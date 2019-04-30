Не все идет по плану

Отсутствие средне- и долгосрочного финансового планирования создает риски финансовых затруднений Фото: AndreyPopov/Depositphotos.com

Долгосрочное финансовое планирование в России не очень распространено, говорится в исследовании НПФ Сбербанка. Только 7% россиян прогнозируют свои доходы и расходы на срок от одного года. С чем это связано — с неустойчивой экономической ситуацией или с безалаберностью?

Три четверти россиян планируют свои доходы и расходы, но большинство из них — на короткие сроки, свидетельствуют данные опроса. Так, 43% респондентов составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7% — на 4—6 месяцев, а еще 17% — на полгода-год. Лишь 7% опрошенных занимаются достаточно долгосрочным планированием: 4% — на 1—3 года вперед, 1% — на 3—5 лет и 2% — на срок от пяти лет. Более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров регионов. В них порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% — на срок более года.

Время молодых

Молодое поколение вдвое чаще занимается планированием доходов и расходов на год вперед по сравнению с представителями других возрастных групп. Так, среди людей в возрасте 25—35 лет на год и более финансы планируют 10%, а среди россиян в возрасте 35—55 лет и старше — 6%.

«Несмотря на отсутствие у большинства граждан привычки к долгосрочному планированию, две трети россиян задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте. Большинство начинает впервые думать об этом в 30—35 лет. При этом молодые люди в возрасте до 35 лет все реже готовы полагаться исключительно на государственную пенсию (менее 45%)», — отмечается в исследовании НПФ Сбербанка.

В поведенческой экономике есть понятие временной перспективы, свойственной бедным. Согласно исследованиям, бедные люди не строят долгосрочных планов и не ставят перед собой цели на годы вперед. При этом ученые не смогли ответить на вопрос, связана ли бедность с неумением планировать, или наоборот — нежелание планировать связано с тем, что денег, которые можно было бы откладывать на какие-либо цели, просто нет.

Планы бьются об оклад

Нежелание россиян планировать на долгий срок может быть связано с тем, что экономическая ситуация постоянно меняется и планирование в условиях неопределенности кажется пустой тратой времени, говорят эксперты.

Действительно, россияне меньше склонны к долгосрочному финансовому планированию, чем жители США и европейских стран, отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. «С одной стороны, это связано с нестабильностью экономической ситуации в стране и часто меняющимися правилами игры, как, например, в случае с накопительной частью пенсий россиян. С другой стороны, развитию долгосрочного планирования мешает недостаточный уровень финансовой грамотности населения», — рассказывает он.

«В своих прогнозах постоянно ошибаются профессиональные экономисты. Чего ждать от граждан, для которых длинное планирование фактически недоступно, а главной стратегией финансового поведения становится краткосрочное планирование потребления и покупка валюты, пока не произошло очередного финансово-экономического шока?» — добавляет главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. «Тем не менее даже в таких экстремальных условиях граждане России постепенно учатся — планировать, сохранять, разумно потреблять и даже что-то инвестировать в будущее. Возможно, такие спартанские условия позволят россиянам гораздо быстрее освоить финансовую науку, а возможно, и наоборот, особенно учитывая то обстоятельство, что с каждым годом на сохранение остается все меньше и меньше», — говорит он.

«Столь низкая доля россиян, которые как-то планируют свой бюджет с перспективой на год и более, связана с двумя причинами, — поясняет начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. — Во-первых, доходы подавляющего большинства россиян позволяют разве что сводить концы с концами. У почти 30% населения средняя зарплата ниже 25 тысяч рублей в месяц, а у более чем 70% зарплата ниже среднероссийской. При таких доходах что-то планировать и бюджетировать абсолютно бессмысленно. Во-вторых, у оставшихся россиян с более-менее приемлемым доходом в большинстве случаев весьма низкая финансовая грамотность, из-за чего, например, с рынком ценных бумаг у нас знакомо всего 2% населения, тогда как в США и Европе, например, больше четверти граждан так или иначе используют финансовые инструменты для управления своими сбережениями».



По мнению Антона Быкова, молодым россиянам, не видевшим альтернативы рыночному подходу взаимодействия государства и граждан, естественнее проявлять большую самостоятельность и ответственность за свое финансовое обеспечение. «В отличие от более возрастной группы граждан, которые еще могут сравнивать сегодняшнюю экономическую ситуацию с советским социализмом и иметь в голове варианты, в которых государство придет на помощь. Поэтому планирование, выстраиваемое от долгосрочных финансовых целей к текущим потребностям, — это, возможно, единственный шанс для молодого поколения иметь достойное будущее», — считает он.

Плановая экономика

Отсутствие средне- и долгосрочного финансового планирования создает более высокие риски финансовых затруднений и, соответственно, бедности, признает главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. «Вместе с тем для богатства планирования недостаточно, это только базис, в любом бизнесе есть план. Размер дохода также не связан с необходимостью планирования, но на самом деле как раз тщательное планирование при небольшом доходе позволяет оптимизировать траты и даже высвободить небольшие резервы и вместо ненужных расходов направить их на сбережения и инвестиции», — указывает он.

«Начинать надо с базовых, простых вещей. Для начала необходимо вывести свой семейный бюджет в профицит, чтобы доходы начали превышать расходы. Это, пожалуй, самый сложный шаг, но и самый важный», — говорит Антон Быков. Высвобождающийся излишек средств он предлагает направлять в фонд семейного благополучия (скажем, в корзину валют из доллара, евро и рубля) одинаковыми порциями; желательно, чтобы это был инструмент с фиксированным процентом доходности, такой как банковский депозит. «Как только накопленная сумма превысит бюджет семьи на год-полтора, можно, повышая уровень финансовой грамотности, задуматься над более сложными и более доходными финансовыми инструментами», — советует Быков.

По мнению Нарека Авакяна, при небольшом доходе бессмысленно экономить на товарах и услугах первой необходимости, чтобы каждый месяц откладывать 3—5 тыс. рублей. «Лучше стараться сначала повысить непосредственно сам доход, потом уже можно планировать излишки, которые не направляются на текущие расходы», — отмечает эксперт.



«Начинать стоит с анализа своих расходов, поиска способов снижения кредитной нагрузки (например, рефинансирование, стремление жить по средствам, избежание сиюминутных потребительских соблазнов), поиска источников дополнительного дохода (порой даже свое хобби можно превратить с источник заработка). Затем, по мере формирования накоплений, важным становится вопрос их правильного размещения, соответствующего целям человека», — объясняет Антон Граборов.



Основатель сервиса по управлению личными финансами CoinKeeper Илья Чернецкий советует тем, у кого доходы невелики, использовать систему планирования бюджета под названием «4 конверта». «Ее суть в том, что сначала нужно спланировать все обязательные платежи, без которых совсем не прожить: квартплата, транспорт, базовый набор продуктов, Интернет, телефон и тому подобное. Затем оставшаяся сумма делится на количество недель в месяце, причем с учетом короткой пятой недели. Например, в мае четыре полных недели и три дня, и если делить условные 30 000 рублей, то в полную неделю можно тратить 6 774 рубля, а в оставшуюся — 2 903. Собственно, это бюджет на неделю. Его можно тратить на все что угодно, помимо обязательных расходов, но с одним условием: если деньги заканчиваются раньше конца недели, тратить больше нельзя. Название «4 конверта» появилось еще в эпоху наличных, сейчас можно использовать в качестве «запасных конвертов» накопительные счета и раз в неделю переводить бюджет недели на основной счет», — говорит Чернецкий.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru