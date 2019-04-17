​#оденьгахпросто: как перестать копить и начать инвестировать

Основополагающий принцип любых инвестиций — диверсификация Фото: fantazista/Depositphotos.com

Инвестиции могут помочь не только сохранить, но и приумножить сбережения. Но далеко не каждый знает, с чего начать. Вот пять основных правил, которые помогут вам не потерять свои деньги.



Правило первое: не рискуйте всем и сразу

Если у вас на счете 20—30 тыс. рублей и это ваши единственные сбережения, то инвестиции пока не для вас. Как правило, нужен капитал побольше. С таким расчетом, чтобы хотя бы половина «свободных» денег была в ликвидных инструментах — например, на банковском вкладе или накопительном счете. Остальную сумму уже можно инвестировать. Это необходимо, чтобы не только не рисковать всем капиталом, но и минимизировать потери, если вдруг вам неожиданно потребуются деньги. Забрать вклад можно без особых проблем, банк просто не заплатит вам проценты. А вот продажа ценных бумаг, особенно в периоды волатильности рынка, может принести убытки.

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Поэтому, прежде чем открывать брокерский счет и ИИС, стоит подумать: а готовы ли вы ждать результат и как долго? Если, например, речь идет о сроке меньше чем три года, то лучше не начинать. Инвестиции приносят пользу терпеливым и последовательным. Тем более если речь идет об акциях. Кроме того, на столь коротких горизонтах вложений вы автоматически лишаетесь многочисленных бонусов и льгот, которые предоставляет государство частным инвесторам. Например, налоговый вычет положен только тем владельцам ИИС, которые в течение трех лет ни разу не выводили средства. Аналогичное правило действует и для тех, кто покупает паи ПИФов.

Правило второе: не кладите все яйца в одну корзину

Основополагающий принцип любых инвестиций — диверсификация. Суть в том, чтобы не покупать, например, только акции «Газпрома» или государственные облигации. Портфель вложений нужно правильно распределить. В идеале у вас должны быть акции и облигации нескольких компаний, ведь делать ставку на одну-две акции очень рискованно. Профессионалы советуют распределять средства так, чтобы у вас в портфеле было не более 10—15% бумаг одного эмитента. Персональный брокер ИФК «Солид» Дмитрий Балакин советует разделить деньги, которые вы хотите вложить в фондовый рынок, на две равные части: рисковую и безрисковую.

Задача последней — генерировать стабильный денежный поток. Чаще всего для этого используют инструменты с фиксированной доходностью, например облигации. По сравнению с теми же банковскими вкладами их доходность ненамного выше (8—10% годовых), зато не придется каждый год ломать голову, куда разместить деньги. Покупая, скажем, облигации со сроком погашения через десять лет, вы «подписаны» на то, что компания или государство будут два раза в год выплачивать вам фиксированный процент. Разумеется, это правило действует для облигаций с фиксированной ставкой купона. Как вариант защиты от инфляции можно рассмотреть облигации с плавающей ставкой — линкеры. Таким образом вы страхуете сбережения на случай повышения инфляции.

Правило третье: доходность не главное

Жадность и риск — две стороны одной медали. Конечно, был бы идеальным вариант купить облигации с доходностью 20—30% и спокойно получать проценты много лет. Но, как правило, чем выше доходность бумаги, тем выше риск, что эмитент по каким-то причинам не сможет исполнять свои обязательства. А это грозит потерей всех вложенных средств. История с акциями похожая, однако здесь речь идет о доходности, которую уже получили их владельцы в прошлом. И если, например, акции нефтяных компаний в прошлом году показывали рекордный рост, то не факт, что такой же рост они продемонстрируют и в этом году. И наоборот: акции, которые в прошлом году приносили убытки, могут начать восстанавливаться и приносить прибыль. Обычно многие инвесторы, если стоимость бумаги в их портфеле начинает падать, пользуются этим, чтобы увеличить свою позицию, докупив подешевевшие акции. В перспективе это позволит получить более высокую доходность.

Для новичков идеальный вариант инвестиций в акции — покупать бумаги крупных компаний, «голубые фишки». У этих бумаг есть несколько плюсов: меньшая волатильность по сравнению с более мелкими эмитентами, хорошая ликвидность (то есть легче в случае необходимости их продать) и также наличие дивидендной политики. Последнее позволяет существенно увеличить доход, например, если реинвестировать выплаты, то деньги, которые выплатит вам компания за то, что вы являетесь акционером, можно снова пустить в оборот. Как выбирать и покупать акции, можно прочитать здесь.

Правило четвертое: контролируй расходы

В инвестициях не бывает ничего бесплатного, за каждую операцию придется заплатить комиссионные брокеру или управляющему. У многих брокеров есть минимальный размер комиссионных. Поэтому сократить расходы можно, увеличивая объем сделок и сокращая их количество. Проще говоря, следуя правилу «купил и держи». При этом стоит внимательно изучить тарифы брокера: есть ли, например, у него еще какие-то комиссии помимо тех, которые необходимо платить за сделки, взимается ли ежемесячная плата за обслуживание счета или другие услуги.

Вкладывать небольшие суммы можно, если вы, например, покупаете паи инвестиционных фондов. Хотя комиссии управляющих существенно выше, чем у брокеров. Зато вложиться в ПИФы можно, имея в кармане буквально 100 рублей.

Также необходимо понимать, какие налоги вам предстоит уплатить за то, что вы владеете той или иной бумагой. Например, государство взимает НДФЛ с дивидендных выплат, однако за полученный купон по облигации, выпущенной после 1 января 2017 года, платить не придется. Не облагаются налогом и еврооблигации. И конечно, тем, кто намерен вложиться на длительный срок, не стоит забывать об ИИС, использование налогового вычета по которым позволяет существенно увеличить итоговую доходность. Похожая льгота действует и для вкладчиков ПИФов, владеющих паями более трех лет.

Правило пятое: не верь, не бойся

Одно из самых уязвимых мест начинающего инвестора — эмоции. Как правило, впервые купив акции или облигации, люди остро реагируют на любые новости, связанные с рынком или конкретной компанией. И часто склонны поддаваться панике, когда нужно просто подождать. Напротив, позитивные комментарии и прогнозы аналитиков могут стать поводом купить акцию. Поэтому, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова, новичкам не стоит делать ставку на рискованные инструменты, ведь они еще не способны оценить свою реакцию, например, в случае резкого падения рынка. Облигации в этом смысле более выгодны, ведь эффект будет заметен уже через несколько месяцев после их покупки. Покупать облигации стоит и в том случае, если вы решили накопить на что-то определенную сумму.

Если вы понимаете, что у вас нет ни времени, ни терпения, чтобы инвестировать самому, воспользуйтесь поддержкой консультанта. Услуга не бесплатная, зато вам помогут грамотно составить портфель, а в случае форс-мажора будет меньше соблазнов продать все одним махом, зафиксировав тем самым убыток. Как вариант, можно использовать робоэдвайзеров или стратегию автоматического повторения сделок на фондовом рынке (автоследование). На рынке есть стратегии для частных инвесторов даже с небольшой суммой — от 30 тыс. рублей.