Жить завтрашним днем

На ощущение счастья влияет удовлетворенность личной жизнью, а ее в кредит не взять Фото: Olivier26/Depositphotos.com

Зависит ли уровень счастья от того, какими финансовыми продуктами мы пользуемся? Социальная психология утверждает, что да.



Ощущение счастья скорее связано с предвкушением, нежели с обладанием, а использование кредитов лишает этого чувства, утверждается в исследованиях по экономической психологии. «Использование кредитов избавляет нас от предвкушения, которое является источником счастья. Исследования утверждают, что удовольствие от предвкушения покупки зачастую больше, чем удовольствие от свершившегося факта. Когда мы поддаемся сиюминутным желаниям, то лишаемся счастья, и в обществе его становится меньше», — рассказывает в рамках курса ВШЭ «Экономическая психология», представленного на платформе «Открытое образование», преподаватель Евгения Кравченко. Соответственно, если копить деньги на покупку, то можно растянуть удовольствие.

Короткий всплеск удовольствия от покупки, совершенной в кредит, сменяется стрессом, когда приходит осознание, что платить придется много и долго. «Когда человек что-то покупает, это дает всплеск удовольствия, но это ощущение кратковременное. Когда берут кредит на какую-то покупку, которая не жизненно необходима, например на новый iPhone, покупка дает ощущение радости. Но затем, когда человек оказывается в ситуации, что надо эти деньги выплачивать, уровень радости сильно снижается, особенно если платить надо много и долго», — указывает доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Наталья Антонова.

Еще одно негативное последствие доступности кредитов связано с тем, что у человека появляется ощущение, что деньги всегда есть и нет необходимости создавать накопления. А из-за того, что процесс покупки и оплаты разделен, люди становятся более склонными к импульсивным покупкам.

Счастливы уверенные

Впрочем, само по себе наличие кредита, конечно же, не может сделать человека несчастным. Эксперты говорят о том, что самые счастливые страны не те, где меньше уровень кредитной нагрузки, а те, где есть социальная защищенность и уверенность в завтрашнем дне. В конце марта подразделение по поиску решений стабильного развития ООН (UN Sustainable Development Solutions Network) опубликовало список самых счастливых стран мира. Первое место в этом рейтинге второй раз подряд заняла Финляндия, также в число лидеров вошли Норвегия и Дания. Россия попала на 68-ю строчку.

«В северных странах течет размеренная жизнь, нет высокого уровня конкуренции в обществе, многие вещи предопределены. Вопрос зачастую состоит даже не в том, сколько у тебя кредитов, а в том, чувствуешь ли ты уверенность в завтрашнем дне, чтобы с ними рассчитаться. Это зависит и от уровня экономического развития, и от тех возможностей, которые оно дает в плане социальных лифтов. Люди, которые пытаются одними кредитками закрыть другие, есть во всех странах, но таких все же меньшинство. Конечно, человек с низкой кредитной нагрузкой чувствует себя более уверенно, чем человек с тремя кредитами, но на ощущение счастья и гармонии очень сильно влияет удовлетворенность личной жизнью, а ее в кредит не взять даже по высокой ставке», — считает управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Доступные кредиты настраивают на позитив

В Швейцарии, расположившейся на шестом месте в рейтинге самых счастливых наций, на одного жителя в среднем приходится долг в размере 150 тыс. долларов, приводит пример генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Он указывает на то, что в большинстве стран — лидеров рейтинга установлен крайне низкий уровень ставок по кредитам, не более 2%.

«Например, в Финляндии ставки по кредитам постоянно снижаются, и если в 2011 году среднее значение по ставке оценивалось в 2,5%, то сейчас это всего 0,25%. Но даже близкие к нулю ставки — далеко не предел. Например, в Дании можно взять жилищный (ипотечный) кредит по отрицательной ставке. По факту это значит, что банк, выдавший заем, будет вам еще и приплачивать. Низкие и даже отрицательные ставки для Европы, Азии (в Японии они тоже применяются) и, до разворота монетарной политики со стороны ФРС, США обусловлены проводимой (а в случае с США — проводившейся) центральными банками политикой количественного смягчения. Предполагается, что предоставление населению и бизнесу доступных и фактически бесплатных кредитов стимулирует потребление и таким образом ведет к экономическому росту и всеобщему благоденствию. Насколько политика количественного смягчения эффективна с точки зрения поддержки экономики — вопрос крайне спорный, но можно отметить, что население стран с доступными кредитами настроено существенно позитивнее, чем в том числе и россияне», — отмечает Шустов.

Одними деньгами счастлив не будешь

Надо обращать внимание не столько на уровень закредитованности, сколько на уровень доходов населения. Так, в Швейцарии средняя зарплата составляет 2 400 долларов в месяц (по сравнению со среднемесячной зарплатой в России — около 690 долларов), обращает внимание заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «Также на позицию в рейтинге повлияли такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни (Дания — лидер по продолжительности жизни населения), наличие гражданских свобод, стабильность семей, гарантии занятости и уровень коррупции. Совокупность превосходящих уровень менее развитых и менее закредитованных стран показателей (ВВП, продолжительность жизни и другие) позволяет говорить о более высоком уровне счастья в более закредитованных странах», — указывает эксперт.

Финансового благополучия недостаточно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Для того чтобы достигнуть этого состояния, потребуются ценности высшего порядка. «Финансовое благополучие — это база психологического благополучия, но для счастья необходимо удовлетворить потребности более высокого порядка, такие как любовь, общение, положение в социуме, самореализация», — резюмирует Наталья Антонова.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru