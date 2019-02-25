Сделка с бедностью

Социальный контракт способен помочь миллионам семей подняться по лестнице доходов с самого низа Фото: EPA/TASS

Выбраться из бедности можно будет, заключив контракт с государством. Такой способ поддержки граждан использовали во время Великой депрессии в США, в Западной Европе после войны, а теперь решили и в России.



Действенным способом борьбы с бедностью может стать система социальных контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. «Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт. Как он действует? Государство оказывает помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет финансовую помощь на организацию подсобного хозяйства или собственного дела. Для каждого разрабатывается индивидуальный план. Человек, в свою очередь, берет на себя обязательства пройти переобучение, найти работу, обеспечить своей семье устойчивый доход. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно», — пояснил Путин. Речь может идти о десятках тысяч рублей, отметил президент.



По оценке властей, в России за чертой бедности находятся, то есть обладают доходом ниже прожиточного минимума (10 444 рубля), 19 млн человек.



По словам президента, в течение пяти лет такой формой поддержки смогут воспользоваться 9 млн человек, то есть почти половина тех, кто попадает в число бедных. С 2020 года регионы, которые активно внедряют такие контракты, получат финансирование из федерального бюджета.

Привлечение к общественно полезному труду

В мире такая практика известна давно. «Во времена Великой депрессии в США, в послевоенное время в Западной Европе социальные контракты не только буквально спасали людей, но и позволяли за счет привлечения нуждающихся к общественно полезному труду развивать производства, строить новые объекты. Подобные программы существуют и сейчас в модифицированном виде, например, в США, Франции», — говорит руководитель группы аналитиков ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Марк Гойхман.

«В США малоимущим семьям предоставляли средства в течение пяти лет, с условием обязательного трудоустройства в течение двух лет, иначе выплаты прекращались. Несмотря на то, что этот проект жестко критиковался, он принес свои результаты, — рассказывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. — Затраты на социальную помощь снизились на 60%, количество ее получателей сократилось с 5 миллионов человек до 2 миллионов. Также значительно снизился уровень безработицы. Сейчас и в США, и в Европе пособия по безработице позволяют жить, рожать и содержать семью. Для бюджета это не очень хорошо, когда население, способное работать, сидит на шее у государства. Там рассматривается вопрос вообще все социальные выплаты заменить на социальные контракты».

В духе рынка

Социальные контракты хороши тем, что позволяют снизить иждивенческие настроения, считает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк. «Это не столько способ борьбы с бедностью, сколько возможность активизировать трудовой потенциал, повысить качественный уровень жизни и снизить иждивенческие настроения, когда помощь получается как нечто должное и человек не мотивирован работать, а только получать», — говорит она.

«Позитив социальных контрактов как способа борьбы с бедностью состоит в том, что они «обоюдоострые». Предполагают не пассивное получение малоимущими пособий, льгот и прочего, а взаимную ответственность, активные встречные действия. Например, пройти переобучение и получить новую профессию, или участвовать в общественных работах, или открыть небольшой бизнес ИП. Это именно контракт — соглашение, договор между двумя сторонами. Государство вполне в «рыночном» духе помогает трудоспособным, но попавшим в сложную ситуацию людям получить возможность в дальнейшем зарабатывать самостоятельно и участвовать в экономической жизни. Это глубже, эффективнее, чем просто предоставление денег нуждающимся. Соответственно, стоит рассматривать соцконтракт не просто как государственное пособие, а как инвестицию в человеческий капитал, в идеале приносящую впоследствии доход и получателю, и обществу», — отмечает Марк Гойхман.

В экономически развитых регионах можно рассчитывать на то, что с помощью государства из бедности выйдет 10% граждан, а если говорить о депрессивных областях, то там этот показатель будет не более 5%

Причина бедности — дети

Оказание господдержки не может гарантировать трудоустройства или существенного повышения дохода, если в регионе нет хорошо оплачиваемых рабочих мест, указывает Алина Пишняк.

«Все зависит от регионального рынка труда. По нашим подсчетам, в экономически развитых регионах можно рассчитывать на то, что с помощью государства из бедности выйдет 10% граждан, а если говорить о депрессивных областях, то там этот показатель будет не более 5%», — говорит она. По ее словам, можно рассчитывать, что семьи с детьми наиболее охотно откликнутся на участие в программе. «В России главным фактором бедности является рождение детей. 72% среди бедных — это семьи с детьми. С рождением каждого последующего ребенка возрастает иждивенческая нагрузка. Можно предположить, что семьи с детьми охотно откликнутся на участие в таких программах», — отмечает Пишняк.

Такая политика окупается очень быстро, считает член СРО «МиР» Александр Шустов. «Введение контрактов на начальном уровне позволяет людям очень недорогой ценой получить требуемые компетенции через несколько лет, которые обычным путем пришлось бы проводить через тот же бюджет на 50—100% дороже. Поддержка активных граждан позволяет в течение 5—7 лет создать многочисленную категорию людей, влившихся в средний класс, а рост экономики компенсирует затраты на введение системы уже в течение 3—4 лет, если брать с 2020 года», — рассуждает эксперт.



Кто за это заплатит?

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, с бедностью успешно справляются в скандинавских странах. «Но там налоги составляют до 50% дохода, при этом медицина и образование бесплатны для всех граждан, а пособие по безработице позволяет не заниматься поиском работы, поскольку превышает эквивалент 1 000 евро. В этих странах, как и везде на Западе, введена прогрессивная шкала налогообложения, чтобы богатые, условно, платили за бедных. В России все платят 13%, так что нельзя исключать введение повышенного налога для обеспеченных россиян», — предполагает он. «В целом желание двигаться в сторону усиления социальной защиты населения — мировой тренд, только во всех странах с социальными контрактами, повторюсь, есть прогрессивная шкала налогообложения», — отмечает Павел Сигал.

Итак, по словам президента России, за пять лет такие контракты могут заключить более 9 млн россиян. Денежной помощи по программе обычно не предусмотрено или она ограниченна (до 60 тыс. рублей на весь срок контракта). «Получается, если 9 миллионов россиян получат (условно) по 60 000 рублей в течение пяти лет, то общая сумма помощи составит 54 миллиарда рублей в течение всего срока. Это 10,8 миллиарда в год. ВВП России за 2018 год — 103 626,6 миллиарда рублей. Получается, что стоимость проекта в России, по очень грубым подсчетам, — 0,01% ВВП. Грубым, потому что материальная помощь ограничена суммой 60 тысяч рублей и выдаваться будет не в каждом случае, плюс ВВП — динамичная величина, к тому же растущая. По факту цифра еще ниже. Думаю, бюджет нашей страны потянет такие расходы, при этом дав возможность большому количеству семей подняться выше уровня бедности», — подсчитала Катя Френкель.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru