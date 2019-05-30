Дисбалансовые показатели

Стремительный рост долговой нагрузки населения грозит новым кризисом Фото: Milly7/Depositphotos.com

Банки наращивают портфель кредитов физлицам значительно быстрее, чем депозитный. Эксперты предупреждают о рисках кредитного кризиса.

На 1 мая 2019 года кредиты и прочие средства, предоставленные банками физлицам, выросли в годовом выражении на 23,8%, в то время как прирост вкладов на эту же дату составил 7,7%.



На дисбаланс между приростом вкладов и кредитов обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Мы видим, что розничное кредитование растет быстрее, чем вклады населения. Банки выдают гораздо больше кредитов, чем принимают вкладов. На 1 мая 2019 года прирост по кредитам составил 3 триллиона 49 миллиардов рублей (год к году), а депозитов — 1 триллион 493 миллиарда рублей, то есть почти в два раза ниже. В нормальной ситуации эти показатели должны быть в балансе. Если мы посмотрим данные на 1 сентября 2017 года, то увидим, что рост кредитов составил 890 миллиардов рублей, а депозитов — 1 триллион 962 миллиарда рублей. Еще в 2018 году эти показатели находились в равновесии», — рассказал он.

Маятник баланса между темпами прироста кредитов и вкладов раскачивается под влиянием большого количества факторов, говорит главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. «В период с 2012 по 2015 год темпы кредитования физических лиц значительно превышали темпы роста их же вкладов. В 2016 году баланс резко качнулся в сторону вкладов, их годовой прирост тогда превысил 25%, а кредитование физических лиц упало на 5,7%. В 2017 году был достигнут некий баланс, кредитование — плюс 1,1%, вклады — плюс 4,2%, наконец с начала 2018 года темпы роста потребительского кредитования резко ускорились», — отмечает он.

Из-за снижения реальных доходов населения падают темпы прироста депозитов, указывает начальник отдела инвестиционных стратегий компании «БКС Брокер» Виктор Мухомодьяров. «Начиная с апреля 2018 года количество привлеченных депозитов начало стремительно сокращаться. К сожалению, причина этого проста и находится на поверхности. По результатам опроса «Левада-центра» (Levada Lab), 65% россиян не имеют сбережений. Никаких. Реальные доходы граждан падают уже пятый год подряд. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%. По итогам 2018 года россияне направили на личные сбережения минимальные суммы за последние 20 лет. А что происходит со средствами остальных 35% россиян, которые имеют возможность к накоплению? Размер их депозитов также продолжает снижаться и составляет, по данным «Левада-центра», 140—219 тысяч рублей. Большая часть респондентов, имеющих накопления, проживают в крупных городах, в регионах ситуация куда менее оптимистична», — объясняет он.

Бум розничного кредитования вызван тем, что у россиян не хватает денег на текущие расходы, уверены эксперты.

«Банки в погоне за прибылью создали кредитный бум. Россияне, уставшие экономить, а также те, чьих доходов недостаточно для погашения текущих расходов, стали активными участниками этого бума», — считает Антон Быков. «Можно уверенно говорить о преобладании прироста сберегательных вложений над финансовыми займами в предыдущие годы. Однако сегодня объем средств, выданных финансовыми организациями в виде кредитов, значительно опережает объем средств, внесенных в банки в виде вкладов. Такая ситуация сама по себе является следствием финансовой нестабильности и, конечно же, может стать причиной еще больших проблем в государственной экономике. Причинами же такой негативной статистики соотношения объемов потребительских розничных кредитов и сберегательных вкладов являются стабильно падающие реальные доходы населения и инфляция, а также общее падение покупательской способности людей», — считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

По словам Дениса Порывая, розничное кредитование может расти опережающими темпами, когда есть потребительский бум. «Это происходит, когда растут экономика и, соответственно, доходы населения. Богатое население хочет жить за счет будущих доходов, это нормально. Но абсолютно ненормально, когда кредитование растет при падающих доходах. Это означает, что людям не хватает денег для поддержания привычного уровня жизни, поэтому они вынуждены брать кредиты. Тем не менее банки делают ставку на развитие розницы, так как считают, что заемщики-физлица так или иначе будут выплачивать долги. Но в целом для банковской системы это означает накопление кредитных рисков», — говорит он.

Когда долговая нагрузка населения стремительно растет, это грозит новым кризисом, отмечает Мухомодьяров. «За прошлый год долги населения перед финансовыми учреждениями выросли на 22,8%. Всего за год! Если эта цифра кому-то может показаться несущественной, то в 2017 году прирост составил 13,2%. Текущая ситуация не несет абсолютно ничего хорошего ни заемщикам, ни банкам, ни государству. Она грозит не только банкротством отдельных лиц, но и как минимум замедлением экономического роста. Правительству необходимо предпринять срочные меры, если мы не хотим повторить кредитные кризисы США и Японии», — подчеркнул эксперт.

«У населения нет другого выхода, кроме как загонять себя в кредитные ямы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Подобная динамика может привести к раздуванию кредитного пузыря. Подобную историю мы видели в США в 2008 году. Только кризис-2008 больше ударил по банкам, а не по населению, которое могло, грубо говоря, «бросить ключи и быть свободным от долгов». В нашей стране подобная ситуация может привести к массовому банкротству физических лиц», — указала финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

По словам Антона Быкова, в течение нескольких лет после того, как потребительское кредитование по темпам роста значительно превосходит вклады и достигает своего пика, происходит экономический спад. «Если в этот раз все сработает так же, то в течение одного-двух лет нас может ждать всплеск экономической и финансовой турбулентности со всеми вытекающими последствиями», — предупреждает он.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru