Ставим доходность на карту

Уровень ставок по картам с начислением процентов на остаток может быть сопоставим с доходностью вкладов Фото: коллаж Banki.ru

Все больше банков предлагают карты с начислением процентов на остаток по счету, так как клиенты уже не согласны брать пластик без этой опции. На что обращать внимание при выборе такого продукта и потеснят ли доходные карты вклады?

Для новых и активных клиентов

В разделе «Дебетовые карты» портала Банки.ру можно найти более 400 предложений по картам с начислением процентов на остаток. Уровень ставок может быть сопоставим с доходностью по вкладам.

Например, Хоум Кредит Банк недавно запустил акцию по карте «Польза»: новые клиенты могут получать по ней до 10% на остаток в первые три месяца действия договора, далее — до 7% на остаток. Аналогичное предложение со ставкой до 10% годовых есть у Локо-Банка. В среднем же процентные ставки на остаток по счету чуть ниже, чем ставки по депозитам, и варьируются в диапазоне от 5% до 7%. Размер ставки зависит от активности по карте, размера постоянно поддерживаемого остатка, категорий, по которым производятся расчеты. Банки могут предлагать начисление процентов как непосредственно на карточный счет, так и на отдельный сберегательный счет. Например, модель со сберсчетом и привязанной к нему картой действует у Почта Банка. Максимальная ставка 6% годовых действует на остаток от 50 тыс. рублей для пенсионеров, зарплатных клиентов, а также всех, кто активно совершает операции по карте. При тратах от 10 тыс. рублей в месяц ставка на остаток увеличивается на 1%.

Кроме процентов на остаток по счету, можно получить дополнительную выгоду за счет кешбэков и бонусов. У Фора-Банка есть карта «Все включено», которая помимо начисления процентов предполагает повышенный кешбэк в размере 7% на сезонные предложения: например, в марте он действует на товары для дома, дачи и интерьера. Также условия по карте предусматривают скидки у партнеров, возможность подключения кредитного лимита и другие преимущества, необходимые современному пользователю.

Можно окупить расходы и даже заработать

Возможность получать дополнительный доход, просто пользуясь картой, — один из ключевых факторов, которыми руководствуются клиенты.

«Начисление процентов на остаток сейчас является одним из ключевых преимуществ карточных продуктов. Клиент скорее предпочтет карту с начислением процентов, чем без. За счет получения дополнительного дохода можно окупить стоимость годового обслуживания, плату за СМС-информирование, другие комиссии и даже немного заработать. В среднем банки предлагают ставки 4—5%, 7% годовых уже считается высокой ставкой. При этом нужно учитывать, как именно банк будет начислять проценты — на фактический, средний или минимальный остаток в течение месяца. Для держателя карты выгоднее первый вариант», — советует руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова.

Карты с доходом на остаток выгодны как клиентам, так и банкам, говорит вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян.

«Так называемые доходные карты, то есть с начислением процента на остаток на счете, традиционно пользуются большой популярностью у различных категорий клиентов. Ведь это удобно, когда один продукт совмещает в себе возможность тратить и накапливать. Можно сказать, что это неплохая альтернатива вкладу, с преимуществом в том, что остаток средств на счете всегда доступен и в любой момент можно им воспользоваться для получения наличных или покупки по карте. Для банков это тоже очень выгодный продукт, потому что он совмещает в себе привлечение средств клиентов и получение комиссионного дохода. Кроме того, это эффективный инструмент для привлечения новых клиентов: для этого банки зачастую предлагают повышенные ставки в первые месяцы обслуживания. В развитии «доходных» карт банки будут идти по пути дифференцированного подхода к клиентам, то есть предлагают более выгодные условия тем клиентам, которые демонстрируют хорошую трансакционную активность», — комментирует Бабаджанян.

«Популярность «доходных» карт растет, поскольку помимо процентов на остаток клиент получает дополнительный доход за счет кешбэка и различных скидок и акций по картам. Карта является полноценным конкурентом вклада — сумма на ней также застрахована, при этом, в отличие от вклада, средствами на карте можно пользоваться ежедневно, не дожидаясь окончания срока вклада. Кроме того, пополнять карту и, соответственно, увеличивать свой доход можно каждый день», — считает начальник департамента розничных продуктов Локо-Банка Наталья Павлунина.

Явной конкуренции с вкладами нет

«Наши клиенты активно пользуются картами с процентом на остаток, и мы отмечаем рост интереса к таким продуктам. Карты с процентом на остаток не конкурируют с вкладами, а, напротив, дополняют их. Клиент сам выбирает, что ему удобнее: положить деньги на вклад и получить доход по истечении срока либо иметь постоянный доступ к деньгам на карте и при этом получать процент на остаток», — говорит директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Михаил Жигунов.

«Этот продукт популярен среди клиентов, которые не планируют размещать деньги на длительный срок. А в целях накопления средств клиенты все же предпочитают открывать классические банковские вклады», — уточняет руководитель по развитию карточных продуктов банка «Ак Барс» Ришат Хуснуллин. С ним согласна управляющая филиалом Фора-Банка в Санкт-Петербурге Наталия Яшева.

«Явной конкуренции между хранением денег на картах и на вкладах нет. Это банковские продукты для разных целей и для разных целевых аудиторий. Вклад — способ именно накопления и сохранения денежных средств, консервативный и безопасный. Вклады, как правило, размещают на длительный срок (не менее года), не подразумевая, что деньги в этот период могут быть востребованы (кроме форс-мажорных ситуаций). Карта — более динамичный продукт, подразумевающий возможность трат, в том числе спонтанных, соответственно, ее выбирают, когда хотят иметь быстрый доступ к деньгам, а проценты — приятный дополнительный бонус ко всем преимуществам, которые дает банковская карта», — поясняет Яшева.

Внимание к нюансам

Банки могут по-разному подходить к расчету процентов, об этом надо помнить.

«Выбирая доходную карту, стоит обратить внимание на схему расчета процента за период. Для клиента наиболее выгодной схемой является расчет процента в привязке к остатку на счете за каждый день. Некоторые банки начисляют процент, беря за базу наименьший остаток по счету за месяц», — отмечает руководитель по развитию карточных продуктов «Ак Барса».

При начислении процентов на сберегательный счет «связка» с картой все равно сохраняется. Например, по ней надо тратить определенное количество денег, чтобы получить желаемый процент.

«Часто банки начисляют проценты не непосредственно на карточный счет, а предлагают клиентам открыть отдельный накопительный. В этом случае необходимо через личный кабинет переводить средства с карты на счет. С одной стороны, накопительный счет защитит ваши деньги в случае компрометации карты, а с другой — такая схема иногда создает неудобства, например когда деньги на карте закончились и нужно перевести средства с накопительного счета, при этом нет компьютера, телефона или Интернета под рукой», — указывает Екатерина Марцукова.

Конечно же, при выборе карты, которая предполагает большое количество «плюшек», необходимо учитывать стоимость ее годового обслуживания. Будут ли доходы по карте превышать расходы на ее обслуживание? «При выборе карты с процентом на остаток следует обращать внимание на следующие нюансы: предусмотрена ли по такой карте выгодная программа лояльности, сколько стоит годовое обслуживание карты, на каких условиях на остаток начисляется максимальный процент», — советует Михаил Жигунов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

