Банк года? Нет, Банк века!

XII церемония «Банк года» собрала рекордную аудиторию Фото: Finparty

В пятницу, 8 февраля 2019 года, многие банкиры и представители финансовой индустрии провели вечер в зажигательной атмосфере XII церемонии «Банк года». Мероприятие посетили полторы тысячи человек.



8 февраля на одной из главных столичных сцен для российских и зарубежных исполнителей ГЛАВCLUB GREEN CONCERT прошла традиционная и любимая многими церемония «Банк года». Холдинг «Банки.ру» проводит церемонию уже в двенадцатый раз, интерес к мероприятию неуклонно растет из года в год.



«Банки.ру — это уже целая империя»

Как и в прошлом году, посетить мероприятие и пообщаться не только с друзьями и коллегами, но и с топовыми банкирами мог абсолютно любой человек, для этого достаточно было просто купить билет. Открытый формат мероприятия, реализуемый второй год подряд, пришелся по душе многим людям — церемонию посетили полторы тысячи человек! Для сравнения: годом ранее у Банки.ру было более тысячи гостей. Можно сказать, что в 2019 году мероприятие стало всероссийским — некоторые банки отправляли на церемонию сотрудников из других городов, отмечая таким образом их заслуги.

Ведущий вечера Вадим Ждан в приветственном слове отметил, что на сегодняшний день финансовым супермаркетом Банки.ру ежемесячно пользуются более 8 млн человек, оставляя на портале сотни тысяч заявок в банки на различные продукты.

Ждан заявил, что Банки.ру — «это уже целая империя обо всем, что касается денег». Ведущий также признался, что даже он пытался решить проблему с одной микрофинансовой организацией с помощью портала.

Новый «Банк года» открыли создатели Банки.ру — председатель совета директоров холдинга Филипп Ильин-Адаев и его жена, исполнительный директор холдинга Елена Ищеева.

«Привет, финансовая Москва!» — обратилась к гостям со сцены Елена Ищеева, и зал взорвался овациями. Еще бы, ведь этот «Банк года» собрал переаншлаг!

«Прежде чем перейти к награждению победителей «Народного рейтинга», я хочу назвать одну цифру, которая характеризует итоги работы Банки.ру в прошлом году, — сказал Филипп Ильин-Адаев. — Один миллиард. Один миллиард рублей составила выручка Банки.ру по итогам 2018 года. Это очень хороший показатель для интернет-компании. Спасибо, что выбрали нас! С другой стороны — кого же еще?»

Смена тренда

Первым получил заветную стелу Тинькофф Банк. Он стал чемпионом «Народного рейтинга» банков. Вице-президент по клиентскому опыту Тинькофф Банка Сергей Буланкин, принимавший награду, чувствовал себя на сцене как рыба в воде. «Всем привет! Пошумим?» — весело спросил он у зала, где уже ликовали многочисленные сотрудники Тинькофф Банка. Им, кстати, предстояло ликовать в этот день не раз. Но обо всем по порядку.

Примечательно, что за предыдущие 11 церемоний лишь два банка поднимались на сцену за главной клиентской наградой финансового сектора. Первую строчку «Народного рейтинга» банков до этого неизменно занимали либо банк «Авангард», либо Росавтобанк. В этом смысле Тинькофф Банк изменил тренд.

Получая награду, Сергей Буланкин отметил, что банк стремился занять лидирующую позицию в рейтинге. «Мы долго к этому шли. Были на третьем месте, на четвертом. И наконец, мы на первом месте! Особые слова благодарности команде портала Банки.ру: то, что она делает, замечательно и позитивно. Вы пропагандируете взаимопомощь и сочувствие», — сказал вице-президент Тинькофф Банка.

Следующий приз забрал победитель «Народного рейтинга» страховых компаний. Им стала компания «Зетта Страхование». Директор по маркетингу «Зетта Страхования» Федор Стоянов, получая стелу, упомянул конкурентов в своем ответном слове. «Мы третий год берем эту награду, и каждый раз это ценно для нас, как в первый раз. В этом году, как и в прошлом, мы «сделали» «Тинькофф Страхование». Каждый год мы работаем на наших клиентов, работаем очень много, и клиенты нас ценят», — отметил он.

За третьей наградой в номинации «Народный рейтинг» сотовых операторов снова вышел Тинькофф Банк. Со сцены и в зале уже даже начали шутить на тему того, было ли у сотрудников банка распоряжение от Олега Тинькова, чтобы забрать все награды церемонии. «Мы запустились всего год назад, мы самый молодой оператор. И мы стали лидерами «Народного рейтинга» Банки.ру», — сказал на сцене технический директор «Тинькофф Мобайл» Иван Бояринов.

Премию «Человек года» имени форумчанина Банки.ру Сергея Н. Гирина получил пользователь портала под ником Карасик. Человеком года считается тот пользователь портала Банки.ру, который наиболее активно помогал другим посетителям в течение года. Победителя в этой номинации выбирают сами форумчане Банки.ру.

Генеральным партнером церемонии «Банк года» в этом году снова стала международная платежная система Mastercard. Вице-президент Mastercard в России Владислав Святик со сцены поблагодарил всех, кто сотрудничает с международной платежной системой. «Мы с вами в предыдущем году сделали очень многое первыми!» — заявил он, обращаясь к банкам и партнерам Mastercard.

Так, по данным Mastercard, в 2018 году Россия заняла первое место в мире по количеству токенизированных трансакций и бесконтактных операций. «Именно Россия стала первой в мире страной, где мы протестировали и запустили переводы на базе токенизации в приложении Samsung Pay. В 2018 году мы с партнерами первыми предложили держателям карт Mastercard переводы по номеру мобильного телефона и запустили сервис «Наличные с покупкой», — рассказал Владислав Святик.

«Восхитительно выбранная дата»

Пожалуй, одним из самых неожиданных лауреатов как для него самого, так и для гостей вечера стал победитель в номинации «Пресс-служба года». В отличие от других номинаций, здесь чемпиона выбирает непосредственно редакция Банки.ру. В этом году лучшей была названа пресс-служба ЦБ РФ.

Вручая награду представителю Банка России, главный редактор Банки.ру Наталья Романова отметила, что в структуре регулятора работает около 43 тыс. человек и пресс-служба Центробанка может достучаться до каждого из них. «Для сотрудников этой пресс-службы нет неудобного времени суток. Для них действительно важен уровень финансовой грамотности журналистов», — сказала главный редактор Банки.ру.

«Я очень рада, что наша работа оценена, будем работать и дальше над укреплением и развитием финансового рынка нашей страны», — пообещала заместитель директора департамента по связям с общественностью Банка России Татьяна Забродина, получая награду.

Стела «Рекламная кампания года» досталась банку, который весь прошлый год активно радовал своих клиентов и не только их различным рекламным креативом, особенно на своем канале в YouTube. В Сети ролики этого банка посмотрели более 50 млн россиян.

«За очевидную смену имиджа и разнообразие рекламного контента победителем в номинации «Рекламная кампания года» становится Сбербанк России!» — объявила со сцены главный редактор Finparty Юлия Решетова.

В ответном слове старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Татьяна Завьялова обратила внимание на дату проведения церемонии. «Хочу сказать отдельное спасибо за восхитительно и точно выбранную дату! 8 февраля — день рождения главного человека в Сбербанке Германа Грефа, ему сегодня 55 лет! У нас не было никакого шанса не завоевать что-нибудь в этом году», — сказала представитель Сбербанка.

А вот за лучшую PR-кампанию года приз получила финансовая группа «БКС».

«В 2018 году эта компания регулярно устраивала громкие вечеринки для своих прайвет-клиентов, отправляя их то в космос, то на жаркую Кубу», — прокомментировала выбор Юлия Решетова.

«Для клиентов БКС мы организовали 1 500 мероприятий. Это огромная цифра. Желаю в этом году всем больших успехов и много новых информационных поводов», — сказал заместитель председателя правления финансовой группы «БКС» Станислав Новиков.

За наградой всей командой

За весь прошлый год холдинг «Банки.ру» привлек более 1,7 млн заявок на финансовые продукты. Это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. И самые достойные результаты в этой области были озвучены на церемонии «Банк года».

Победителем в номинации «Онлайн-заявка на кредит» стал банк «Восточный». Именно он обошел ближайших конкурентов по объему заявок и выданных кредитов на портале Банки.ру. Также «Восточный» был одним из первых интегрирован в сервис «Мастер подбора кредитов» от Банки.ру.

Получать награду на сцену вышли сразу несколько представителей банка. «Вот это называется «Поддержи своих!» — обратил внимание ведущий вечера, озвучив официальный хештег церемонии. «Хорошо, что баннер с собой не привезли!» — пошутил Вадим Ждан.

«Очень приятно получить награду от профессиональных коллег Банки.ру. Тем более — признание за интернет-продвижение банковских продуктов», — прокомментировал руководитель управления интернет-маркетинга банка «Восточный» Юрий Белозеров, забирая стелу.

Победа в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» досталась банку, у которого нет собственного ипотечного портфеля. Тем не менее именно Тинькофф Банку удалось собрать на портале Банки.ру наибольшее количество заявок на этот продукт.

«Через свою ипотечную платформу в прошлом году мы выдали более 25 миллиардов рублей кредитов. Более одного миллиона клиентов воспользовались нашим сервисом. Мы раз в десять ускорили процесс подачи заявки на ипотеку», — поделился достижениями руководитель ипотечного бизнеса Тинькофф Банка Игорь Ларин.

Обладателем премии «Банк года» в номинации «Специальное предложение года» стал банк «Зенит» с вкладом «Восторг» (для новых клиентов)». Раздел спецпредложения на Банки.ру за год посмотрели 26 млн раз.

«Нам еще много чего предстоит сделать, и через год, я уверен, мы снова будем стоять на этой сцене! Спасибо нашим клиентам, нашей команде и порталу Банки.ру», — сказал заместитель председателя правления, куратор блока «Розничный бизнес» банка «Зенит» Дмитрий Юрин.

Это просто вау!

На текущий момент в базе портала Банки.ру собрано более 2 тыс. предложений по депозитам, 800 предложений по потребительским кредитам, 700 предложений по ипотеке, а также 2 тыс. кредитных и дебетовых карт. Сложно, но возможно было выбрать лучшие среди них. Награды за лучшие банковские продукты вручали аналитики портала Банки.ру Юлия Прошина и Екатерина Марцукова.

Премию «Банк года» в номинации «Вклад года» получил Россельхозбанк за депозит «Доходный». Эксперты Банки.ру отметили, что на протяжении всего года вклады этого банка были лучшими на рынке.

«Поскольку я оказалась на этой сцене, не могу не поделиться нашими результатами. Привлеченные средства населения выросли на 20% по рынку и составили один триллион рублей. Вау!» — восторженно заявила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

В номинации «Потребительский кредит года» по совокупности таких факторов, как невысокая ставка, длительный срок и крупная сумма финансирования, победил Сбербанк России.

«Мы очень много сделали, чтобы сделать его таким, каким хотят видеть его наши клиенты, — более прозрачным, более простым в оформлении. Вот эта награда доказывает, что мы делали все правильно», — отметил, забирая награду, исполнительный директор, лидер кластера «Потребительское кредитование» Сбербанка Сергей Косолапов.

В номинации «Банковская карта года» выиграла карта «Халва» Совкомбанка.

Руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина обратила внимание, что карта стала универсальной для многих клиентов, совмещая в себе преимущества дебетовых и кредитных карт.

Получая премию, заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова заявила: «Карта рассрочки «Халва» — это абсолютно легальный способ ограбить Совкомбанк. Если кто-то еще не с нами, то срочно бегите. У нас абсолютно улетный кешбэк и проценты на остаток. Карта рассрочки «Халва» доступна абсолютно любому клиенту. Уже два миллиона клиентов оценили это по достоинству».

Премию за «Ипотечный кредит года» получил Альфа-Банк. Банк предлагает привлекательные условия кредитования одновременно и на первичном, и на вторичном рынке жилья. Забирая приз, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов заявил, что в этом году от банка можно ждать сюрпризов. «Мы вернулись на рынок ипотеки с этим продуктом и очень рады, что он пришелся по душе нашим клиентам. В этом году мы продолжим вас удивлять. Обещаем!» — сказал топ-менеджер банка.

Звезды финансового небосклона

Кульминацией вечера стало вручение наград финансовым компаниям, наиболее ярко проявившим себя в прошлом году. Страховым партнером церемонии «Банк года» в этом году выступила страховая компания «Капитал Life». Генеральный директор компании Евгений Гуревич, открывавший блок с награждением основных победителей церемонии, отметил: «Мы рады выступать стратегическим страховым партнером Banki.ru сегодня и каждый день, на благо миллионов наших клиентов и всех пользователей портала».



Лучшей страховой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал «СОГАЗ».

«За 2018 год чистая прибыль страховой компании года ожидается на рекордном уровне — 31 миллиард рублей. Компания анонсировала развитие розничного направления и совершила сделку по покупке страхового бизнеса, тем самым увеличив свои показатели еще на 25 миллиардов рублей», — объяснила выбор руководитель направления «Страхование» Банки.ру Юнона Беликова.

«2018 год для нас стал уникальным. Мы показали рекордную прибыль, тем самым доказав в очередной раз, что наша страховая компания лучшая на рынке», — сказал управляющий директор «СОГАЗа» по работе с банками и лизинговыми компаниями Николай Набатчиков.

Затем была объявлена лучшая микрофинансовая компания года. Это звание получила компания «МигКредит». Стратегия, выбранная компанией, позволила ей добиться качественного роста.

«Я фантастически и безумно счастлив, что очень крутая и авторитетная компания «Банки.ру» выделила нас на финансовом небосклоне», — заявил генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин.

В номинации «Лучшая инвестиционная компания» победил Тинькофф Банк, забрав четвертую награду за вечер.

«Эта компания не боится завоевывать новые рынки. За год она с нуля привлекла 285 тысяч клиентов и вошла в пятерку крупнейших брокеров, опередив конкурентов с опытом в десятки лет», — сообщил руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко.

«Мы сделали новую революцию, открыв инвестиционное направление всего полгода назад, но уже сейчас каждый третий счет открывается через нас. Спасибо нашим клиентам, спасибо Банки.ру, что оценили», — прокомментировал вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александр Емешев.

«Все делаем на совесть»

Премия в номинации «Банкир года» досталась сразу двоим — владельцы Совкомбанка Дмитрий и Сергей Хотимские признаны лучшими банкирами России в 2018 году по версии Банки.ру.

«В России осталось не так уж много крупных частных банков, их можно пересчитать по пальцам. Но нашего победителя это не пугает, он уверенно чувствует себя в новых условиях», — отметила, вручая награду, генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова.

Награду за себя и брата получил Сергей Хотимский. «Спасибо, что обращаете внимание на наши достижения в розничном и корпоративном бизнесе. Мы стараемся делать все на совесть», — сказал банкир.

Обогнать Сбербанк

«И главная интрига церемонии: ...этот банк сумел проникнуть в самые отдаленные уголки России, открыв за 2018 год почти 5 тысяч отделений и точек обслуживания», — с этой фразы генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова начала объявление победителя в номинации «Банк года». Обладателем этого звания стал Почта Банк.

«Теперь именно этот банк — крупнейший в России по географическому присутствию, а гигант отрасли Сбербанк уже только второй. На фоне агрессивного роста этот банк достиг и впечатляющих финансовых результатов», — подчеркнула Динара Юнусова.

С ответным словом выступил президент, председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. «Спасибо всем! Некоторое время назад, еще когда мы только начинали, я обещал, что буду стоять здесь с этой наградой. Мы действительно самый крупный банк по сети — простите, Сбербанк. Многие наши клиенты живут далеко, но они тоже граждане нашей страны, с ними тоже должен кто-то работать», — сказал он.

«Я вижу в зале много молодых лиц, это здорово, что наша индустрия жива. Спасибо вам всем, кто делает эту индустрию интересной! Ну а мы еще зажжем! Будем банком века!» — добавил Дмитрий Руденко.

А дальше были танцы...

После церемонии три гостя стали обладателями гаджетов от Samsung, также выступившего партнером церемонии в этом году. Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно было попытаться отгадать, кто же станет банком года, прямо во время мероприятия.

Ну а дальше были танцы и много хорошего общения под отличную музыку. В прошлый раз хедлайнером церемонии «Банк года» была группа «Город 312». В этом году победители и гости отрывались под жгучие хиты знаменитой группы из Латвии BrainStorm.

Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

Подробный репортаж о XII церемонии «Банк года» читайте в ближайшие дни на портале Finparty , а также смотрите видео на портале Банки.ру.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru