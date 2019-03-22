Где укрыться в «умном городе»

За высокий уровень жизни в «умных городах» гражданам придется заплатить приватностью Фото: peshkova/Depositphotos.com

Когда наши города станут «умными», жизнь в них станет дешевле, но за это придется заплатить потерей конфиденциальности.



Города активно трансформируются, а в основе этих преображений лежат технологии. По данным International Data Corporation (IDC), в 2019 году расходы на инициативы по созданию «умных городов» должны составить 95,8 млрд долларов. Это на 17,7% больше, чем в 2018 году. Большинство проектов связаны с общественной безопасностью, транспортом, энергетикой и городской инфраструктурой. Российские города также стремятся стать «умными». Представители телеком-компаний говорят, что количество проектов, связанных со smart city, растет.

«Умные» парадные

«Умные города» — это один из ключевых трендов сегодняшнего развития, отмечает глава холдинга «Эр-телеком» Андрей Кузяев. «Существенно изменилось отношение руководителей регионов к теме «умных городов», так как они видят, что все, что делается дедовскими способами, можно делать с применением новых технологических решений», — говорит он.

По его словам, аргументом для руководителей городов становится то, что технологии позволяют сократить расходы местных бюджетов. «Например, в Санкт-Петербурге реализуется проект «Умные парадные», в других городах это называется «Умные подъезды». Мы подключаем к Интернету домофоны с камерами, которые подключаются к системе «Безопасный город». При более высокой плотности камер видеонаблюдения уличная преступность снижается на 40%, соответственно, уменьшается потребность в полицейских», — приводит пример Кузяев. Проекты по освещенности городов позволяют снизить затраты на электричество. «В нескольких городах мы реализовали проекты по «умному» свету, освещенность улиц там увеличилась, а затраты на электричество снизились на 60%», — указывает эксперт.



Сканировали лица всех проходящих людей

Директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин говорит, что оператор реализовал проект, связанный с безопасностью в Москве. «В конце прошлого года мы реализовали проект, связанный с «Безопасным городом». На базе специальных устройств была внедрена система распознавания лиц во время футбольных матчей Лиги Европы. Это было реализовано так: мини-камера закреплялась на кармане сотрудника полиции и в режиме онлайн сканировала лица всех проходящих людей. В случае выявления лиц, совпадающих с базой розыска МВД, система давала сигнал сотрудникам правопорядка. Данная технология очень ресурсоемкая, и ее работа возможна только с высокоскоростным доступом в Сеть, обеспеченным высокой степенью защиты соединения. При тестировании устройства, работающие в диапазоне 450 мегагерц, показывали скорость реакции от пяти до 30 секунд быстрее, в отличие от сетей массовых диапазонов», — рассказывает Жижикин.

Оператор также передает столичным властям данные о перемещении горожан, что позволяет рационально планировать объекты городской инфраструктуры. «Tele2 на основании big data подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая учитывалась при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Накладывая маршруты перемещения абонентов на карту города, мы видим, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро. Это дает возможность властям реализовать концепцию «умного города»: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады и прочее», — поясняет он.

Прогнозируется, что к 2020 году в мире будет уже порядка 600 «умных городов», рынок услуг которых составит порядка 400 миллиардов долларов в год.

Жизнь дешевая, инвестиции дорогие

Эксперты говорят, что уровень жизни в «умных городах» будет, несомненно, выше, расходы на содержание городского имущества снизятся, но частная жизнь горожан станет предметом для изучения со стороны операторов данных.

«Благодаря таким проектам можно повысить уровень комфорта жизни в городе, снизить расходы на содержание имущества и значительную его реновацию. Прогнозируется, что к 2020 году в мире будет уже порядка 600 «умных городов», рынок услуг которых составит порядка 400 миллиардов долларов в год. Составляющими такого проекта являются альтернативное энергообеспечение, переработка отходов, создание транспортных сетей без участия моторизованного транспорта, «умные» системы видеонаблюдения, контроль качества воздуха и многое другое. Жизнь в таких городах оказывается относительно дешевой, чего нельзя сказать об инвестировании в такие проекты — например, город в ОАЭ уже получил финансирование в 22 миллиарда долларов, которого оказалось не совсем достаточно для окончательной реализации всех задуманных инфраструктур», — рассказывает советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

«Умность» городов — мировой тренд



О жителях «умных городов» будут знать всё, говорит директор центра инноваций компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин. «Умность» городов — это мировой тренд. Города становятся «умнее», юзабильнее, безопаснее. О жителях городов накапливаются данные, которые можно использовать в различных целях, в том числе коммерческих. О вас будут знать всё и с помощью искусственного интеллекта заранее смогут формировать предложение покупки, рассчитать кредит. Фактически человек будет вписан в глобальную экосистему Internet of Everything и потреблять то, что ему заранее предсказано», — прогнозирует он.

«Приведет ли это все к росту стоимости жизни — вопрос неоднозначный. С одной стороны, внедрение подобных систем приведет к дополнительным затратам, но многие системы могут окупаться либо за счет повышения эффективности систем, для оптимизации которых они применяются, либо за счет дополнительной монетизации (например, за счет таргетированных предложений на основе пользовательских данных). При этом вас будут постоянно «раскачивать» на увеличение потребляемых услуг», — предупреждает Алексей Сечкин.

Есть европейская и азиатская концепции по созданию «умных городов», говорит генеральный директор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

«В европейской концепции «умный город» формируется на уровне общин и муниципалитетов при непосредственном участии органов самоуправления, которые каждый на своем уровне, но при этом коллективно формируют городскую среду посредством внедрения новых технологий, в первую очередь технологий учета расходуемых ресурсов в целях оптимизации и снижения расходов. Есть азиатская модель, в которой ключевую роль играет государство, которое самостоятельно инициирует реализацию некоторых мероприятий, направленных на оптимизацию процессов, связанных с функционированием города, то есть опять же речь про потребление ресурсов, технологии учета, использование социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и так далее», — комментирует он. «В нашей стране реализуется именно азиатская концепция, в которой решения принимаются на уровне государственной власти государства или субъектов Федерации, инициатива идет не снизу, а сверху», — добавляет Вальтер. «Вопрос относительно того, насколько дешевле или дороже жизнь в «умном городе», не имеет четкого ответа: если исходить из европейской концепции, то сама цель создания «умного города» исходит из желания экономить на всем, на чем сэкономить можно, азиатская же модель исходит из мысли о том, что за комфорт нужно платить», — резюмирует эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru