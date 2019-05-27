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Почему рестораны не хотят принимать оплату картой?

По одной из версий, рестораны используют «наличку» для дальнейшей перепродажи обнальщикам. Но для того, чтобы получить «черный нал», ресторан должен не только принять наличные, но и провести их мимо кассы — аннулировать чек или не пробивать его вовсе, объясняет руководитель антимонопольной практики «ФБК Право» Сергей Ермоленко. Рестораторы утверждают, что наличность им действительно необходима, но для других целей: платить зарплату обслуживающему персоналу, большая часть которого является мигрантами, а также закупать продукты на рынках. Последнее обстоятельство признает и сам ЦБ. «Насколько мне известно, рестораны, особенно крупные и дорогие, закупают продукцию на рынках за наличные. Поэтому потребность в нале где-то объективна», — признавал Дмитрий Скобелкин. Впрочем, зампред ЦБ не считал, что это хорошее оправдание для отказа принимать карты. Еще одна причина, по которой рестораны и кафе отдают предпочтение «налу», — нежелание платить банку за обслуживание платежей. Эквайринговые ставки составляют в среднем 1,2—1,5%. Возможно также, что заведение не хочет афишировать оборот перед налоговыми органами.