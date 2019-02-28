Инфографика Банки.ру: где в России чаще платят картами?

ЦБ прогнозировал, что в 2018 году доля безналичных расчетов в России превысит долю расчетов за наличные и составит 55%. Но исследование РИА Новости свидетельствует о том, что за 12 календарных месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, лишь 43% своих платежей россияне проводили с помощью банковских карт. В то же время в 2017 году с помощью пластиковых карт осуществлялось 36% платежей. Таким образом, в России популярность оплаты банковскими картами все же растет.





Дарья БЕЛЕНЬКАЯ, Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

