​Время собирать дивиденды

Дивиденды компаний растут, пока экономика стагнирует Фото: srisomthavil@gmail.com/Depositphotos.com

Для российских инвесторов приближается долгожданная пора: уже скоро компании и банки начнут выплату финальных дивидендов за 2018 год. Какой частью прибыли они готовы поделиться с акционерами на этот раз?



Российский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы, игнорируя риски санкций и дешевеющую нефть. В среду индекс Мосбиржи достигал уровня 2 639 пунктов, и, как считают аналитики, это далеко не предел. Драйвером рынка выступает приближающийся сезон выплаты дивидендов, который в этом году обещает быть необычайно щедрым. Сейчас доходность выплат даже у крупных компаний зачастую превышает 10%. «Дивидендная доходность российского рынка очень высокая. В среднем по зрелым компаниям можно получить доходность около 7—8%, тогда как по отдельным бумагам она может достигать и 12—15%», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Большинство эмитентов из первого и второго эшелона уже объявили о том, какие дивиденды готовы выплатить по итогам 2018 года. Настоящей сенсацией стало заявление руководства «Газпрома» о намерениях заплатить владельцам акций по 16,61 рубля на акцию. Сумма, которую готов направить на дивиденды газовый гигант, составит 393,2 млрд рублей. Это вдвое выше, чем в прошлом году.

Обещания компании, долгое время проводившей весьма консервативную дивидендную политику, заразили инвесторов оптимизмом. «В последнем действии «Газпрома» инвесторы увидели признаки того, что компания все же приближается к стандартам других государственных нефтегазовых компаний по выплате дивидендов, хотя ранее никто в это не верил», — пишут в обзоре аналитики «Райффайзен Капитала». С середины мая бумаги «Газпрома» поднялись в цене на 27%. Впрочем, как считают некоторые эксперты, рывок котировок «Газпрома» запросто может оказаться «лебединой песней» отечественного рынка, и следом за взлетом последует жесткая коррекция. На фоне усиливающегося противостояния между США и Китаем развивающиеся рынки не пользуются спросом: индекс MSCI EM с начала мая потерял почти 8%.

Однако большинство российских инвесторов настроены оптимистично. Аналитики Альфа-Банка в обзоре отмечают повышенный спрос на акции госкомпаний, поскольку игроки ожидают увеличения дивидендных выплат. Судя по заявлениям менеджмента крупных компаний, многие готовы увеличить выплаты по сравнению с прошлым годом в 2—2,5 раза! Например, акционеры «Роснефти» по итогам 2018 года могут получить по 25,9 рубля на акцию, тогда как в прошлом году выплаты составили 10,48 рубля. В августе 2017 года компания изменила дивидендную политику, увеличив целевой уровень выплат с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. А прибыль ее, согласно отчетности, в прошлом году выросла в 2,5 раза до 549 млрд рублей.

Причина щедрости компаний не только в хороших финансовых показателях. По словам портфельного управляющего УК «Сбербанк управление активами» Максима Кондратьева, не последнюю роль играет и политика Минфина и Минэкономразвития по увеличению доли чистой прибыли отечественных госкомпаний, направляемой на дивиденды. Правительство в разное время закрепляло норму отчисления 25% и 50% от чистой прибыли по МСФО. «И сейчас большинство госкомпаний уже выплачивают как минимум 25% от чистой прибыли», — констатирует управляющий. С другой стороны, отмечает Кондратьев, многие компании находятся на зрелой стадии цикла развития, когда не требуется высокого уровня капитальных затрат. И это позволяет выплачивать в качестве дивидендов весь свободный денежный поток. Например, итоговые выплаты дивидендов НМЛК за 2018 год могут достичь 22,81 рубля на акцию, или 102% свободного денежного потока компании.

Еще одна причина высоких дивидендов — отсутствие реального экономического роста в стране. «С учетом невысоких темпов роста российской экономики и малого количества проектов с хорошей доходностью все больше частных компаний принимают решение об аллокации большей части свободного денежного потока на дивиденды», — говорит аналитик УК «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. Другой путь — использовать увеличившиеся доходы для погашения долгов. Например, в I квартале 2019 года «Роснефть» сократила долг (чистый финансовый долг и торговые обязательства) на 12%, потратив на это значительный запас валюты на счетах. Во II квартале нефтяная компания планирует сократить обязательства перед кредиторами еще на 3 млрд долларов.

Привлекательность дивидендов российских компаний во многом связана с тем, что последние годы заметного роста на отечественном рынке акций не происходит, соглашается старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Поэтому дивидендная доходность российских эмитентов выгодно отличается от компаний других стран. При общемировом уровне дивидендной доходности 2—3% (по индексу MSCI World) доходность компаний, входящих в индекс ММВБ, в 2019 году составляет уже почти 6%. Но рано или поздно она должна будет опуститься до уровня других развивающихся рынков — 4—5%. «Это возможно при условии отсутствия внешних шоков, которые негативно влияют на рост рынка, нивелируя позитив от улучшения финансовых результатов компаний и повышения ими выплат акционерам», — указывает аналитик.

С другой стороны, некоторые участники рынка говорят, что дивидендная доходность компаний останется высокой. В ряде случаев (как, например, с МТС или «Норильским никелем») в высоких дивидендах заинтересованы мажоритарные акционеры. «Ключевые владельцы компаний не прочь монетизировать доходы удачного года через дивиденды. Или через программу обратного выкупа акций, как это делает «ЛУКОЙЛ», —- говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. Тем более что, по его словам, такая стратегия приводит к росту привлекательности акций для инвесторов, росту их стоимости на бирже.

Еще один драйвер роста — дивиденды госкомпаний, выплаты которых далеко не всегда составляют 50% от прибыли, как этого требует финансово-экономический блок правительства. Тот же «Газпром», несмотря на то что повысил выплаты, пока готов делиться с акционерами менее чем 30% прибыли. Калачев напоминает, что руководство «Газпрома» уже взяло курс на рост выплат и обещает начать выполнять требование отчислять на дивиденды не менее половины прибыли уже по результатам 2019 года.

Портал Банки.ру оценил степень щедрости компаний, выяснив, какую долю прибыли они готовы направить на дивиденды. В ряде случаев размер выплат по итогам 2018 года оказался даже выше, чем вся годовая прибыль компании. Это связано с дивидендной политикой: у некоторых эмитентов размер дивидендов привязан к денежному потоку от операционной деятельности, капитальным затратам и долговой нагрузке (МТС) или показателю EBITDA и уровню долговой нагрузки («Норильский никель»).

Топ-10 самых щедрых компаний

Доля дивидендных выплат от чистой прибыли, % Прибыль* по МСФО, млрд руб., 2018 Выплаты акционерам, млрд руб., 2018 МТС 819 6,84 56 Полюс 129 28,22 36,53 Норильский никель 128 193,9 248,2 Северсталь 103 130,2 134,5 НМЛК 94 155,47 145,92 Татнефть 93 211,96 197,5 Магнит 92 33,86 31,048 АЛРОСА 84 88,27 73,9 ММК 72 82,48 59,33 Роснефть 50 549 274,6

* Учитывается прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам компании.

Источник: отчетность компаний

* Компания выплатила вознаграждение из расчета числа ключевого управленческого персонала в 10,7 тыс.человек.



Пока эксперты рекомендуют инвесторам при оценке дивидендов учитывать не только размер чистой прибыли, который носит расчетный бухгалтерский характер, но и величину доходности свободного денежного потока. «У «Роснефти» доходность свободного денежного потока на уровне 27,3% позволяет компании поддерживать высокий уровень дивидендных выплат», — приводит пример аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Софья Кирсанова из «Райффайзен Капитала» предлагает обращать внимание и на уровень риска/ликвидности: на рынке есть компании, чья высокая дивидендная доходность абсолютно обоснованна. Она советует обратить внимание на акции, дивидендная доходность по которым не превышает 10—11%: вероятность того, что она останется таковой и на следующий год, более высокая. В перспективе, по ее словам, высокими выплатами радовать экспертов продолжат компании горно-металлургического сектора («Северсталь», НЛМК, ММК, АЛРОСА), финансовые (Сбербанк, Московская биржа) и нефтегазовые компании («Татнефть», «Газпром нефть»), а также некоторые представители электроэнергетики и телекоммуникаций.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru