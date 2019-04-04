Отпущение долгов

Списание небольших ссуд должно снизить уровень закредитованности населения Фото: Banki.ru

Микрокредитная компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

МКК «Смсфинанс» в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей. Средняя сумма списания составила 12 тыс. рублей, то есть количество «счастливчиков» едва превысило 40 человек. Тем не менее «Смсфинанс» планирует продолжить эту практику и даже разработала стандарт для всего рынка, рассказал гендиректор компании Иван Меринов. Документ (есть в распоряжении Банки.ру) передан в ЦБ и профильную саморегулируемую организацию «МиР».

Кому можно простить долг?

«Внимательно рассмотрев поведение некоторых клиентов, мы выявили случаи, когда люди продлевают заем, причем продлевают в течение очень долгого времени, иногда несколько лет, но заем не закрывают», — отмечает Меринов. По оценке «Смсфинанс», 78% таких должников платят без просрочек уже около трех лет, хотя брали деньги в МФО до зарплаты. Получается, что люди годами живут «в состоянии долга». Опрос показал, что клиенты не могут избавиться от бремени сразу по нескольким причинам: 38% получают зарплату с задержками, 21% столкнулись с серьезным заболеванием, а 15% вышли на пенсию, потеряв большую часть дохода.

В определенный момент у подобных заемщиков наступит так называемая кредитная усталость, считает гендиректор «Смсфинанс». «Они решат, что выплатили МФО более чем достаточно, и уйдут в дефолт. Испортят себе кредитную историю, уйдут к коллекторам. При этом жалобы с их стороны, что они в течение года заплатили неимоверное количество денег, будут абсолютно обоснованны», — поясняет Меринов. Один из вариантов решения проблемы — списание ссуды.

Такие кейсы он называет уникальными. По словам Меринова, под списание должны попадать не более 5% ссуд.

Когда приходит пора прощать?

Если клиент задерживается с закрытием ссуды более чем на полгода, это уже повод для разговора с МФО, считают в «Смсфинанс». Согласно стандарту, разработанному компанией, прощение долгов должно проходить в несколько этапов. С помощью автоматизированной системы будут выявляться добросовестные клиенты, которые никак не могут погасить обязательства. Потом специалисты МФО должны будут провести интервью с заемщиками и принять решение о реструктуризации либо списании долга.

«Нужно смотреть на многие факторы, на дисциплину. Как он вносит, почему он вносит, имеет ли смысл ему позвонить, чтобы выяснить, в чем там дело», — перечисляет Меринов.



Основанием может быть не только сочетание негативных обстоятельств (потеря работы, болезнь, смерть кормильца), но и размер фактически выплаченных процентов. Предлагается сравнивать сумму переплаты с уровнем предельного размера микрозайма, который действовал на момент выдачи ссуды. Например, для займов 2016 года максимальная сумма долга не должна превышать тело кредита более чем в 4 раза. С 28 января 2019 года правила ужесточились: проценты, штрафы и пени не могут превышать долг более чем в 2,5 раза.

Зачем это нужно кредиторам?

Спасать россиян от «кредитной усталости» МФО готова не только из чувства милосердия. Ничего личного, только бизнес. Списание небольших долгов позитивно влияет на лояльность клиентов и заставляет их занимать у той же компании.

«Есть такое понятие, как retention curve. Это отношение вернувшихся клиентов к количеству «закрывшихся». На этом живут все МФО. В долгосрочной перспективе кампания по прощению долгов ведет к увеличению retention curve», — объясняет Меринов.

Но и для рынка эта практика полезна, настаивает он. Во-первых, так МФО смогут повысить доверие клиентов. Во-вторых, списание небольших ссуд снизит уровень закредитованности населения. Сейчас каждый шестой российский заемщик отдает на выплату кредитов больше половины дохода, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

Участники рынка могут быть заинтересованы в кампании по прощению долгов еще по одной причине. В 2019 году Банк России планирует обязать кредиторов рассчитывать долговую нагрузку заемщиков. Предполагается, что показатель PTI (payment-to-income ratio, отношение ежемесячного платежа по кредитам к сумме ежемесячного дохода) клиента не должен превышать 50%. Новые правила затронут не только банки, но и МФО, рассказывал на MFO Russia Forum начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка Банка России Роман Новиков.

В этом случае 12% клиентов микрофинансовых компаний не смогут получать новые ссуды из-за высокой долговой нагрузки, подсчитало Национальное бюро кредитных историй.

Согласен ли рынок прощать долги?

Пока «Смсфинанс» предлагает внедрять системное прощение долгов только в сегменте займов «до зарплаты» (PDL, pay day loans). Это самый высокорисковый, но и маржинальный продукт. По данным ЦБ, по состоянию на 1 октября 2018 года совокупный портфель компаний микрофинансового рынка составил 148,6 млрд рублей. На займы «до зарплаты» приходилось 28,8% портфеля, или почти 43 млрд рублей. В III квартале прошлого года зафиксирован взрывной рост выдачи таких ссуд (рост на 96,5% год к году).

Сразу несколько собеседников Банки.ру на микрофинансовом рынке назвали пилотный проект «Смсфинанс» лишь PR-ходом. Практика списания долгов, действительно, не нова.

«Если долг клиента продается в цессию, то мы предлагаем ему заплатить половину долга, а вторую половину списываем. Если заемщик платит через три недели 30%, то столько же спишет и компания», — рассказывает заместитель гендиректора МФК «МигКредит» Артем Быков. Прощение долгов некоторым заемщикам также практикуют МФК «Займер», «Быстроденьги» и «Турбозайм».

Это может быть выгодно, если клиент потом возвращается за новым займом к тому же кредитору, констатирует Быков. При этом предельно допустимая доля займов, по которым можно списывать долг, не обязательно должна ограничиваться 5% от всех выдач.

«В общей структуре выданных объемов количество подобных списаний, действительно, невелико — не превышает нескольких процентов», — отмечает глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров. По его словам, делать шаг навстречу добросовестному заемщику стоит ради повышения лояльности к кредитору и к рынку в целом. Однако практику «Смсфинанс» вряд ли можно распространить на весь рынок, считает эксперт. «Длинных» PDL-займов осталось немного, поэтому в будущем единый стандарт по прощению долгов будет неактуален.

«По всей видимости, МФК «Смсфинанс» списала остатки долгов по микрозаймам, оформленным до 1 июля 2017 года. По договорам, заключенным до этой даты, закон допускает неограниченное количество пролонгаций, что и объясняет наличие подобных должников в клиентском пуле МФК сегодня. Впоследствии максимальное количество пролонгаций было жестко ограничено, поэтому возникновение новых ситуаций, когда заемщик годами продлевает один и тот же микрозаем, сегодня уже невозможно», — поясняет Макаров.

Представителей МФО также волнует вопрос добросовестного поведения заемщиков после прощения долгов. «Если делать это для неплательщиков, это будет плохой практикой, потому что они будут понимать, что рано или поздно им все простится», — подчеркивает Быков.

Прощение долгов нельзя делать для всех клиентов, признает Иван Меринов. «Есть такое понятие у динамических систем, как контринклюзивное поведение — когда мы думаем, что мы снижаем нагрузку, на самом деле мы ее увеличиваем, потому что клиент побежал в другие МФО и набрал еще займов», — поясняет гендиректор «Смсфинанс». Поэтому он настаивает на двойной проверке потенциальных кандидатов на списание долгов — с помощью автоматизированных систем и дополнительных интервью.

Риск обращения «прощенных» клиентов за новыми займами, безусловно, существует, говорит заведующий Лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин. Но это не главная проблема.

«Списание долгов будет отображаться в кредитных историях, а значит, может оказать влияние и на банковскую систему. Эта может подорвать механизм мониторинга качества заемщиков», — предупреждает Белянин. Опыт конкретной компании и риск-профиль ее клиентов не обязательно может быть применим ко всему рынку.

Кредитор при списании передает данные в БКИ о погашении долга, что само по себе является некорректным, соглашается директор по управлению высокорисковыми активами группы компаний Eqvanta Андрей Заводсков. По его словам, другие кредиторы не смогут оценить реальную платежную дисциплину клиента.

В профильной СРО «МиР» идею снижения закредитованности клиентов поддерживают. Но стратегия, заявленная одной компанией, должна пройти экспертизу и доработку, считает директор саморегулируемой организации Елена Стратьева. В Банке России не стали комментировать конкретные действия «Смсфинанс». Тем не менее регулятор поддерживают инициативы, направленные на повышение социальной ответственности МФО, отметили в пресс-службе ЦБ.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru

