Ставки тают по весне

Изменение ставок одним из крупных игроков обычно приводит к колебаниям на всем рынке Фото: Violka08/Depositphotos.com

После прекращения действия сезонного вклада максимальная ставка по розничным депозитам в Сбербанке снизилась до 5,75%. Последуют ли за «зеленым гигантом» остальные банки?



Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада с рекордной для него доходностью до 7,65% годовых. Официально прием средств во вклад был прекращен из-за досрочного достижения бизнес-показателей по данному продукту. Теперь максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке составляет 5,75%. При этом, как сообщает ЦБ, максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам по итогам второй декады марта выросла до уровня около 7,72%.

Эксперты связали закрытие сезонного вклада с получением банком необходимой ему в этом году порции ликвидности. По словам старшего аналитика по финансовым рынкам Райффайзенбанка Дениса Порывая, это не означает, что Сбербанку больше не нужна ликвидность, просто, в отличие от второй части 2018 года, в 2019-м большой объем средств будет приходить по бюджетному каналу, поэтому банк решил сократить приток средств физлиц, снизив ставки.



«Банк достиг целевых показателей по этому продукту, а дополнительная ликвидность, привлекаемая посредством «дорогих» вкладов, банку не нужна в таком объеме, кроме того, есть и другие источники ее привлечения», — комментирует директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.



Денис Порывай добавляет, что политика крупнейшего банка по управлению процентными ставками не может не оказывать влияния на поведение других участников рынка, прежде всего госбанков, поэтому остальные банки, скорее всего, тоже снизят свои ставки.

Снижать будут «тихо и спокойно»

При этом начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин отмечает, что в отсутствие внешних событий ставки будут продолжать динамику последних лет — снижаться спокойно и без существенных стрессов.

«Рынок вкладов очень конкурентен. Изменение ставок одним из крупных игроков обычно приводит к колебаниям на всем рынке, которые будут продолжаться до тех пор, пока все игроки не займут привычную позицию, позволяющую привлечь требуемый объем по минимальной ставке», — считает аналитик.

«В связи с тем, что на прошлом заседании ЦБ оставил процентную ставку без изменений и изменил прогнозы по монетарной политике, мы в дальнейшем будем неизбежно наблюдать снижение ставок по депозитам в банках, — комментирует инвестиционный консультант «БКС Брокера» Михаил Захаров. — Сбербанк, как один из гигантов банковского дела, двинулся первым, за ним последуют остальные».

«Инфляция в первые месяцы 2019-го находится ниже прогнозируемого регулятором уровня, ключевая ставка в марте была оставлена без изменений, а санкционные риски существенно не выросли с начала года. Некоторое повышение ставок по вкладам отдельными игроками возможно, если у них будет потребность в ликвидности, однако массовых изменений в ближайшие один-два месяца ждать не стоит», — считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Такая же точка зрения и у директора по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григория Бабаджаняна. «Сейчас ситуация в российской экономике достаточно стабильная, инфляция умеренная, рыночная конъюнктура относительно благоприятная, а ключевая ставка ЦБ осталась на прежнем уровне. Поэтому, по нашим оценкам, в ближайшее время не стоит ожидать существенного изменения ставок по вкладам в целом по рынку», — говорит он.

Эксперты склоняются к мнению, что снижение ставок будет постепенным и не критичным, однако движение вниз на 0,2—0,5 процентного пункта вполне вероятно. В любом случае, движение процентов по вкладам будет зависеть от дальнейших действий ЦБ в отношении ключевой ставки. Учитывая комментарий главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ставки в течение текущего года, говорить о росте доходности депозитов в ближайший год не представляется возможным.

Ключевая ставка не решает

Ключевая ставка по результатам мартовского заседания совета директоров Банка России по ДКП, как и прогнозировалось, осталась без изменений на уровне 7,75%. Однако в комментариях Центробанк указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает переход к снижению ключевой ставки в этом году. А это уже прямой сигнал коммерческим банкам, ведь условия их продуктов в значительной степени зависят от решений регулятора. Это значит, что проценты по кредитным и ипотечным предложениям будут снижаться, но и проценты по вкладам — тоже.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.



По прогнозам аналитиков «Русского Стандарта», ставки банков по кредитам и депозитам в текущий момент преимущественно останутся без изменений, а вот во второй половине 2019 года, вслед за возможным снижением ключевой ставки, они могут скорректироваться в сторону понижения.

Базовый прогноз по банковскому сектору аналитического центра Банки.ру предполагает относительную стабильность политической и экономической среды в России и отсутствие серьезных внешних шоков. По прогнозу, в конце 2019 — начале 2020 года ставки могут начать снижаться. «Ближе к концу года, в зависимости от уровня инфляции и позиции регулятора, ставки могут начать массовое снижение, за исключением сезонных предложений банков, которые обычно выгоднее «стандартных» вкладов», — подчеркивает Сабина Хасанова.

Аналитики отмечают, что банки по большей части демонстрируют избыток ликвидности и не испытывают необходимости в дополнительном привлечении дорогих средств.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru