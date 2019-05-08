Ограничить человека в выезде судебный пристав может при долге по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД и коммунальным платежам в размере от 30 тыс. рублей. Невыездным человека может сделать и задолженность больше 10 тыс. рублей, если со дня окончания срока добровольного погашения (максимум пять дней со дня получения постановления о возбуждении исполнительного производства) прошло два месяца. Для должников по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда действует более жесткое ограничение. Им могут запретить въезд сразу при возбуждении исполнительного производства на 10 тыс. рублей. Запрет вводится на полгода с возможностью продления.
Если вы забыли вовремя погасить долг по коммунальным платежам или штрафам, это еще не повод сдавать билеты на поезд. Наличие задолженности, даже превышающей 30 тыс. рублей, само по себе не означает автоматического ограничения на въезд. Взыскатель долга должен предоставить заявление в Федеральную службу судебных приставов, а пристав — возбудить исполнительное производство, уведомить должника о необходимости оплатить задолженность и, если тот не заплатил в период срока добровольного погашения, вынести постановление о временном запрете на выезд. Только в этом случае должник попадает в черный список погранслужбы ФСБ и становится невыездным.
Проверить наличие исполнительного производства в отношении себя можно на сайте ФССП — в Банке данных исполнительных производств. Для этого достаточно ввести Ф. И. О. и дату рождения. С запретом на выезд сложнее. Информация о том, запрещен ли выезд за границу, находится в закрытом доступе, она не представлена на открытых интернет-ресурсах, и ее нельзя получить по телефону. Однако это можно сделать, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте ФССП. Также проверить, есть ли у вас ограничение на выезд, можно, обратившись лично в отделение ФССП по месту жительства. Кроме того, служба судебных приставов и ФНС ежегодно проводят акции по информированию населения об их долгах. Так, 26 апреля по всей России прошла акция «Узнай о своей задолженности». В Москве мобильные пункты работали на девяти станциях метро и на Белорусском вокзале. За три часа судебные приставы проверили задолженность и наличие исполнительного производства у 967 граждан. В 2019 году такие акции планируются в октябре и декабре.
Если исполнительное производство против вас не открыто, нет гарантии, что оно не появится прямо перед отпуском. Поэтому стоит проверять и заблаговременно погашать свои долги. Это можно сделать на портале госуслуг (с помощью сервиса «Узнай свою задолженность»). В личном кабинете настройте получение электронных заказных писем, так вы не пропустите уведомлений от приставов. Налоговую задолженность также можно узнать через личный кабинет на сайте ФНС, проверить наличие штрафов ГИБДД — на порталах «Автокод» (через сайт mos.ru) и «Яндекс.Деньги».
Если вы узнали про запрет на выезд при прохождении паспортного контроля, в тот же день улететь уже не рассчитывайте. Даже если вы на месте оплатите все долги, ограничение снимут в течение суток — пока пристав, убедившись в погашении задолженности, вынесет соответствующее постановление и оно по электронным каналам дойдет до погранслужбы ФСБ. Поэтому проверять просроченные долги нужно заранее, чтобы не пришлось сдавать билеты в последний момент.
Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru