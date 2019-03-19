Пересели с нефтегазовой иглы?

Подешевевшие углеводороды уже не могут обеспечить возрастающие аппетиты государства Фото: panaramka/Depositphotos

В начале года доходы бюджета, не связанные с нефтью и газом, выросли более чем на 200 млрд рублей. Сигнализирует ли это об уходе от сырьевой зависимости?



В январе — феврале этого года доходы федерального бюджета составили 2,842 трлн рублей, сообщил Минфин РФ. Нефтегазовые доходы за первые два месяца этого года составили 1,367 трлн рублей, а остальные сектора экономики принесли в бюджет 1,475 трлн рублей. В прошлом году в этот же период ненефтегазовые доходы составляли 1,245 трлн рублей и были меньше нефтегазовых на 44 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за счет налога на добычу нефти и газа, вывозных пошлин на нефть, газ и товары, выработанные из нефти. Что касается ненефтегазовых доходов, то в основном это поступления от налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, акцизов и пошлин.



Минфин РФ рассчитывал, что ненефтегазовые доходы будут расти. Согласно прогнозу ведомства, ненефтегазовые доходы бюджета должны увеличиться с 9,9% ВВП в 2018 году до 10,9% ВВП в 2021-м. А их доля в общих доходах бюджета должна увеличиться с 53,5% в 2018-м до 61,7% в 2021 году.

Не экспорт ресурсов, а человеческий труд

Эксперты говорят о том, что основным фактором роста ненефтегазовых доходов стало увеличение налоговых поступлений за счет повышения НДС. С 1 января этого года размер налога на добавленную стоимость был увеличен до 20%.

«По сути, в результате данных изменений в налоговом законодательстве основным источником пополнения казны теперь является не экспорт ресурсов, а трудовые ресурсы внутри самого государства. Очевидно, что любой созданный в стране продукт или услуга есть не что иное, как добавленная стоимость, произведенная за счет человеческого труда. Именно этот труд и обложили дополнительным налогом в 2%, так как подешевевшие углеводороды уже не могут обеспечить все возрастающие аппетиты государства», — говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Эта статистика не говорит о значительно ускорившемся росте сектора несырьевых производств, это говорит лишь о попытках правительства ликвидировать негативную ситуацию, используя налогообложение», — считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.



Уменьшение доли нефтегазовых доходов связано и с ценами на нефть. «Доля ненефтегазовых доходов в бюджете зависит в том числе и от цены нефти, которая последние три года находится на относительно низких уровнях по сравнению, скажем, с периодом 2011—2014 или 2007 — 2008 годов. Если нефть подорожает, то доля ненефтегазовых доходов может снова стать ниже 50%, что, впрочем, маловероятно: впереди три-четыре года замедления темпов роста мировой экономики, а значит, и сопутствующее ему снижение потребления нефти», — объясняет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он считает, что нефть по 40—50 долларов за баррель — это вполне реальный сценарий на следующие три-четыре года. «В этих условиях, даже если растет несырьевой сектор, этот сектор все равно очень монополизирован, а в условиях санкций он еще и ограничен в кредите и в технологиях. Санкции будут главным фактором, тормозящим рост как экономики в целом, так и несырьевого сектора», — указывает Антонов.

Благоприятный сигнал?

В целом рост ненефтегазовых доходов — позитивная тенденция, считает инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Михаил Захаров. «Все зависит от того, куда и как будут распределяться доходы с этих налогов. В случае большего реинвестирования в нефтегазовую промышленность активного развития остальных отраслей ожидать не стоит. Постепенный уход, в плане основного заработка, от экспорта сырья в пользу других сегментов экономики, однозначно, благоприятный сигнал», — говорит эксперт.

По мнению Алексея Коренева, увеличение налоговых поступлений за счет роста налоговой нагрузки не сопровождается ни качественными улучшениями, ни заметной диверсификацией, ни ликвидацией структурных перекосов в отечественной экономике. «Более того, данные меры крайне негативно сказываются на бизнесе любого масштаба — от предприятий-гигантов до мелких частных предпринимателей. Не говоря уже об увеличившейся нагрузке на самих трудящихся. По сути, принятые меры позволяют заместить выпадающие доходы от экспорта нефти, но ценой ухудшения бизнес-климата в стране и снижения ее инвестиционной привлекательности. И если в краткосрочной перспективе повышение налогов и акцизов может не привести к фатальным изменениям в экономическом положении страны, то длительное воздействие повышенной фискальной нагрузки способно оказать сильный тормозящий эффект, в еще большей степени ухудшив перспективы здорового экономического роста», — считает эксперт.

Процесс диверсификации займет годы и десятилетия, прогнозирует финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. «Диверсификация экономики — это процесс, занимающий годы и десятилетия. В последние годы мы отмечаем постепенный рост несырьевого производства и экспорта, в частности, довольно уверенно себя чувствуют сектора АПК, пищевая, химическая промышленность. Однако с точки зрения формирования доходной части российского бюджета данные изменения пока слишком малы, чтобы говорить о перспективах ощутимого снижения его зависимости от нефтегазовых доходов в ближайшие годы», — резюмирует эксперт.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru