Юристы говорят, что отказ банка принимать взносы на пополняемый вклад является незаконным Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Вкладчики Мособлбанка отстаивают свое право вносить деньги на пополняемые депозиты, которые открывались без ограничений по сроку. В ход идут жалобы в ЦБ, АСВ и ФАС. Что делать, если банк отказывается выполнять условия договора?



Вкладчики Мособлбанка вступили в борьбу за право пополнять открытые еще в 2013 году вклады. Банк заблокировал им возможность вносить дополнительные взносы на депозиты.

«Пытался 18 мая пополнить. Отказали. Написал заявление. На e-mail прислали сообщение: «В ответ на Ваше обращение сообщаем, что ответ на Ваш запрос подготовлен и направлен банком заказным письмом Почтой России на Ваш почтовый адрес», — пишет на форуме Банки.ру пользователь detroitt. «В прошлом месяце из восьми вкладов вернулись деньги обратно на семь. То есть пополнение так и не работает уже полгода. ЦБ думает, что это не грубое нарушение?» — задается вопросом cybsasha.

Пополнение не прибыло

По словам одного из вкладчиков, запрет на пополнение действует для вклада «Юбилейный» Инресбанка (был присоединен к Мособлбанку в 2016 году). «В 2013 году банк предлагал ставку по этому вкладу 11% при сроке от года. Особенностью вклада было то, что клиент сам выбирал срок действия договора. Один человек из интереса открыл вклад на 250 лет. Минимальная сумма для открытия вклада составляла 1 тысячу рублей. Этим воспользовались продвинутые вкладчики. Открывали по 30 вкладов с тем, чтобы, когда заканчивался один вклад, например сроком на год, снять эти деньги и переложить на следующий, открытый на больший срок», — рассказывает клиента банка Филипп Бочагин.

Ознакомиться с условиями вклада можно на сайте Мособлбанка. Там указано, что ставка 11% действует при сроке вклада от 365 дней.

По словам Бочагина, блокировать пополнение банк начал в январе этого года. «У людей стали заканчиваться вклады, которые работали до этого: «Рождественский» и «Вместе навсегда». И эти вклады начали перекладывать на «Юбилейный». Банк начал блокировать им счета, расценивая операции пополнения как сомнительные. Потом началась эпопея с верификацией вкладчиков. Сотрудники в офисах говорили, что необходимо предъявить договор вклада и первое платежное поручение, чтобы доказать, что эти договоры не поддельные. Затем сообщали, что верификация прошла успешно, но добавляли формулировку «с запретом пополнения депозитного договора». В интернет-банке, когда шлешь пополнение, появляется ошибка, также не удается пополнить через межбанк. Я лично прошел верификацию еще в феврале, но пополнить вклад как ни пытался, не смог», — рассказал он.

Вкладчики пишут жалобы в ЦБ, АСВ и ФАС и готовятся к судебным разбирательствам. Филипп Бочагин говорит, что получил ответ на свою жалобу в ФАС: «В ответе говорится, что 30 апреля в адрес Мособлбанка было направлено предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства». В пресс-службе ФАС, куда Банки.ру обратился за комментариями, отказались давать разъяснения по ситуации с вкладчиками Мособлбанка.

Когда в январе клиенты банка начали жаловаться на невозможность совершать операции по своим вкладам, санирующий его СМП Банк сообщал, что «приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам» обусловлена с тем, что Мособлбанк находится в процессе санации и проводит «верификацию вкладов» физических лиц, оформленных до начала процедуры финансового оздоровления.

ФАС выступала на стороне вкладчиков в деле Тинькофф Банка в 2015 году. Основанием для возбуждения антимонопольного дела стали жалобы граждан в связи с решением банка унифицировать условия пополнения вкладов, открытых в период с 24 декабря 2014 года по 30 апреля 2015-го, а также вкладов, по которым была повышена ставка в связи с изменившимися рыночными условиями. Так, ко всем пополнениям данных вкладов, зачисленным с 1 июля 2015 года, банк решил применять единую ставку, вне зависимости от срока вклада. Антимонопольщики в итоге квалифицировали действия Тинькофф Банка как недобросовестную конкуренцию. Банк обязали выплатить вкладчикам весь недополученный доход.



Право взыскать упущенную выгоду

Юристы говорят, что отказ банка принимать взносы на пополняемый вклад является незаконным. «В такой ситуации банк нарушает положения статей 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации и права вкладчика как потребителя. Во внесудебном порядке потребитель может пожаловаться в Роспотребнадзор на нарушение закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор должен провести проверку на основании жалобы потребителя и предпринять меры (предписание, штраф) в отношении банка в случае обоснованности жалобы. Также возможно обращение в Центральный банк РФ, который уполномочен проверять деятельность банков, соблюдение ими лицензионных требований. Данные обращения не отменяют права вкладчика на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав. В такой ситуации вкладчик вправе взыскать с банка упущенную выгоду в виде неполученных процентов по вкладу в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ. Неполученные проценты по вкладу можно рассчитать с учетом срока вклада, размера процентной ставки и суммы пополнения», — пояснила партнер Law & Com Offer Виктория Соловьева. А с 1 июня 2019 года можно обратиться за разрешением разногласий к финансовому омбудсмену, добавляет управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. «Но прежде всего необходимо тщательно изучить договор, возможно, банк прописал в нем возможность изменять те или иные условия в одностороннем порядке», — уточнил Денисов.

По словам Виктории Соловьевой, для успешной защиты своей позиции в суде вкладчик должен доказать, что у него имелось реальное, а не предполагаемое намерение пополнить депозит в определенный период и в конкретной сумме, которой он действительно располагал, однако банк отказал в ее принятии.

«В суде вкладчику нужно будет доказать, что он располагал суммой для внесения дополнительного вклада и имел возможность ее внести (что можно подтвердить платежными документами — приходным ордером, заявлением на перевод денежных средств), а также представить доказательства уклонения банка от ее размещения. Для этого он должен направить банку письменное требование о принятии дополнительного взноса и совершить перевод суммы дополнительного взноса на счет вклада. Если банк эту сумму возвратит или не учтет на счете вклада, у вкладчика возникает право на взыскание упущенной выгоды. При наличии письменного требования вкладчика и правильно оформленных платежных документов, требование вкладчика о взыскании неполученных процентов подлежит удовлетворению», — указала юрист.

Банки стали осторожнее

По словам руководителя направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлии Прошиной, сейчас банки не предлагают длинные вклады с высокими процентными ставками. «Исходя из опыта 2014—2015 годов, когда ставки по долгосрочным пополняемым вкладам превышали 20% годовых, многие банки были вынуждены ввести различные запреты на пополнение и тем самым противоречили условиям договора. Вкладчики недоумевали, слыша в ответ от сотрудников банка такую фразу: «Да, в договоре указано, что вкладчик имеет право вносить дополнительные взносы, но нигде не указано, что сотрудник банка обязан их принять». Сейчас ставки по вкладам существенно ниже, а банки действуют очень аккуратно», — говорит она.

Банки делают акцент на краткосрочные вклады либо ограничивают возможность пополнения по сроку или по сумме.

«Когда на рынке идет тренд на снижение депозитных ставок, банки не хотят брать на себя риски, обязуясь выплачивать проценты по пополняемым вкладам, открытым на длительный срок под высокую ставку. На рынке существуют долгосрочные пополняемые вклады сроком на три и даже пять лет. Если по условиям договора пополнение разрешается в течение всего срока, то ставки по таким вкладам находятся на довольно низком уровне. Например, вклад «Мой мобильный» банка «Урал ФД» сроком на пять лет под 6% годовых. «Пополняемый» Россельхозбанка (на три года под 6,4% при открытии депозита в офисе или 6,55% годовых при оформлении онлайн) можно пополнять в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Чаще же всего при оформлении вклада на долгий срок и под более-менее выгодный процент банки вводят довольно существенные ограничения на внесение допвзносов. Это могут быть как ограничения по сроку, например только в течение первых 90 дней (Фора-Банк — вклад «Перспективный» сроком на три года под 8,2% годовых), или ограничения по сумме, то есть «сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму вклада» (Совкомбанк — вклад «Удобный» под 7,55% или «Постоянный доход» под 6,7% годовых и сроком на три года)», — объяснила Юлия Прошина.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru