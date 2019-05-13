​Куда приводят мечты

Красиво жить не запретишь, но долги по кредитам придется возвращать Фото: NewNow/Depositphotos.com

Кредитование остается для россиян одним из способов реализовать мечту о красивой жизни. Представители коллекторских агентств рассказали Банки.ру о том, с каким размахом используются заемные деньги и что происходит после того, как они заканчиваются.



Надоело, что у соседки всегда все лучше

Периодически агентства в своей работе сталкиваются с должниками, которые брали кредиты на невообразимые с точки зрения дохода и здравого смысла покупки, говорят в пресс-службе СРО НАПКА. «Такие случаи запоминаются надолго. Например, молодой человек 33 лет взял в кредит BMW, ежемесячный платеж по которому на 10 тысяч рублей превышал его реальный доход. Цель покупки — знакомство с девушками. С выплатами он, разумеется, не справился. Казалось бы, в молодости простительно совершать ошибки, а с возрастом люди становятся мудрее и уже не стремятся произвести впечатление на других за счет дорогих вещей. Но, оказывается, это не так. В практике был случай, когда женщина 60 лет активно оформляла кредиты на дачную технику последней модели. По ее словам, ей надоело, что у соседки всегда лучше и дороже, чем у нее», — рассказали в пресс-службе НАПКА.

Представление о красивой жизни связано у таких заемщиков с iPhone последней модели, дорогими ресторанами и путешествиями — именно на такие цели чаще всего тратятся кредитные деньги. «Мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда должники говорят, что брали кредиты, чтобы «красиво пожить». На практике это означает, что деньги тратились на дорогие телефоны, походы в рестораны и поездки за рубеж. Один такой мечтатель умудрился набрать кредитов наличными на 2 миллиона рублей, — говорит заместитель гендиректора по развитию бизнеса «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких. — Был случай с девушкой, которая взяла кредит, чтобы осуществить мечту о путешествиях, за полгода она побывала на Кубе, в Мексике и Перу. Долг за нее выплачивали родственники».

Коллекторы отмечают, что такие заемщики не признают ошибочность своих поступков. «У нас была ситуация, когда в офис компании ворвалась должница с возмущенными криками и обвинениями в том, что мы не имели права ее беспокоить, отрывать от дел (звонить и писать письма). По внешнему виду можно сказать: достаточно обеспеченная девушка. Приехала на дорогой машине, но на вопрос, почему не возвращает долг, картинно захлопала глазами и сказала, что пока не может этого сделать, но мы не должны ей звонить и оставлять письменные требования — никто не должен знать о ее задолженности! Она очень нервничала и просила подождать, но главное — не звонить ей. А она обязательно вернется к этому вопросу, но чуть позже. На тот момент у нее была пара кредитов в разных банках на приличную сумму. Как выяснилось позже (со слов ее родственника, который и оплатил все долги некоторое время спустя), в погоне за счастьем девушка брала кредиты на улучшение своей внешности и никак не могла признаться в этом своему будущему супругу», — рассказывает генеральный директор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

Роскошь напоказ

Банк «Восточный» специально для Банки.ру проанализировал траты в сегментах, которые можно отнести к демонстративному потреблению, а также изменение покупательской модели в них весной 2019 года по сравнению с весной 2018-го. К возможным «демонстративным» категориям были отнесены согласно МСС (merchant category code) «Одежда и обувь» (торговые центры), «Цифровая техника, телекоммуникационное оборудование», «Меховые салоны» и «Ювелирные изделия».

«Анализ операций в этих сегментах показал, что клиенты «Восточного» в 2019 году, действительно, стали чаще совершать покупку дорогой одежды, обуви, увеличилось и количество операций в сегменте «Цифровая техника». Рост весной 2019 года составил 10% в годовом выражении. В то же время в сегментах «Меховые салоны» и «Ювелирные изделия» (традиционно лидирующих в сфере так называемого демонстративного потребления), наоборот, наметился некий спад. Так, количество покупок здесь в 2019 году уменьшилось на 25% («Меховые салоны») и на 7% («Ювелирные изделия»). Вырос в 2019 году и средний чек, но неравномерно: в сегменте «Одежда и обувь» — на 8%, «Цифровая техника» — на 10%, «Ювелирные изделия» — на 12%. А в категории «Меховые салоны» чек снизился, и значительно — на 22%», — приводит данные начальник управления кредитных карт банка «Восточный» Кристина Роганина. «В целом же траты в сегментах, которые можно отнести к демонстративному потреблению, — брендовая одежда, смартфоны последних моделей, люксовые ювелирные изделия — не характерны для традиционного покупательского поведения держателей кредитных карт банка «Восточный», — добавляет она.

Процент подобных покупок невелик, в основном кредиты берутся на более значительные цели, говорят в Хоум Кредит Банке. «По данным опросов наших клиентов, цели кредитования остаются довольно фундаментальными. Наиболее востребованные цели — это ремонт, покупка недвижимости и автомобиля, путешествия. Некоторые клиенты, действительно, приобретают в кредит и рассрочку дорогие товары из сегментов одежды, бытовой техники и электроники. Однако процент таких покупок в общем объеме кредитования физлиц небольшой», — сообщили в пресс-службе банка.

По мнению Федора Вахаты, политика банков стала более взвешенной — финорганизации оценивают своих заемщиков и соразмеряют риски, а заемщики, в свою очередь, научились здраво подходить к ситуации. «Но есть и такая категория людей, которые по-прежнему живут сегодняшним днем и сиюминутными желаниями. И это небольшой процент от общей массы должников, про которых нельзя сказать, что они злостные нарушители, но в их понимании долг никак не соотносится с той ответственностью, которая перед ними возникает», — указывает он.

Львиную долю таких клиентов составляют молодые люди. «Рынок кредитования для покупки различных элитарных и брендовых аксессуаров развивается семимильными шагами. Кредиты на новую модель брендового телефона и кредиты на автомобиль — самое безобидное. Конечно, основными клиентами в этом сегменте кредитования является молодежь, люди в возрасте от 20 до 30 лет. Различные кредитные организации и МФО только приветствуют такие небольшие займы, как правило, под большой процент, поэтому они не применяют какую-либо дополнительную практику по отбору клиентов и выдают деньги на общих основаниях», — отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Взять с меня нечего



По словам Григория Галицких, мотивация «беру сейчас, отдам, если смогу, а если не смогу — взять с меня нечего» является очень распространенной, отчасти это можно объяснить невысоким уровнем доходов.

«Если отбросить «большую Москву» и «большой Питер», то мы увидим, что большинство людей зарабатывают 15—20 тысяч рублей в месяц. За пределами областных центров заработок будет вдвое ниже. Таким образом, доходы в целом у населения невелики, что превращает почти любую покупку товара длительного пользования в дорогую. И конечно, кредит в этой ситуации часто единственный выход. Заемщиков подводит отсутствие навыка планирования своей жизни, доходов и рисков вперед хотя бы на несколько месяцев. Поэтому и покупки делаются «избыточные», которые воспринимаются как шанс пожить получше, а там — авось разберемся. Отсюда и многочисленные кредитные айфоны у людей с зарплатой 20 тысяч, и полеты на Кубу по бюджету двухлетней зарплаты», — поясняет Григорий Галицких.

«Такие люди находятся в заложниках у самих себя, совершают свои действия необдуманно и в порыве эмоций. Когда дело доходит до взыскания, они могут выходить на связь, объяснять, что не могут вернуть деньги или у них их просто нет, рассказывают, на какие цели был взят кредит, но что-то пошло не так», — добавляет Федор Вахата.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, покупки дорогостоящих телефонов, часов, автомобилей, брендовых вещей в кредит связаны с желанием казаться богаче и обеспеченнее, но приводит это к противоположному результату. «Наступает момент, когда такие долги оказываются просроченными и возникает понимание, что любой долг красен именно платежом, а бренды и прочая бутафория не сильно помогают в этом. На практике чуть более четверти должников готовы избавиться от предметов роскоши, однако сумма, вырученная после продажи, не способна покрыть долг. При этом существенная часть таких должников не готова прощаться со своим представлением о красивой жизни, опасаясь осуждения того круга общения, в который и стремятся с помощью таких покупок», — рассказывает Мехтиев.

С психологической точки зрения демонстративное потребление — это совершение расточительных покупок, не являющихся необходимостью, объясняет генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс» психолог Марина Мелия — младшая. «Цель показного потребления — продемонстрировать свой престиж, статус, уникальность значимой референтной группе. Движущим механизмом в первую очередь является сочетание нарциссизма и низкой самооценки, — говорит она. — Банкам, безусловно, такие клиенты, приносящие хорошие проценты по кредиту и берущие кредит вновь, только расплатившись с предыдущим, выгодны, в отличие от адептов осознанного потребления. Стремление быть «на вершине успеха», обладая последней моделью айфона или машины, требует все новых и новых покупок».

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru