​Вкладчик или домовладелец: кто безбедно живет на пенсии?

Возраст не препятствие для накоплений Фото: oneinchpunch/Depositphotos.com

Основные источники дополнительного дохода российских пенсионеров — это зарплата, вклады в банках и сдаваемые в аренду квартиры.



Крупный российский банк провел исследование и выяснил, какие источники доходов, помимо пенсии, есть у пенсионеров. В первую очередь это заработная плата, бонусы, премии (22%), затем следуют проценты по банковским вкладам и счетам (20%), на третьем месте доходы от сдачи имущества в аренду (11%). Также пенсионеры говорили о помощи родственников, друзей, близких (10%), называли доходы от предпринимательства (7%), пособия от государства (5%), инвестиционный доход (2%).



Полмиллиона на пенсионера

В банках говорят, что пенсионеры являются крупнейшей группой вкладчиков, а средний размер вклада у вышедших на пенсию граждан составляет 500 тыс. рублей. «Тенденция на рынке депозитов — растущая активность вкладчиков-пенсионеров (старше 55—60%). Поколение, привыкшее откладывать сбережения, продолжает копить. Так, вклад «Пенсионный» выбрали 48% вкладчиков банка», — рассказали в пресс-службе банка «Русский Стандарт».

В Московском Кредитном Банке сказали, что доля вкладчиков-пенсионеров составляет около 60%. «Доля вкладчиков пенсионного возраста в клиентском потоке стабильна и составляет около 60%. По этой причине мы в октябре 2018 года ввели специальный продукт для пенсионеров — вклад «Гранд». Средняя сумма этого вклада — 520 тысяч рублей. Доход зависит от суммы и срока размещения и, если вклад достаточно большой, может доходить до 50 тысяч рублей», — прокомментировал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Одиночки с недвижимостью



Аналитики Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ считают, что почти единственный доступный способ заработка для пенсионеров — имеющаяся у них недвижимость. И характерен он для одиноких пенсионеров. По данным мониторинга RLMS-HSE , они лучше обеспечены жильем, чем пенсионеры, проживающие с семьей.

«По статистике, около 70% одиноких пожилых людей имеют в личной собственности более одной комнаты, или порядка 28—31 кв. метра жилой площади. В то время как семейные пенсионеры в среднем располагают не более 12—18 кв. метрами на человека. В основном только одинокие люди пенсионного возраста потенциально могут использовать свободные метры своей недвижимости в коммерческих целях», — говорится в исследовании «Жилищный ресурс как дополнительный источник дохода для пенсионеров».

«Самый популярный среди пенсионеров способ зарабатывать на аренде жилья — сдавать комнату в квартире, в которой проживают сами. В старых границах Москвы каждый второй наймодатель комнаты на своей жилплощади — пенсионер», — отмечает заместитель директора департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Самый популярный среди пенсионеров способ зарабатывать на аренде жилья — сдавать комнату в квартире, в которой проживают сами.

По словам Поляковой, те, кто остро нуждается в дополнительных доходах, но имеет лишь единственную однокомнатную квартиру, стараются сдать ее на летний период (сами тем временем уезжают на дачу или к родственникам). «По опыту прошлого года, 55% «каникулярных» летних наймодателей городских квартир составляют пенсионеры», — говорит она. Что касается круглогодичной сдачи в аренду, около 30—35% сдающих целые квартиры — люди старшего поколения. «И это не только обладатели дополнительного жилья в активе (наследного, например): некоторые переезжают на постоянное жительство к детям или родным, некоторые объединяются — проживают в одной квартире, а другую сдают», — добавляет Полякова.

Пенсионеры выбирают ИИС

Растет интерес пенсионеров и к инвестиционным продуктам, говорит директор по клиентскому маркетингу «БКС Премьер» Максим Пузырев.

«Доля клиентов пенсионного возраста в общем количестве розничных клиентов ФГ «БКС» составляет около 17%, при этом почти у 40% пенсионеров открыт ИИС. Интерес пенсионеров к инвестиционным продуктам растет. Здесь влияют те же факторы, что и в случае со всеми остальными инвесторами: низкие ставки по вкладам и поиск альтернативных инструментов, налоговые стимулы со стороны государства, появление удобных онлайн-сервисов, повышение финансовой грамотности», — рассказывает он.

По словам Пузырева, пенсионеров-инвесторов можно разделить на две основные категории. «Первые — это те люди, у которых появляется свободное время, при этом имеются сбережения и желание получить повышенный доход. Эта категория людей пенсионного возраста старается самостоятельно разобраться в вопросах инвестирования, следить за трендами рынка и торговать. Размещаемые суммы обычно относительно небольшие — 100—150 тысяч рублей. Конкретный пример такого клиента — математик, который на пенсии хочет использовать свои навыки для заработка на фондовом рынке. Другая категория — это собственники бизнеса или топ-менеджеры компаний. Их основная цель — сохранение капитала, суммы инвестиций составляют 3 миллиона рублей и выше. Данная категория инвесторов использует нашу инвестиционную экспертизу, прибегает к услугам финансовых консультантов. Люди пенсионного возраста, обладающие достаточно большим капиталом, обычно являются консервативными инвесторами, многим из них близка модель рантье», — говорит Пузырев.

«Если делать выбор между ИИС и вкладом, которые могут открывать пенсионеры, то по степени риска и получению определенного процента прибыли определенно выигрывает вклад. Для пенсионеров в РФ существуют специальные краткосрочные вклады на три и шесть месяцев, а также на год, открываемые под гораздо больший процент, чем тот, которым могут воспользоваться граждане среднего возраста. Пенсионеры также могут получить дополнительный доход, открыв ИП и запустив небольшой бизнес-проект, для которого государство также предоставляет льготы — налог с ИП в таком случае составит всего 6% от всех доходов», — поясняет заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Инвестиции в фондовый рынок будут более эффективны, нежели банковские вклады, уверяет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. «Когда граждане уходят на пенсию, им становится понятно, что пенсия не позволяет жить свободно, наверное, тут больше подходит слово «доживать». Поэтому стоит задуматься о том, чтобы деньги работали и приносили доход, — советует она. — Основные направления, которые помогут сохранить и приумножить накопления, — это сдача жилья в аренду, банковский вклад, инвестиции в облигации и акции. Наиболее выгодным может оказаться именно последний вариант. Но тут есть нюанс: чтобы правильно выбрать компании для инвестиций, необходимо изучать отчетные данные, базовые фундаментальные показатели компаний».

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru