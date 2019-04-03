оденьгахпросто: что делать с квартирой в ипотеке, если не хочешь в ней жить

Вкладывая деньги в квартиру на этапе котлована, вы никогда не знаете, как изменятся обстоятельства к моменту сдачи объекта, захотите ли вы жить в этом районе и в этом доме. Возможно, пять лет назад вы приобретали жилье в Подмосковье, а потом привыкли снимать квартиру в центре города и в ближайшее время не хотите из нее выезжать. Или ваша семья разрослась настолько, что достроенная квартира не сможет всех вместить. Но если недвижимость взята в кредит, то так просто от нее не избавишься. Расскажем, что делать в подобной ситуации.

Сдавать



Раньше банки запрещали сдавать в аренду заложенную недвижимость. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась и появилось три возможных варианта того, как собственник может распоряжаться квартирой, взятой в кредит:

сдача ипотечной квартиры в аренду прямо разрешена банком, или же договор не содержит каких-либо положений по этому поводу. В таком случае стороны могут абсолютно свободно определять условия и порядок аренды квартиры, находящейся в ипотеке;

аренда квартиры возможна при выполнении определенных условий. В договоре ипотеки может быть прописана возможность заключения договора аренды недвижимости по согласованию с банковским учреждением. Кроме того, в договоре часто прописывают ограничение максимального срока договора аренды, а также невозможность его автоматического продления;

сдача квартиры в аренду прямо запрещена ипотечным соглашением. В этом случае любые действия заемщика, направленные на то, чтобы сдать квартиру в ипотеке, будут признаны незаконными.

Даже при формальном запрете со стороны банка есть несколько вариантов сдачи ипотечной квартиры в аренду. Например, можно попробовать договориться с банком о пересмотре условий договора ипотеки.

При сдаче квартиры в аренду лучше всех защищен квартиросъемщик. В случае если собственник перестал платить по ипотеке, арендатору дается 30 дней на то, чтобы покинуть заложенную квартиру в случае банковского взыскания. Между нанимателем и собственником квартиры заключается договор найма, который регулирует их взаимоотношения в рамках законодательства. Поэтому в случае проблем ответственность лежит на наймодателе. Именно он будет обязан возвратить нанимателю страховой депозит, деньги за оплаченный, но не прожитый период, а также выплатить неустойку, если это предусмотрено договором.

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Подарить

Согласно закону «Об ипотеке», ипотечную квартиру можно подарить лишь с согласия залогодержателя (банка), если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Как правило, стандартный ипотечный договор этого не предусматривает.

Таким образом, для того чтобы к субъекту дарения перешло право собственности на квартиру, потребуется государственная регистрация перехода права, а для этого необходимо снять обременение либо представить согласие банка. Условия дарения квартиры полностью определяет банк.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галины Гамбург, возможны следующие варианты:

банк может одобрить дарение по обращению, однако такой вариант маловероятен, если не сказать невозможен. В пользу этого варианта говорит то, что в пункте 1 статьи 38 ФЗ «Об ипотеке» указано, что лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество в результате его отчуждения (например, при дарении), становится на место залогодателя (пока кредит не возвращен) и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежащим образом выполнены первоначальным залогодателем. Тем самым у банка сохраняется возможность обратить взыскание на квартиру в случае возникновения задолженности по кредиту;

если будет проверено финансовое положение субъекта дарения и подтвержден его доход, соответствующий требованиям банка, кредитная организация может согласиться на смену заемщика в договоре (то есть к субъекту дарения перейдет обязанность выплачивать ипотечный кредит). Тогда, соответственно, будет заключено дополнительное соглашение к кредитному договору и договору залога квартиры. Но надо помнить, что это право, а не обязанность банка, то есть этот вариант не всегда возможен;

наиболее вероятный вариант: банк может предложить заемщику полностью выплатить кредит, а потом распоряжаться квартирой по своему усмотрению. Учитывая, что далеко не у каждого заемщика есть такие средства, можно предположить, что на деле возможность подарить ипотечную квартиру очень ограниченна.

Продать

Самый простой способ, первым делом приходящий на ум, — это продажа квартиры. Но продать квартиру с обременением через заключение обычного договора купли-продажи нельзя. Продажа так или иначе будет начинаться с похода в банк.



Всего существует четыре варианта продажи ипотечной собственности: