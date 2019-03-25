​«Волшебная коммуналка»: не платите лишних денег

Один из любимых способов коммунальщиков увеличить сумму в платежке — завысить объем потребленных услуг Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ, установили в ФАС. Проблема не только в тарифах, но и в ошибках коммунальщиков — случайных или намеренных. Как их исправить и снизить плату?



Мусорные войны

С 1 января 2019 года начали действовать новые правила утилизации мусора. Получив квитанции за коммуналку, россияне смогли почувствовать эффект от «мусорной реформы». В разных регионах наблюдатели зафиксировали массовые злоупотребления со стороны компаний ЖКХ. Например, многие управляющие компании «забыли» исключить плату за вывоз мусора из строки «Содержание и ремонт».

Так, в Тюменской области выявлены две организации, которые начисляли двойные платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщил портал 72.ru. Случаи, когда с собственников жилья брали плату за вывоз мусора и при этом стоимость услуг за содержание жилья не снижалась, были зафиксированы в Пензенской, Кировской и Тульской областях. Всего активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили двойную оплату за вывоз мусора в 36 городах России.

А вот в Воронежской области коммунальщики умудрились и вовсе взимать деньги за несуществующую услугу. Компания «Эконтехнологии» потребовала от каждого жителя села Чудовка по 271 рублю за вывоз мусора. Но в населенном пункте нет ни одной мусорной площадки, выяснило издание «Вести Воронеж».

По данным проекта «Чистая страна», есть как минимум три схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов. Это двойные платежи, когда требования выставляет и оператор по вывозу мусора, и управляющая компания. Это скрытые платежи, если сумма за вывоз мусора не вычитается из общего платежа. И наконец, увеличение платежей, хотя тариф должен быть фиксированным.

С 2019 года схемы, порядок и тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) устанавливаются региональными властями. Утилизация отходов — теперь отдельная услуга, но собственник жилья не всегда в курсе, кто за нее может требовать деньги.

В российской практике такие проблемы с «задвоением» платежей уже встречались, рассказывает юрист, автор канала «ЖКХ: вопросы и ответы» в «Яндекс.Дзен» Руслан Назаров. «Ситуация с платежками за отходы аналогична ситуации, когда плату за коммунальные ресурсы на ОДН (общедомовые нужды. — Прим. Банки.ру) перевели из коммунальных услуг в содержание общего имущества», — говорит эксперт.

Как быть и куда обращаться? «При обнаружении продублированной суммы оплаты за вывоз ТКО необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ за разъяснениями о том, кто является исполнителем данной услуги. Уточните, принималось ли решение на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о переходе на прямые договоры на вывоз ТКО с региональным оператором. Если подобное решение не принималось, выставление региональным оператором счетов на вывоз ТКО незаконно», — поясняет руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Гульнара Ручкина. В такой ситуации собственник может потребовать от регионального оператора перерасчета. Если вам откажут, пожаловаться можно в Госжилинспекцию.



Главное — ни в коем случае не платить по каждой из двойных квитанций, предупреждает Руслан Назаров. «Если собственник заплатил управляющей организации, а должен был заплатить оператору, то именно оператор должен требовать оплату от управляющей организации», — указывает эксперт.

Если мусор не вывозят, а деньги требуют, можно обратиться на горячую линию Министерства природных ресурсов. На сайте ведомства указан список структур в разных регионах, которые рассматривают жалобы граждан.

Заплатите за мертвые души

Если однажды вас попросят заплатить за коммунальные услуги несколько миллионов рублей, не удивляйтесь! Возможно, в вашей квартире завелись «таинственные постояльцы». Именно это обнаружил житель Перми Петр Шешуков, который рассказал порталу ProPerm.ru, что ему выставили счет за коммунальные услуги в феврале на 2,17 млн рублей. УК по ошибке насчитала, что в квартире проживает… 4 050 человек. Похожие случаи зафиксированы и в других регионах. Например, в Нижнем Тагиле местной владелице «двушки» выставили счет за мусор в 11 тыс. рублей. Оператор насчитал в ее квартире 83 проживающих.

Но обычно ошибки коммунальщиков не столь значительны, и разница между фактическим числом проживающих и числом указанных в квитанции не такая существенная. «Прописано четыре человека, выставили на шестерых. Или выставили на четверых, а проживает всего лишь один человек. Вот это стоит на первом месте», — рассказал порталу PenzaInform.ru заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Как доказать, сколько человек проживает и прописано в квартире, и исправить ошибку? Количество жильцов определяется только по заявлению собственника или на основании акта, составленного управляющей организацией. «Не на основании слов соседей, данных паспортного стола или чего-то подобного», — поясняет Руслан Назаров. Он рекомендует обратиться в управляющую организацию с заявлением, где нужно указать состав проживающих.

Если в квитанции написано одно, а по закону должно быть по-другому, надо следовать закону.

А вот стоит ли платить за «мертвые души» — вопрос спорный. Как указывает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Наталья Залюбовская, простой отказ в данном случае является незаконным. «Однако собственник вправе обратиться в свою управляющую компанию с жалобой на качество оказанных ему коммунальных услуг, а в случае отказа в удовлетворении такой жалобы — с исковым заявлением в суд», — говорит эксперт.

Другие эксперты рекомендуют платить за услуги только в пределах тарифов, а потом оспаривать данные в платежке. Если в квитанции написано одно, а по закону должно быть по-другому, надо следовать закону, считает Руслан Назаров. «У наших граждан есть панический страх перед квитанциями. Если им пришла квитанция, то они считают себя связанными ее требованиями. Помните, что есть статья 307 ГК, которая четко говорит, что обязательства возникают только из закона или договора», — подчеркивает блогер-юрист.

Если же в квартире никто не прописан, то платить все равно придется, поскольку собственник имущества обязан нести расходы по его содержанию. Причем независимо от того, пользуется он им или нет. В Жилищном кодексе (статья 154 ЖК) указано, что собственник не может быть освобожден от уплаты коммуналки.

«Золотые» калории

Один из излюбленных способов коммунальных служб увеличить сумму в платежке — завысить объем потребленных услуг. Особенно часто это касается платы за отопление, ведь счетчики, которые показали бы реальное число потребленных гигакалорий, есть далеко не во всех домах. Но даже если приборы установлены, доступ жителей дома к ним ограничен. Та же проблема может быть с расчетами за водоснабжение.

«За январь сумма за отопление пришла практически в два раза больше обычного платежа», — цитирует слова жительницы 25-этажки Юлии новосибирский портал NGS.ru. В декабрьской платежке ей насчитали 1 146,16 рубля, а в январе — 2 372,48 рубля. Коммунальщики объяснили это тем, что жители потребили тепла в январе больше нормы, однако, как уверяют собеседники портала, все равно в их квартирах было прохладно и многим приходилось использовать электрообогреватели.

В Воронеже стоимость отопления в феврале поднялась на величину до 40%. Это связывали с ростом НДС и изменением расчетного периода, писал «МК Воронеж». Речь шла о ежемесячных платежах в размере 13—15 тыс. рублей.

Как узнать, что в платежке приписали лишнее? Можно сравнить данные в ней с общей нормой потребления дома по общедомовым приборам учета. «Правомочиями владения и пользования общедомовым имуществом обладают только собственники помещений в доме», — говорит Руслан Назаров. Хотя, по его словам, управляющие организации часто ограничивают к ним доступ, выход есть: нужно изменить правила доступа на общем собрании жильцов.

Платите только по показаниям счетчиков или по нормативу.

Чтобы не платить за лишние гигакалории или кубометры, нужно знать, какие тарифы установлены в вашем регионе. Найти нормативы и тарифы можно на региональных сайтах тарифных органов власти. Дальше дело за малым: подставить данные в формулы, которые утверждены правительством. Вам понадобится приложение 2 к постановлению № 354. «Не квитанция создает обязательство, а закон или договор. Платите только по показаниям счетчиков или по нормативу (если нет счетчиков)», — рекомендует Руслан Назаров.

Стоит обратить внимание и на новое постановление № 1708. Согласно ему, даже если в одной квартире имеется индивидуальный прибор, а дом оснащен коллективным прибором учета, то плата будет рассчитываться с учетом показаний индивидуального счетчика.

Юлия КОШКИНА, Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru