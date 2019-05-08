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Как проверить наличие запрета на выезд?

Проверить наличие исполнительного производства в отношении себя можно на сайте ФССП — в Банке данных исполнительных производств . Для этого достаточно ввести Ф. И. О. и дату рождения. С запретом на выезд сложнее. Информация о том, запрещен ли выезд за границу, находится в закрытом доступе, она не представлена на открытых интернет-ресурсах, и ее нельзя получить по телефону. Однако это можно сделать, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте ФССП. Также проверить, есть ли у вас ограничение на выезд, можно, обратившись лично в отделение ФССП по месту жительства. Кроме того, служба судебных приставов и ФНС ежегодно проводят акции по информированию населения об их долгах. Так, 26 апреля по всей России прошла акция «Узнай о своей задолженности». В Москве мобильные пункты работали на девяти станциях метро и на Белорусском вокзале. За три часа судебные приставы проверили задолженность и наличие исполнительного производства у 967 граждан. В 2019 году такие акции планируются в октябре и декабре.