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Как не стать жертвой мошенников?

Банк России рекомендует заключать договор ОСАГО либо в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте страховщика, либо в офисах страховых компаний. Оформить ОСАГО также можно через финансовый супермаркет Банки.ру.

Эксперты также советуют не договариваться о покупке полиса по телефону, особенно если собеседник предлагает дисконт. «Явным фактором распространения подделки является предложение приобрести «автогражданку» со скидкой до 50%. Действующим законом не предусмотрено скидок при обязательном автостраховании», — отмечает юрист юридической компании «Глазунов и Семёнов» Дарья Решетило.

Чтобы отличить реального сотрудника страховой компании от мошенника, можно задать ему «контрольные» вопросы, советуют в СК «Ингосстрах». Например, такие:

• «Вы являетесь сотрудником страховой компании?»

• «Если вы не являетесь сотрудником страховой компании, а работаете в качестве агента, сообщите номер вашего агентского соглашения и перечень страховых компаний, с которыми сотрудничаете, для проверки».

• «Как к вам попали мои персональные данные и на каком основании вы ими пользуетесь?»

Если нет уверенности, что вы общались именно со страховщиком, перезвоните в компанию самостоятельно. Эта рекомендация применима и к разговорам с людьми, которые представляются сотрудниками банков.