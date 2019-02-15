Чужой против хищника

На слишком назойливые звонки коллекторов можно эффективно пожаловаться Фото: коллаж Banki.ru/albund/Depositphotos.com

Обратиться к приставам с жалобой на коллекторов и добиться штрафа, который будет больше, чем сумма взыскания. Такой способ «мести» коллекторам нашли должники.

Житель Свердловской области обратился к приставам с жалобой на коллекторов, которые пытались взыскать с него долг перед МФО. Должник рассказал, что ему приходится разговаривать с взыскателями по несколько раз в день. В качестве доказательств была представлена детализация звонков и аудиозаписи разговоров. Коллекторы звонили ему несколько раз в день на протяжении месяца. Тогда как закон не допускает взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.

УФССП по Свердловской области обратилось в суд с иском о привлечении коллекторов к административной ответственности. В феврале этого года суд удовлетворил эти требования и назначил наказание в виде штрафа на сумму 60 тыс. рублей. Это лишь одно из дел «приставы против коллекторов», которые рассматриваются в судах.

Cогласно КоАП должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении контроля (надзора) за юридическими лицами, включенными в государственный реестр юридических лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Всего по итогам 2018 года ФССП составила 921 протокол об административном правонарушении в отношении коллекторских агентств, входящих в единый государственный реестр.

По информации НАПКА, чаще всего суды привлекают коллекторов к ответственности за превышение интенсивности телефонных переговоров, введение в заблуждение о применении мер судебного и уголовного преследования, взаимодействие с третьими лицами. Также можно оштрафовать коллекторов, если текст писем или уведомлений не соответствует требованиям закона, перед разговором сотрудник не представляется, оказывает психологическое воздействие. Даже СМС-сообщения должны соответствовать требованиям закона.



Напомним, что закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов» был принят два года назад. В законе, в частности, говорится, что нельзя связываться с должником в рабочие дни с 22:00 до 8:00, в выходные, нерабочие и праздничные дни с 20:00 до 9:00 по местному времени. Личные встречи могут происходить не чаще чем один раз в неделю, а звонить можно не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.

Неправомерные действия коллекторов классифицируются как административное правонарушение, размер штрафа за которое варьируется от 20 тыс до 2 млн рублей.

Если граждане-должники будут активнее жаловаться в службу судебных приставов, таких административных дел станет еще больше, считает адвокат Ярослав Загоруйко. По его словам, многие должники не знают о своих правах, чем и пользуются некоторые коллекторские агентства: превышают периодичность звонков гражданину-должнику, допускают угрозы и т. д. Ответственность за такие правонарушения достаточно серьезная: от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности коллекторского агентства на срок до 90 суток. «Главное — зафиксировать факт нарушения коллекторами установленных законом правил общения с должником и максимально быстро подать жалобу судебным приставам, чтобы не прошли сроки привлечения судом к административной ответственности», — советует адвокат.

Как призвать коллекторов к ответственности

Если в работе коллекторов есть угрозы или иные грубые нарушения закона, то компания рискует лишиться разрешительной документации, говорит управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. «В ФССП существует реестр, где хранится список компаний, получивших законное право на взыскание долгов. В компетенции ФССП также находится контроль над методами работы таких компаний. В жалобе на коллекторов в ФССП нужно указать: «Прошу проверить законность действий коллекторов и сообщить итоги проверки в установленный срок». Статья 18 закона № 230 дает полное право ФССП организовать внеплановую выездную проверку в день поступления жалобы от граждан, если коллекторское агентство числится в реестре. В жалобе нужно описать конкретные факты правонарушения со стороны коллекторов. На практике Роскомнадзор и ФССП организуют выездную проверку в тот же день. По результатам проверки составляются акты. Сроки исполнения актов зависят от их типа. Жалобы в суде рассматриваются в течение срока от одного до трех месяцев», — рассказывает Денисов. Кроме того, с жалобами на действия коллекторов можно обратиться в прокуратуру, полицию, Центробанк, Роскомнадзор, НАПКА и к финансовому омбудсмену.

Мы живем в диджитал-среде, и очки дополненной реальности уже скоро будут использоваться в школах для обучения, но почему-то мы до сих пор должны уведомлять должника о смене кредитора заказным письмом

Нет понятия, что такое психологическое давление

Коллекторы указывают на пробелы в законе и выступают с инициативами о внесении поправок в 230-ФЗ. По их мнению, противоречивая судебная практика в рамках 230-ФЗ и серия плановых проверок крупных игроков рынка со стороны надзорного органа привела к тому, что ряд основных понятий в законе нужно определять и расшифровывать.

По словам председателя правления компании «Сентинел Кредит Менеджмент» Ольги Мазуровой, основная проблема — отсутствие единообразной практики правоприменения 230-ФЗ со стороны ряда территориальных УФССП и судов при трактовке отдельных норм закона. Коллекторы уже два года просят разграничить понятия «телефонные переговоры» и «телефонные звонки», расшифровать термины «СМС-сообщение» и «голосовые сообщения», а также обозначить критерии психологического давления.

Коллекторам важно, чтобы понятие «телефонный разговор» характеризовалось как диалог, состоящий из трех основных стадий: 1) идентификация заемщика; 2) передача информации о задолженности и порядке возврата; 3) получение обратной связи. По их мнению, телефонный звонок не должен приравниваться к телефонным переговорам, и только после реализации всех трех стадий телефонные переговоры можно считать состоявшимися. Если, например, должник подтвердил свою личность, но положил трубку во время озвучивания его задолженности, это не должно считаться полноценным звонком и предполагает повторные телефонные переговоры.

Также коллекторы требуют раскрыть в законе термин «психологическое давление» через конкретику совершаемых действий и снять со взыскателя ответственность за использование неактуальных данных в реестрах, полученных от кредиторов, в силу отсутствия у коллекторских агентств полномочий для проверки актуальности данных.

Помимо этого, профессиональное сообщество предлагает информировать должников о смене кредитора через портал государственных услуг. «Для государства это может стать дополнительным источником дохода: можно сделать эту опцию платной для компаний и зарабатывать на профессиональных взыскателях. Мы живем в диджитал-среде, и очки дополненной реальности уже скоро будут использоваться в школах для обучения, но почему-то мы до сих пор должны уведомлять должника о смене кредитора заказным письмом. Мы искренне считаем, что давно пора уйти от бумажного способа уведомления, который очень затратный с точки зрения ресурсов: нужно беречь и деревья, и деньги государственных и коммерческих структур», — заявляет Ольга Мазурова.

«Основные проблемы связаны с формулировками профильного закона, которые плохо проработаны. В тексте поспешно принятого закона содержится множество противоречий и пробелов. В связи с этим ни стороны регулируемых правоотношений, ни регулятор, ни суды не могут найти ответы на возникающие в процессе осуществления деятельности вопросы. Прямым подтверждением этого является противоречивая судебная практика, когда по одним и тем же вопросам исходя из тех же самых оснований принимаются прямо противоречащие друг другу судебные решения. В законе отсутствуют определения таких понятий, как «взаимодействие», «телефонные переговоры», «сообщения, передаваемые посредством электросвязи», «психологическое давление», что влечет за собой отсутствие единых правил осуществления деятельности по возврату задолженности», — подтвердили в НАПКА.

Но, согласно комментариям представителей центрального аппарата ФССП, в 2019 году поправок в профильный закон не будет. По их мнению, должно пройти минимум два года действия закона, чтобы судебная практика в его рамках считалась наработанной.

Анна ПОНОМАРЕВА, Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru