Блокировка в подарок

Поменяв паспорт, не забудьте сразу же сообщить об этом своему банку Фото: ADDRicky/Depositphotos.com

День рождения — грустный праздник, если банк посчитает ваш паспорт недействительным и заблокирует доступ к счетам и вкладам. Законны ли такие действия?

Финтех и цифровизация могут сломаться об обычную бюрократию. Так случилось с несколькими читателями Telegram-канала «Финсайд». Они пожаловались на действия банков, которые отключают клиентов от дистанционных сервисов после того, как тем «стукнет» 45 лет. Банки требуют от физлиц предоставить новые паспортные данные для идентификации, но процедура доступна лишь в отделениях. Такие правила, например, действуют в Совкомбанке и Промсвязьбанке.

«1 февраля другу 45 лет было. В ПСБ все деньги и даже брокерский счет. Ни звонка, ни строчки. Просто блокировка личного кабинета и карты. Требуют принести новый документ в любой офис», — написал один из читателей Telegram-канала.

С похожей ситуацией недавно столкнулась и сотрудница Банки.ру Дарья. Девушка поменяла российский паспорт после замужества и почти сразу же получила уведомление от Альфа-Банка. «В один прекрасный день я обратилась в Альфа-Банк по телефону для уточнения сроков зачисления денег на счет. А в ответ получила предупреждение о том, что мне необходимо срочно предоставить в банк новые данные паспорта, так как старый паспорт, по их информации, более недействителен, также я должна написать заявление на перевыпуск карт с новой фамилией», — рассказала Дарья. Информацию о недавней регистрации брака банк получил очень оперативно, замечает она.

«Сотрудник банка пояснил, что в течение 45 дней с момента поступления в банк информации о том, что данные о клиенте недействительны, у меня могут быть (но не обязательно будут) отключены некоторые функции в мобильном банке, интернет-банке и приложении, в частности переводы между собственными счетами», — пояснила сотрудница Банки.ру.

Неактуальный клиент

По закону россияне обязаны менять паспорт как минимум дважды — с наступлением 20 и 45 лет. На взаимодействие с регистрационными органами отводится 30 дней со даты рождения. Однако паспорт перестает считаться действительным сразу после преодоления возрастного рубежа, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов, ссылаясь на разъяснения Верховного суда от 2006 года.

Для банка такое положение дел критично. Дело в том, что кредитные организации обязаны регулярно обновлять информацию о клиентах. Это прописано в 115-ФЗ (закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») и положении Банка России № 499-П. Если банк не уверен, что данные о человеке или организации актуальны, он имеет право отказать в проведении операции, отмечает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Он подтвердил, что в таких случаях его кредитная организация блокирует и доступ клиентов к сервисам дистанционного банковского обслуживания. В Промсвязьбанке, на который тоже поступали жалобы, не ответили на запрос Банки.ру.

«Для ВТБ данный вопрос не актуален. Доступ клиентов к цифровым каналам и операциям по счетам после смены документов не блокируется», — сообщили в пресс-службе госбанка. Представители «Русского Стандарта» заявили, что банк не прибегает к таким мерам, но подтвердили существование подобной практики. В Тинькофф Банке дистанционные сервисы блокируются в случае, когда клиент отказывается предоставлять документы, необходимые для исполнения законодательства. В Сбербанке исключение делают лишь для операций по зачислению денег на счет — они будут проводиться, даже если данные клиента устарели.

Кредитные организации, действительно, вправе не осуществлять платежные распоряжения клиента, если нет сведений о действующих документах, подтверждает Константин Суворов. Однако, если у человека еще нет нового российского паспорта, операция может быть проведена по загранпаспорту или временному удостоверению личности, добавляет юрист.

Кому отмечать круглую дату — вам или банку?

«На данный момент в Совкомбанке настроены автоматизированные процедуры контроля срока действия паспорта по возрасту», — говорит Андрей Спиваков. Актуальность данных также отслеживают в Райффайзенбанке, Тинькофф Банке, банке «Русский Стандарт» и «Восточном».

Многие кредитные организации напоминают клиентам о предстоящей круглой дате. Канал коммуникации здесь выбирает банк, это может быть письмо на электронную почту, напоминание в чате онлайн-банка или мобильного приложения. Среди опрошенных организаций выделяется Сбербанк. Там не отслеживают клиентов, у которых вскоре может смениться паспорт, и не напоминают им о замене документов.

Однако в своих требованиях к потребителям банки практически единодушны: обязанность передавать обновленную информацию они часто закрепляют за человеком.

«Требование клиенту сообщать обо всех изменениях в документах прописано и в общих условиях по вкладам», — сообщили в пресс-службе «Русского Стандарта». Сроки предоставления такой информации указаны в договоре банковского счета, отметили в Райффайзенбанке и Сбербанке.

Тинькофф Банк дает пользователю на реагирование семь рабочих дней с момента выявления недостоверных данных. У Совкомбанка такой срок касается вкладчиков. К заемщикам предъявляются более жесткие требования — пять рабочих дней.

«Обязанность незамедлительно или в короткий срок письменно информировать банк об изменении каких-либо сведений о личности клиента нормативно не предусмотрена и на практике признается ущемляющей права потребителя», — указывает Константин Суворов. По его словам, сотрудники кредитной организации сами должны принимать меры по уточнению данных, а не перекладывать это на граждан.

Проверка без явки

Блокировка из-за смены паспорта не единственный неприятный момент в общении с банками. Больше всего читатели Telegram-канала «Финсайд» жаловались на необходимость приезжать в отделения с новым документом. Это «плохой финтех», резюмировал создатель чата. Он обратил внимание, что некоторые игроки не требуют явки клиентов и довольствуются копиями нужных страниц паспорта. Среди них — Тинькофф Банк и «Русский Стандарт».

В пресс-службе последнего подтвердили, что сообщить банку об изменениях в документах клиент, действительно, может дистанционно — в чатах интернет- и мобильного банка или по электронной почте. Однако человеку в любом случае рекомендуют подтвердить информацию в отделении банка.

«Встреча с клиентом при обновлении сведений не нужна. Банк может получить новые документы дистанционно. В частности, в паспорте на последней странице содержится информация о прежнем паспорте, что является подтверждением того, что именно этот клиент получил именно этот новый паспорт», — пояснили в Тинькофф Банке.

Остальные опрошенные кредитные организации признали, что повторная идентификация клиента требует явки в отделение. Почему же так различаются подходы банков?

«Для некоторых операций, в том числе операций ДБО, предусматривается возможность упрощенной идентификации», — отмечает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. Он, однако, подчеркивает, что копия переданного документа должна быть заверена надлежащим образом.

«Буквально это означает, что клиент в любом случае должен лично посетить отделение банка, предъявить или паспорт, или его нотариально заверенную бумажную копию. Для электронных копий нет процедуры заверения», — добавляет эксперт.

На практике получается, что некоторые банки нарушают процедуру идентификации, говорит специалист крупной IT-компании. Копия паспорта, сделанная и заверенная сотрудником банка, считается подтверждением идентификации. «Но по копии невозможно установить, была она сделана сотрудником собственноручно или получена им в электронном виде от клиента, поэтому банки часто разрешают клиентам присылать самостоятельно сделанные сканы», — поясняет собеседник Банки.ру. Доказать нарушения при проверке крайне сложно, а банкам это сильно упрощает жизнь, резюмирует эксперт. Иными словами, «хороший финтех» в России — финтех на грани законности.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru