Ошибка нерезидента

Открывая вклад за границей, помните, что и у иностранного банка могут отозвать лицензию Фото: Depositphotos.com

Открыл вклад в зарубежном банке, потому что опасался принудительной конвертации валюты в России. Но зарубежный банк приостановил свою деятельность. Как возвращать свои деньги?

Решил закрыть долларовые депозиты в России



Пользователь портала Банки.ру поделился на форуме своей историей. Опасаясь принудительной конвертации валютных вкладов, он открыл депозит в банке в Черногории осенью прошлого года. «Ситуация в стране была столь напряженной, что я решил закрыть долларовые депозиты в РФ и открыть депозит в Черногории в банке Atlas Banka. Однако недавно я узнал, что у данного банка начались серьезные проблемы», — написал форумчанин. Он пытался связаться с банком по почте, но ответа не получил.

В декабре в Atlas Bankа была введена временная администрация и объявлен мораторий на проведение платежей. В январе срок моратория был продлен на максимально предусмотренные законом 90 дней. Спасти банк могло бы увеличение его капитала на 22 млн евро, но пока никто из акционеров не согласился внести средства. «Временная администрация принимает все меры, необходимые для обеспечения бесперебойной работы банка и защиты его имущества», — говорится в сообщении регулятора.

В Черногории действует система страхования вкладов. Сумма страхового возмещения составляет 50 тыс. евро, на возврат средств вкладчиков полагается не более 20 рабочих дней. Под защиту закона о страховании вкладов попадают все средства и счета частных лиц и организаций (в том числе нерезидентов Черногории) во всех банках Черногории. Процедура стандартная: Фондом страхования депозитов (Deposit Protection Fund) определяется один или несколько банков, через которые будут выплачиваться средства вкладчикам, информация о наступлении страхового случая, порядке и сроках выплат распространяется через СМИ.

«Если у банка за рубежом начались проблемы, то необходимо узнать, какая организация страхует вклады, и обратиться в нее с просьбой перевести ваш вклад в российский банк либо в любой другой европейский банк, где у вас открыт счет», — указывает ведущий аналитик компании AMarkets Артем Деев.

В настоящее время система страхования вкладов в различных формах существует в 104 странах мира. Более половины всех страховщиков входят в Международную ассоциацию страховщиков депозитов (МАСД, или IADI), говорит адвокат ЮК «Генезис» Сергей Тищенко.



«В странах СНГ, например, система страхования вкладов распространяется преимущественно на физических лиц, — отмечает юрист. — В ряде стран (например, в Канаде) не подлежат страхованию банковские счета в иностранной валюте, также в ряде стран практиковалось частичное (обычно 90%) страхование вкладов, а также отказ в страховании вкладов иностранных граждан. Стоит заметить, что в большинстве развитых стран значение системы страхования вкладов в настоящее время значительно снизилось в связи с консолидацией банковского сектора и предпочтением государства санировать банки вместо их банкротства и ликвидации. Так, в Канаде последний случай страховых выплат вкладчикам относится к 1996 году».

Если у банка за рубежом начались проблемы, то необходимо узнать, какая организация страхует вклады, и обратиться в нее с просьбой перевести ваш вклад в российский банк либо в любой другой европейский банк, где у вас открыт счет

Не забудьте заплатить налоги



Если деньги будут возвращаться на счет в российском банке, то у вкладчика могут затребовать документы, послужившие основанием для получения средств, предупреждает руководитель проектов, специалист по международному налогообложению Mikhailov & Partners Private Services Group Александр Нечаев. К таким документам могут относиться договоры, счета, письма и иные аналогичные документы. «Кроме этого, у банка могут возникнуть вопросы в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с этим законом банки вправе запрашивать у клиентов сведения об источниках происхождения средств, при этом в законе не установлено, какие именно причины могут послужить основанием для такого запроса», — поясняет Нечаев.

Юрист также обращает внимание, что если гражданин России открывает вклад за рубежом, то у него появляется обязанность уведомить об этом налоговую и заплатить налоги с полученного дохода. «В случае если гражданин РФ открывает вклад в иностранном банке, он должен будет уведомить об этом российскую налоговую службу. Такое уведомление должно быть направлено в инспекцию в течение месяца со дня открытия или изменения реквизитов счета (пункт 2 статьи 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). В случае если гражданин не уведомил или пропустил месячный срок подачи уведомления, он может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 500 до 5 000 рублей (статья 15.25 КоАП), — говорит Нечаев. — В случае если гражданин РФ является налоговым резидентом РФ, то есть проживает в Российской Федерации более 183 дней в течение календарного года, он должен самостоятельно исчислить НДФЛ с процентного дохода по вкладу в иностранном банке, заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также уплатить по ставке 13% до 15 июля года, следующего за годом, в котором получен этот доход».

В случае если между страной, где возник процентный доход (в данном случае это Черногория), и РФ действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, сумма налога к уплате в РФ может быть уменьшена на сумму налога, который был удержан с процентного дохода за рубежом.

Для обычных потребителей зарубежные вклады неактуальны

Эксперты считают, что россиянам, не имеющим больших состояний, невыгодно открывать вклады в зарубежных банках. В том, что касается процентных ставок, российские кредитные организации успешно конкурируют с зарубежными.

«В Европе преобладают вклады в евро или местных валютах. Розничные ставки сильно разнятся по сберегательным продуктам (по депозитам, текущим счетам, комбинированным вложениям с инвестиционной составляющей). Есть сверхконсервативные банки, предлагающие сбережения по отрицательным процентам (Швейцария), есть банки с более высоким аппетитом к риску (Кипр). Очень грубо, ставки могут быть на уровне 0,01—1,5% годовых в евро, в исключительных случаях и при повышенных рисках — до 2%. В РФ сейчас предлагаются вклады в евро — не более 1,5%, в долларах — до 3,7% годовых», — рассказывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Наименее привлекательными для вкладов европейскими юрисдикциями являются ряд стран, где есть отрицательные ставки, то есть вкладчик платит банку за то, что тот хранит его деньги. Это происходит из-за того, что ставки по кредитам в этих странах настолько низкие, что банк вынужден таким образом организовывать свою деятельность», — отмечает Артем Деев.

В банке «Русский Стандарт» сообщили, что для обычных потребителей вложение средств в валюте в иностранные банки не актуально, поскольку в России ставки по депозитам находятся на конкурентном уровне и сейчас показывают динамичный рост.

«При открытии вклада за рубежом возникает необходимость его декларировать, что тоже влечет за собой определенный дополнительный расход, в том числе и времени. Кроме того, важно понимать, что обычно деньги в России зарабатывают в рублях, то есть потребуется конвертация в валюту, а это тоже дополнительный расход. Исторически так сложилось, что в большей степени интерес к размещению валютных вкладов в зарубежные банки есть у клиентов сегмента private banking, которые чаще всего открывают счета и вклады в тех странах, где ведут бизнес либо имеют свою недвижимость или родственные связи, или, например, в странах, где учатся их дети», — рассказали в банке.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru