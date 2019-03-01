​Три налоговые истории

Процент налога на сделки или финансовые продукты может оказаться для инвестора неприятной неожиданностью Фото: коллаж Banki.ru

Даже если вы только начали торговать на фондовом рынке, стоит разобраться в том, какие налоги и в каком размере вам предстоит заплатить. Невежество может привести инвестора к существенным потерям вложений.



Россияне продолжают массово открывать брокерские и инвестиционные (ИИС) счета, стремясь увеличить свои накопления. По данным НАУФОР, в прошлом году число счетов выросло до 120 тыс., а всего инвесторами стали около 1,5 млн человек. Процедура получения доступа на биржу максимально упрощена и в ряде случаев не требует посещения брокера. А для удобства инвестора в его распоряжении целый набор сервисов: от готовых торговых стратегий до налоговых платежей и вычетов. По закону брокер, как и банк, является налоговым агентом, поэтому все обязательные отчисления в пользу государства он берет на себя. Но это вовсе не означает, что инвестору можно расслабиться и сосредоточиться исключительно на биржевой торговле. Как показывает практика, зачастую брокерская или управляющая компания допускает ошибки. Чтобы не платить лишнего, лучше начать разбираться в том, как устроено налогообложение на фондовом рынке, как можно раньше.

История первая. Переплатил за евробонды

Инвестор Михаил с достаточно серьезным для нашего рынка стажем был очень удивлен, когда решил закрыть свой счет в крупной инвестиционной компании и вывести деньги. Брокер проинформировал его, что с него будет удержан налог — 377,6 тыс. рублей. В свое время Михаил покупал евробонды компании Alliance Oil, и, разумеется, он понимал, что за полученную прибыль должен отчислить государству положенные 13%. Однако сумма смущала: по расчетам самого инвестора выходило, что заплатить он должен меньше. По его просьбе брокер пересчитал налог, и вдруг выяснилось, что, действительно, заплатить он должен намного меньше — 335,3 тыс. рублей. Но и эта сумма не устроила инвестора.

Проштудировав отчетность брокера и сопоставив котировки с данными биржи, Михаил выяснил, что в компании неверно подсчитали его расходы на покупку евробондов и в результате завысили налогооблагаемую базу аж на 810 тыс. рублей! Произошло это, во-первых, потому, что в системе брокера отразилась неверная цена покупки: в поручении на покупку бондов Alliance Oil было указано 76,5% от номинала, а в личном кабинете клиента и в брокерском отчете почему-то отображалось 67,54%. Кроме того, как установил Михаил, брокер не отразил и погашение части номинала по облигациям, что также исказило их рыночную стоимость, когда он решил докупить евробонды.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер»:



«Возможно, брокер допустил серьезное нарушение. Но нельзя исключать, что заявка была исполнена не по лучшей цене, тогда нарушения не было. Это могло произойти, например, если это правило не прописано в соглашении. Обычно если одна бумага торгуется на нескольких площадках, то исполнение может происходить по любой котировке».



Компания согласилась компенсировать часть убытков, которые понес инвестор, пока его деньги лежали на счете без движения, однако согласно собственным расчетам в итоге Михаил все же решил забрать деньги. А чтобы попытаться вернуть излишне уплаченные налоги, подал в суд иск (есть в распоряжении Банки.ру), где потребовал возместить убытки, которые, как он считает, возникли из-за некачественных сервисов брокера.

Денис Ковалев, начальник управления клиентского обслуживания «Открытие Брокера» Денис Ковалев:

«Цена сделки должна быть равна цене в отчете. Теоретически в отчете брокера может быть допущена ошибка (в результате каких-либо технических неполадок), но на практике такое встречается крайне редко. Если все же цена сделки в отчете некорректна, то брокер при обнаружении ошибки должен внести изменения в отчет, отправить корректировку отчетности регулятору и информировать об этом клиента».



История вторая. ИИС подбросил проблем



Бывший владелец индивидуального инвестиционного счета Владимир Китов (имя и фамилия изменены) не ожидал, что после того, как закроет ИИС, у налоговой к нему могут возникнуть претензии. Поэтому очень удивился, когда получил письмо, в котором было указано буквально следующее: «По итогам совершенных вами операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в рамках всех брокерских договоров, действовавших в 2018 году, вам был начислен налог на доходы физических лиц… При этом по состоянию на 1 февраля 2019 года имеется неудержанный брокером НДФЛ в размере 94 руб».

Денис Ковалев:

«Брокер является налоговым агентом и несет ответственность за удержание НДФЛ. При этом брокер может не иметь возможности удержать налог, в таком случае он отчитывается в ФНС о том, что налог не был удержан с клиента. В таком случае ответственность за уплату НДФЛ несет сам клиент. Если клиент обнаружил, что переплатил, то по окончании налогового периода он может вернуть налог через брокера или ФНС, подав соответствующее заявление (это можно сделать только за последние три года)».

Выяснять, почему компания не удержала все положенные налоги и не ошиблась ли в расчетах сама налоговая, бывший инвестор не стал. «Мне не сто рублей на налог жалко, а то, что теперь из-за их уплаты куча волокиты, хотя брокер мог его удержать самостоятельно, если бы только раньше об этом сказал», — написал он на тематическом форуме Банки.ру. По словам Владимира, проблема еще и в том, что за три года владения ИИС он совершал много операций. Так что, даже если брокер не убрал отчетность из личного кабинета после закрытия счета, проверить, кто ошибся с расчетами, было бы очень трудно. Инвестору остается только радоваться, что налоговики не потребовали более существенную сумму. А еще тому, что письмо от ФНС он получил до того, как подал налоговую декларацию: в противном случае ее пришлось бы переделывать, тратить силы и время или рисковать нарваться на штраф.

Александр Бахтин:

«Физлицу все равно необходимо произвести выплату в пользу налоговой, если действительно брокер не удержал какую-то сумму. Для брокера это в большей степени является репутационным риском».



История третья. Пересчитайте ваши дивиденды

История, которую Банки.ру рассказала Ольга, инвестирующая в американские акции, лишний раз показывает, насколько сложна и запутана наша налоговая система. Даже инвестор с опытом не застрахован от проблем, особенно если речь идет о расчетах в валюте. В свое время в ее портфеле были акции крупных компаний, которые регулярно выплачивали дивиденды. Эти поступления она реинвестировала, покупая новые бумаги, а иногда выводила на банковский счет.

В прошлом году, поделилась Ольга, когда она решила продать пакет акций и вывести деньги на счет в банке, обнаружилось, что ей придется заплатить значительную сумму в налоговую. Причем с учетом уже уплаченного за полученные дивиденды сумма оказалась выше той, на которую рассчитывала инвестор. По логике вещей часть налога (10%) за нее должен был оплатить американский брокер, у которого находился счет российской компании (субброкерский счет), клиентом которой и являлась Ольга.

Антон Берлинер, ведущий финансовый советник «БКС Премьер»:

«Налог с дивидендов взимается зарубежным брокером, а разница сверху оплачивается клиентом самостоятельно. Российский брокер не является налоговым агентом, в отличие от ситуации, когда клиент продал или купил иностранные акции, поскольку в США с данных операций налог не взимается. Для уплаты налога (3%) в России владельцу американских акций необходимо самостоятельно подать налоговую декларацию в ФНС до 1 мая следующего года. Сумма рассчитывается по курсу ЦБ на день зачисления дивиденда».

Ольга рассудила так: российский брокер должен теперь отдать государству не 13%, а лишь 3% от полученных дивидендных выплат. По факту оказалось, что у российского брокера не оказалось информации о том, что их иностранный партнер заплатил налоги, плюс к этому, считает инвестор, компания неверно определила курс доллара к рублю, от которого также зависит сумма налогов. Сейчас она ожидает ответа на свою претензию и в случае отказа брокера пересмотреть расчеты намерена подать жалобу в ЦБ.



Денис Ковалев:



«Налог с дивидендов по иностранным акциям перечисляется в IRS (Налоговое управление США. — Прим. Банки.ру) в размере 30% или 10% (если подписана форма W8) + исключения, прописанные на сайте IRS. Налоговым агентом является вышестоящий депозитарий, а не брокер. Сумма дивидендов приходит на брокерский счет очищенной от налога. При этом брокер направляет клиенту информацию об удержанном вышестоящим депозитарием налоге, что является подтверждением уплаты. Ситуаций, когда вышестоящий депозитарий не удержал налог, быть не может, так как это грозит санкциями со стороны IRS на депозитарий, являющийся налоговым агентом».

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

