссии относительно невелик, что делает несостоятельными утверждения о том, что брокер намеренно вгонял клиента в сделки и кредитные плечи», — комментируют в «Открытие Брокере».

Банки.ру поинтересовался у ведущих брокеров, как они оценивают то, что произошло с инвестором Владиславом, и следят ли за тем, чтобы их консультанты давали верные советы инвесторам. Практически все участники рынка заверили, что жестко следят за тем, чтобы рекомендации соответствовали риск-профилю клиента, и оценивают, насколько их клиенты удовлетворены услугами. «Брокеру невыгодны убытки клиента, наоборот, он заинтересован в том, чтобы клиент торговал долго и много зарабатывал — это залог прибыльности и устойчивости бизнеса брокера. Поэтому неэффективные консультанты просто отсеиваются в процессе «естественного отбора», — рассказал руководитель отдела инвестиционного консультирования «Финама» Владимир Цыбенко.

При этом клиенты зачастую сами виноваты в том, что понесли убытки. Начальник управления по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев считает, что проблема в финансовой грамотности клиентов. «Консультанты, предлагая инвестиционные инструменты, должны информировать клиента о рисках. Но, к сожалению, клиенты часто это пропускают мимо ушей. Слышим про доходность, а про риски — нет», — говорит финансист. Хотя не исключает, что в случае с Владиславом консультант мог придумывать стратегии, тогда как этим обычно занимаются профессиональные аналитики. С ним согласен и начальник отдела персонального брокерского обслуживания «Открытие Брокера» Николай Рузайкин, по оценкам которого только 10—15% клиентов полностью следуют рекомендациям консультанта. «Остальные сами участвуют в процессе принятия решений. Поэтому некорректно говорить о том, что результат клиента — это полностью заслуга/вина консультанта», — поясняет он.

В целом ни один из брокеров не стал раскрывать, какая еще ответственность, кроме соблюдения формальных требований, лежит на инвестиционных консультантах. В одной из брокерских компаний сообщили, что за успешность инвестиционных идей премируются аналитики. Поэтому, советуют эксперты, инвесторам, общаясь с консультантом, стоит более критично оценивать его рекомендации. «Главное — понять, насколько консультант учитывает цели клиента, объясняет ли риски по продуктам. Если вам говорят лишь про высокую доходность, не указывая, в какой срок и исходя из какой идеи предполагается достичь цели, — лучше избегать данного консультанта», — заключает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru