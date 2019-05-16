«Бондиана» Банки.ру: сколько можно заработать, инвестируя в облигации

С учетом налогового вычета доходность портфеля инвестора оказалась довольно высокой Фото: kchungtw/Depositphotos.com

Год назад Банки.ру написал о начинающем инвесторе Михаиле, который открыл ИИС и купил облигации. Какой доход он получил и какой стратегии ему стоит придерживаться сейчас?



Михаил открыл индивидуальный инвестиционный счет в крупной брокерской компании и вложил в общей сложности 400 тыс. рублей. Он выбрал облигации, поскольку разбираться в торговле акциями у него нет желания, а облигации, на его взгляд, самый безопасный способ получить доходность выше, чем по вкладу.

В результате в его портфеле оказалось шесть облигаций, из которых три — «длинные» ОФЗ. При текущих ставках по гособлигациям (8,09%) доходность купленных бумаг не выглядит слишком привлекательной. Однако с учетом того, что некоторые бумаги Михаил планирует продать ранее, чем наступит срок погашения, он выбирал наиболее ликвидные выпуски. Поэтому доля ОФЗ в его инвестициях в сумме превышает 70%. В каждый выпуск ОФЗ начинающий инвестор вложил около 100 тыс. рублей.

Облигации покупались после апрельской просадки рынка — в конце апреля и мае 2018-го, однако очередной пакет антироссийских санкций (в середине августа на сайте конгресса США был опубликован проект DASKA, вводящий ограничения против российского госдолга) обрушил долговой рынок. Падение коснулось и рынка корпоративных облигаций, но бумаги компаний и банков потеряли в цене не так сильно, как ОФЗ. Тем не менее по всем позициям у Михаила вышел минус, в сумме потери от снижения стоимости бумаг в портфеле составили порядка 22 тыс. рублей, или 5,5% изначально вложенной суммы (без учета комиссий).

Как выглядит портфель Михаила сейчас*

Облигации Цена покупки, в % к номиналу Текущая цена, в % к номиналу Дата погашения ОФЗ 26221 102 96,125 23.03.2033 ОФЗ 26225 98,6 91,55 10.05.2034 ОФЗ 26218 109,35 103,15 17.09.2031 АФК «Система» Б1Р5 101,35 100,4 13.11.2026 «Домодедово» ДФФ 1Р-01 100,8 97,15 20.12.2022 Сбербанк — БО37 106,3 102,66 30.09.2021

Данные на 13 мая 2019 года.



Поскольку по всем купленным облигациям были выплачены купоны, результат выглядит не так плохо. При средней доходности портфеля 7,87% годовых доходы, полученные инвестором от выплаты купонов, составили почти 32 тыс. рублей. В итоге доходность, которую получил Михаил за год владения облигациями, составила 2,45%. Это существенно ниже, чем он бы мог получить, разместив деньги на банковском вкладе. С другой стороны, в похожей ситуации в прошлом году оказались даже профессионалы. Из-за отрицательной переоценки облигаций в сентябре 2018 года ряд ПИФов получили убыток. По итогам прошлого года даже крупные игроки показали достаточно скромную доходность. Например, фонд облигаций УК «Сбербанк управление активами» заработал 2,67%, а аналогичный фонд УК «Газпромбанк управление активами» показал результат 2,72% годовых.

Результат Михаила мог бы выглядеть лучше, если бы он распределил вложения более равными частями: купонная доходность корпоративных облигаций, включенных в портфель, на 1—2 процентных пункта выше, чем у ОФЗ. По словам управляющего активами «Регион ЭсМ» Алексея Скабаллановича, инвестор выбрал бумаги со слишком большой дюрацией (6,5 года) и не учел риск санкций. Дюрация облигации зависит от срока ее обращения и показывает срок полного возврата вложенных денег в покупку ценных бумаг. При этом, указывает управляющий, вопросы вызывает и кредитное качество корпоративных облигаций (за исключением бумаг Сбербанка). «При наличии более диверсифицированного по срокам и по эмитентам портфеля результат мог быть гораздо лучше», — считает он.

Текущая доходность облигаций в портфеле

Облигации Текущая доходность, в % Купон, в % Дата погашения ОФЗ 26221 8,33 7,7 23.03.2033 ОФЗ 26225 8,41 7,25 10.05.2034 ОФЗ 26218 8,25 8,5 17.09.2031 АФК «Система» Б1Р5 9,89 9,9 13.11.2026 «Домодедово» ДФФ 1Р-01 9,23 8,1 20.12.2022 Сбербанк — БО37 8,15 9,25 30.09.2021

Однако с учетом налогового вычета (до 52 тыс. рублей в год) доходность портфеля инвестора оказалась довольно-таки высокой — 15,45%. Понятно, что рассчитывать на столь щедрый доход на второй год инвестиций Михаил уже не сможет. Даже если внесет на счет еще 400 тыс. рублей, то налоговый вычет окажет менее заметное влияние на итоговую доходность, ведь рассчитываться вычет будет только с «новых денег». Тем не менее, как считают эксперты, инвестору стоит продолжить пополнять счет, инвестируя в облигации и рефинансируя купоны. Тем более что, как говорит начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев, риски для рынка облигаций уже реализовались, а Банк России в прошлом году дважды повышал ключевую ставку. «В ближайший год можно рассчитывать на сокращение годовых темпов роста инфляции и возврат Банка России к циклу снижения ставок. В этой связи можно рассчитывать на то, что на годовом горизонте вложения Михаила закроют просадку и принесут прибыль», — рассуждает он.

Ожидания восстановления долгового рынка есть и у других участников, опрошенных Банки.ру. Поэтому, по словам управляющего активами инвесткомпании «Финам» Алексея Чичикина, инвестору не стоит фиксировать убытки по просевшим бумагам и делать ребалансировку портфеля. «В случае новой просадки в худшем случае ему придется существенно расширить горизонты инвестирования», — отмечает он.

«Бумаги в портфеле надежные, и можно портфель не менять. Купонная доходность на рыночном уровне», — считает финансовый советник «БКС Премьер» Антон Берлинер. Однако, говорит он, если Михаил решит закрыть свой инвестиционный счет через два года, то лучше дождаться снижения ставки ЦБ и продать самые длинные бумаги, заменив их короткими корпоративными бондами.

Снизить общую дюрацию портфеля, не продавая уже имеющиеся облигации, можно, если инвестировать новые средства и купонные выплаты в короткие бонды со сроком погашения в 2020—2022 годах. Такой тактики инвестору советуют придерживаться некоторые эксперты. В частности, Алексей Чичикин среди перспективных для вложения бумаг называет ОКЕЙ-001Р-01 с купонной доходностью 9,55% и ТРАНСМАШХОЛДИНГ-ПБО-01 с купонной доходностью 9,95%. Кроме того, управляющий предлагает рассмотреть выпуск Роснфт1Р4, купонная доходность которого составляет 8,65%. В мае 2023 года по этим бумагам должна пройти оферта. «Этот вариант оптимален, исходя из того, что бумага котируется немного дешевле номинала 99,9%. И если ЦБ будет придерживаться сценария снижения ставок, котировки к дате возможного закрытия ИИС могут подняться выше номинала и дать дополнительную прибыль к купонной доходности», — поясняет он.

Еще один вариант — выбрать облигации банков, связанных с государством, и бумаги госкорпораций. При сравнительно низких рисках ставки по ним могут быть выше, чем по ОФЗ. Например, выпуск РСХБ17 со сроком погашения в октябре 2022 года торгуется с доходностью 8,43%, доходность облигаций ГПБ БО-17 составляет 8,74%. «Стоит также обратить внимание на выпуски облигаций РЖД и «Роснефти». Кредитное качество этих эмитентов не вызывает сомнений, а доходности выше», — говорит Скабалланович.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru