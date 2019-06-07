Можно ли еще заработать на «Газпроме»

Акции «Газпрома» показали рекордный рост. За месяц их котировки поднялись на 40%. Каковы шансы, что рост бумаг газового гиганта, владеющего более чем 70% российского газа, продолжится?

Две стадии роста

Для начала вспомним, как росли акции «Газпрома». В начале мая руководство компании объявило о планах увеличить дивиденды до 16,61 рубля на акцию. Ранее инвесторы ждали, что по итогам года им заплатят по 10,43 рубля на акцию. Бумаги тогда стоили очень дешево — 163 рубля, и инвесторы начали их покупать. Буквально за два дня (14—15 мая) они выросли в цене на 20%.

Какое-то время спустя стало казаться, что «Газпром» выдохся: котировки его бумаг некоторое время держались в районе 200—210 рублей. Никаких причин для дальнейшего роста акций не наблюдалось, хотя некоторые аналитики полагали, что, если компания решит увеличить долю дивидендных выплат с текущих 27% до 50% от чистой прибыли, это может придать новый импульс для роста бумаг. Так и случилось: в начале июня руководство газовой компании объявило о пересмотре дивидендной политики (в этом году «Газпром» намерен разработать новую стратегию, предполагающую рост выплат до 50% прибыли по МСФО), и ее акции вновь пошли вверх, подскочив в один день на 17% и преодолев планку в 251,65 рубля. В итоге компания прочно заняла лидерство по капитализации на рынке, обогнав долгое время занимавший эту позицию Сбербанк.

Трейдеры отмечали значительно возросший объем торгов бумагами «Газпрома» на бирже. Вышедшая в тот же день новость о якобы готовящейся отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера не получила подтверждения: представители компании опровергли эти слухи. Скорее, на столь стремительное подорожание повлияли технические факторы: на рынке было много коротких позиций, которые инвесторы открывали, не ожидая новых взлетов от и так уже сильно подорожавших акций «Газпрома». После резкого взлета котировок инвесторам, делавшим ставку на падение акций компании, пришлось спешно выкупать бумаги и выходить из сделок.

Битва за газ

«Газпром» долгое время был одной из самых нелюбимых акций на российском рынке. После 2008 года компания так и не смогла восстановиться. «За десять последних лет компания существенно проигрывала индексу Мосбиржи. За это время последний вырос с учетом дивидендов на 471%, а акции «Газпрома» — только на 115%», — говорит управляющий «Райффайзен Капитала» Антон Кравченко. В результате, по словам финансиста, это сформировало негативное отношение инвесторов к компании и привело к существенному «недовесу» ее акций в портфелях как международных, так и локальных инвесторов.

Заявления газпромовских топ-менеджеров пришлись как нельзя вовремя. На волне гонки за дивидендами инвесторы готовы были забыть о проблемах в бизнесе «Газпрома», возможных санкциях и т. п. Вопрос в том, насколько прочным окажется этот интерес и будет ли он оправдан? Ведь размер дивидендов никто не гарантирует, и в случае негативного тренда на рынке или, например, падения цен на энергоносители инвесторы рискуют не получить ожидаемого результата. По словам аналитика «Финама» Сергея Дроздова, головокружительный взлет акций газовой компании заставляет усомниться в продолжении столь стремительной динамики в будущем. «Инвесторам, которые не успели купить акции «Газпрома», стоит подождать окончания коррекции и посмотреть за дальнейшим поведением бумаги», — полагает эксперт. Он рекомендует покупать, если котировки бумаг закрепятся выше 251 рубля. Аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что дивидендная история в «Газпроме» уже во многом отыграна. «Последний скачок котировок был вызван спекуляциями о кадровых изменениях в топ-менеджменте, и если они не подтвердятся, то весьма вероятна фиксация прибыли, тем более что цены на газ в Европе падают, а доходность свободного денежного потока компании невысока», — говорит он.

В пользу того, что рост акций «Газпрома» может оказаться лишь временным явлением и пока причин для продолжения ралли нет, говорит снижение его показателей в этом году. При росте выручки (за счет роста рублевых цен на газ) объемы продаж заметно сократились: поставки в страны бывшего СССР и в Европу уменьшились в I квартале примерно на 13%. В Промсвязьбанке сомневаются, что по итогам II квартала ситуация изменится. «Компания может оказаться не слишком конкурентоспособной, поскольку спотовая цена на газ в Европе из-за активизации американского СПГ уже упала ниже 200 долларов за кубометр, тогда как «Газпром» поставляет газ по 259 долларов за кубометр», — говорит аналитик банка Екатерина Крылова.

При этом «Газпрому» все труднее конкурировать с другими поставщиками углеводородного сырья. В частности, с компаниями, зарабатывающими на продаже сжиженного природного газа. В I квартале его основной конкурент «Новатэк» увеличил продажи на 9,5%, причем экспорт в Европу вырос в 3,5 раза. С точки зрения фундаментальных показателей «национальное достояние» также выглядит слабее компании Леонида Михельсона. Рентабельность бизнеса «Газпрома» ниже, а долговая нагрузка выше. В частности, показатель рентабельности капитала (ROE) ниже в 4 раза, чем у «Новатэка», а соотношение долга к доналоговой прибыли (Debt/EBITDA) выше в 5 раз.

Правда, последние два года «Газпром» последовательно снижал долговую нагрузку. С 2017 года доля долга в активах сократилась с 34,12% до 33,38%. Екатерина Крылова обращает внимание на огромный свободный денежный поток компании (243,7 млрд рублей) и рост рентабельности прибыли компании. По сравнению с I кварталом 2018 года этот показатель вырос с 17% до 23%.

Обещанного три года ждут

Означает ли все это, что акции «Газпрома» пора продавать, поскольку их дальнейший рост под большим вопросом? Вовсе нет. У акций газовой компании есть как минимум три причины для того, чтобы окончательно закрепиться в лидерах российского фондового рынка по капитализации и даже вернуться к докризисному уровню. Ведь вплоть до 2008 года акции компании торговались выше 340 рублей, а ее капитализация — выше 8 трлн рублей.

Причина первая — техническая. «Газпром» даже сейчас очень дешевая компания. Например, рыночная капитализация компании существенно ниже ее балансовой стоимости, при этом по итогам I квартала 2019 года показатель отношения капитализации к выручке (P/S) находился на уровне всего 0,64, тогда как у «Новатэка» — 4,46. Это означает, что рынку нужен только повод, чтобы снова начались покупки. Расти компании Леонида Михельсона сложнее. «По фундаментальным показателям бумага уже является крайне дорогой, а ее дивидендная доходность существенно ниже, чем у Сбербанка, «Роснефти» и «Газпрома». Фактически инвесторы загнали оценку компании на уровни, которые могут оправдаться через 3—4 года, но за это время может произойти очень много изменений», — говорит аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков.



Причина вторая — ожидаемый рост производственных показателей, связанный с ростом объемов потребления газа. По данным Института энергетических исследований РАН, газ в перспективе до 2040 года будет лидировать по объемам абсолютного прироста потребления среди всех энергоресурсов. Один из основных потребителей — Китай, власти которого таким образом пытаются бороться с загрязнением от угольных электростанций. С вводом в эксплуатацию «Силы Сибири» «Газпром» получает хороший шанс увеличить экспорт газа. Понятно, что в случае глобальной рецессии или кризиса китайской экономики планы газовой компании по поставкам могут оказаться сорванными. Однако пока у аналитиков весьма оптимистичные прогнозы. «В период 2019—2020 годов компания завершает три важных крупных проекта: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Благодаря этим проектам поставки газа в страны дальнего зарубежья увеличатся более чем на 100 миллиардов кубометров в год, или в полтора раза от текущих объемов», — рассказывает Кочетков. Это означает, что компания может существенно увеличить выручку от экспорта и сократить затраты на инвестиции. «Мы можем рассчитывать на рост прибыли до 2—2,5 триллиона рублей по сравнению с около 1,5 триллиона рублей за 2018 год», — прогнозирует эксперт.

Причина третья — рост дивидендных выплат, что сразу сделает «Газпром» одним из главных фаворитов у инвесторов, которые делают ставку на дивидендные стратегии. В Sberbank CIB считают, что в перспективе дивидендная доходность акций компании может достичь 14—15%, а это подтолкнет котировки выше 270 рублей. Как считает Андрей Кочетков, даже при условии сохранения прежней дивидендной политики рост прибыли может увеличить выплаты до 25—30 рублей выплат за бумагу. «Соответственно, цена акции «Газпрома» в 300—350 рублей не должна казаться фантастикой», — резюмирует аналитик.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru