Кредитоман. Как его остановить?

С кредитного крючка слезть бывает очень трудно Фото: minervastock/Depositphotos.com

Хронические заемщики могут сделать жизнь своих близких невыносимой. Что предпринять, чтобы остановить падение семьи в долговую яму?



Нарко-, алко-, кредитозависимость

Что делать, если близкий человек постоянно берет кредиты, а расплачиваться за него приходится всей семье? В социальных сетях и на профильных форумах можно прочитать много историй, которые вызывают недоумение. Девушки с мизерной зарплатой набирают займы в МФО, чтобы создать видимость богатой жизни, тратя деньги на покупки и развлечения. Нарко- и алкозависимые безработные гуляют на заемные деньги. Пенсионеры берут кредиты на совершенно неожиданные приобретения.



«Сестра набрала кредиток, деньги с них тратила на одежду, развлечения. Она нигде не работает, расплачиваться нечем. Родители узнали об этом, когда по домашнему телефону стали звонить и требовать вернуть долг. Решили помочь. Долг закрыли с заверениями, что подобное никогда больше не повторится. Но прошло не так много времени, и снова та же проблема в прежнем масштабе», — поделился историей пользователь на одном из юридических форумов. «У знакомой с работы сын-наркоман постоянно берет займы, она платит. Она в паспорте у него написала «Не давать в долг», но все равно дают», — рассказывает другой пользователь. «Есть ребенок условно. Уже большой, 25 лет, но до сих пор не работающий, болтающийся по улице и Интернету человек. Данный оболтус берет в банках кредиты на покупку бытовой техники: компьютер, монитор, видеокарта... Как его остановить?» — задается вопросом форумчанин Банки.ру.

У знакомой с работы сын-наркоман постоянно берет займы, она платит. Она в паспорте у него написала «Не давать в долг», но все равно дают.

Отобрать паспорт и написать письма во все банки

На форумах обсуждают, можно ли как-то повлиять на подобное поведение. Советуют отобрать паспорт или обратиться во все близлежащие кредитные организации с просьбой не давать деньги в долг такому-то. Самый очевидный совет — прекратить оплачивать долги, чтобы кредитоман столкнулся с последствиями своих действий, а заодно лишился возможности брать все новые и новые кредиты.

Соглашаются платить по обязательствам нерадивых родственников по разным причинам. Кто-то жалеет и думает, что ребенок или, наоборот, пожилой родитель не отдавал отчета в своих действиях и больше такого не повторится. Кто-то не выдерживает прессинга коллекторов, а кто-то боится, что взыскание будет обращено на общее имущество. Так, по данным МФО «Е заем», около 7% займов погашаются третьими лицами, из них 50% — родственниками.

По мнению юристов, в случае, если кто-то из близких столкнулся с финансовыми проблемами из-за избыточной кредитной нагрузки, стоит подумать о банкротстве. «Если речь идет о дееспособном, достигшем совершеннолетия человеке, то никаких законодательно предусмотренных рычагов воздействия на него просто нет: до тех пор, пока его действия не нарушают закон. Писать письма кредиторам в такой ситуации бесполезно, — поясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. — Вариантов действий тут несколько. В частности - перестать оказывать финансовую помощь. В конечном итоге, когда человек потеряет возможность платить по долгам, кредиторы будут вынуждены подать в его отношении иск о банкротстве. Да, это чревато для родственников включением в конкурсную массу имущества должника, например, доли в недвижимом имуществе. Но как минимум в течение пяти лет, следующих за моментом признания банкротом, человек не сможет оформить новый кредит».

Перестать потакать и принять воспитательные меры

Инициировать процедуру банкротства можно, не дожидаясь, пока совокупный долг достигнет 500 тыс. рублей (минимальный порог для банкротства физлиц. — Прим. Банки.ру), говорит управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. «Процедуру банкротства может инициировать сам должник вне зависимости от размера долга, если понимает, что отдать ее не сможет. Либо кто-то из кредиторов, при наличии задолженности более 500 тысяч рублей», — уточняет он.

Второй вариант — признать человека недееспособным, отмечает Дмитрий Шевченко. «В соответствии с нормами ГПК (часть 2 статьи 281), члены семьи могут обратиться в суд с заявлением о признании лица недееспособным, но при этом, конечно, нужно будет подтвердить факт наличия у родственника серьезного психического расстройства или хронического заболевания. Это наверняка позволит избавить лицо от кредитной зависимости, но также значительно снизит его шансы дальнейшего трудоустройства. Третий вариант — просто перестать потакать и принять в отношении родственника воспитательные меры», — резюмирует юрист.

Не брать займы у мошенников с объявлений на столбах

Урегулировать ситуацию будет сложнее, если родственник прибегал к услугам нелегальных МФО, что чаще всего и происходит, если речь идет о десятке займов.

«Если у клиента уже есть более двух открытых займов в МФО, то, например, для нашей компании это является дополнительным сигналом, чтобы отказать в выдаче займа. Для нас важно, чтобы клиент вернул взятые деньги вовремя. Что касается десяти займов и более, то важно разобраться в том, где именно клиенты берут эти займы. Например, они взяли один или два займа у компаний из реестра ЦБ, а остальные — у мошенников с объявлений на столбах», — рассказали в пресс-службе МФО «Е заем». По оценке компании, под видом микрофинансовых компаний, хотя не имеют на это права, работают около 7 тыс. структур, что в три раза превышает количество легальных МФО.

По словам Артема Денисова, в случае, если заемщик брал займы в нелегальной МФО, которая применяет незаконные методы взыскания, например, угрозы, есть только один вариант решения проблемы. «Угроза — уголовное преступление. Любые попытки угрожать должны пресекаться путем подачи заявления в правоохранительные органы. Важно зафиксировать факт угрозы и номер телефона, с которого она поступает, для облегчения работы полиции», — напоминает Денисов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru