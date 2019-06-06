Цель обманывает средства

Заемщики-физлица все чаще используют купленные в кредит авто для получения дохода Фото: cirocarnevale/Depositphotos.com

Предприниматели стали чаще использовать потребительские кредиты в коммерческих целях. Должны ли банкиры применять какие-либо санкции к заемщикам в таких ситуациях?



Доходное вместо

Ассоциация российских банков направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разъяснить, как действовать, если выданный частному лицу кредит используется в коммерческих целях.

«В последнее время все чаще стали выявляться факты, например, использования полученных физическими лицами в кредит денежных средств на покупку автотранспортных средств не на личные нужды, а в целях извлечения дохода. Приобретенные заемщиками в кредит автотранспортные средства используются в качестве источника получения дохода (например, для оказания услуг такси, каршеринга и т. п.), что может свидетельствовать либо о ведении заемщиками предпринимательской деятельности, либо об оказании ими физическим лицам услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд в статусе самозанятых граждан», — говорится в письме.

В соответствии с пунктом 2 статьи 814 Гражданского кодекса РФ в случае невыполнения заемщиком условия договора о целевом использовании займа кредитор вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора и потребовать досрочного возврата предоставленных средств и уплаты процентов. В связи с этим у банкиров возникает вопрос, вправе ли они применять соответствующие положения ГК РФ при выявлении фактов использования заемщиками приобретенных в кредит вещей (например, автомобилей) с предпринимательской целью или для оказания услуг в качестве самозанятых.

«Заемщик должен быть максимально честен»

Банкиры вынуждены были обратиться к регулятору за разъяснениями, так как для коммерческих и потребительских кредитов действуют разные нормы, рассказал Банки.ру председатель АРБ Гарегин Тосунян.

«Это связано с вопросами рисков, обеспечения и резервирования. Мы обратились за детальным разъяснением к регулятору по вопросу, как действовать в таких ситуациях. Не будут ли применяться санкции к банку, если он выдал потребительский кредит, а заемщик использовал его как коммерческий? Это с одной стороны. И с другой — как действовать, не усложняя процедуру оформления потребкредитов», — сказал Тосунян. По его оценке, доля кредитов, которые оформляются как потребительские, а в действительности используются для бизнеса, составляет не менее 30%. «Заемщик должен быть максимально честен со своим кредитором. Если используешь кредит на коммерческие цели, скажи об этом», — подчеркнул Тосунян.

«Если выяснится, что приобретение транспортного средства в кредит в целях получения прибыли нарушает соответствующий пункт договора, заемщик рискует попасть под действие санкций, обозначенных в этом же договоре. Речь идет о досрочном возврате кредита, изъятии залогового имущества или возврате неустойки, или возмещении убытков банку», — говорит заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Однако, отмечает он, подобных прецедентов не было.

Противоречие между Гражданским кодексом и законом о потребкредитовании заключается в том, что ГК дает право в одностороннем порядке расторгнуть договор, а закон о потребкредитовании — нет.

«Последствия, предусмотренные в ГК РФ в отношении нецелевого использования займа: право одностороннего отказа от договора либо требование досрочного возврата кредита и уплата причитающихся на момент возврата процентов. ФЗ о потребительском кредите, например, не предусматривает права одностороннего отказа. Более того, существует общее правило запрета одностороннего отказа от договоров с гражданами (статья 310 ГК РФ). Расторгнуть такой договор возможно лишь в судебном порядке при существенном нарушении договора потребительского кредита. Иными словами, разрешение вопроса о нарушении целей выданного кредита находится исключительно в компетенции суда», — объясняет юрист международной юридической фирмы Integrites Виолетта Королькова.



Санкции для потребителей

Главная цель банков — получить правовую возможность в случае нецелевого использования предмета, приобретенного на кредитные средства, требовать досрочного возврата займа, говорит адвокат, партнер международного центра защиты прав GlobalLaw Андрей Саунин.

«В таком случае банки бы минимизировали свои риски, связанные с более быстрым износом, например, автомобиля, используемого заемщиком в предпринимательских целях. Вместе с тем индивидуальные условия потребкредитования могут предусматривать неустойку за каждый факт нарушения заемщиком правил использования вещи (смена места хранения, допуск к управлению лиц, не согласованных с банком, и т. д.), которая была приобретена на заемные средства. Гражданский кодекс говорит лишь о том, чтобы деньги были потрачены именно на приобретение конкретной вещи. Мое мнение: целевой заем не может предусматривать то, каким именно образом должна использоваться вещь. Главное, чтобы использование вещи отвечало ее назначению. Поэтому ни ГК, ни специальный закон не предусматривают в данном случае право банка применять механизм досрочного требования возврата займа с процентами», — сказал Саунин.

За этим могут последовать действия по ужесточению условий выдачи потребительских кредитов, указывает партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Вероника Сальникова.

«Можно предположить, что ЦБ РФ выдаст разъяснения, в которых установит необходимость жестче определять не только условия предоставления потребительского кредита, но и условия контроля за целевым использованием средств, а также санкции в отношении физического лица. Либо введут ограничения на определенные кредиты, возможность досрочно расторгать договор и требовать возврат при нарушении целевого использования. С точки зрения банков это может стать решением возникшей ситуации, позволит выдвигать потребителю санкции и дополнительные условия. Однако с позиции потребителя это не совсем адекватные меры, не исключено, что ужесточение условий кредита повлияет на спрос на рынке потребительского кредитования», — считает она.

«Для заемщиков это может грозить более тщательной проверкой перед выдачей кредита или, например, в кредитный договор может быть внесен пункт, в соответствии с которым заемщик обязуется не использовать заемные средства в целях извлечения дохода», — согласен старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Предприниматели действительно отдают предпочтение использованию потребкредитов, так как это значительно проще, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Сфера кредитования МСП переживает не самые лучшие времена. Для развития системы нужно решить несколько проблем. Во-первых, доработать, усовершенствовать систему оценки стабильности и платежеспособности предприятий МСП или стартапов, рисков выдачи кредитов предпринимателям. Во-вторых, не все предприниматели ведут подробную отчетность, предпочитая упрощенную систему налогообложения, или работу по патенту, что затрудняет оценку состояния бизнес-процессов предприятия банком. Пока эти вопросы остаются нерешенными, сроки рассмотрения заявок на получение кредита, количество различных бюрократических препятствий оказывают превалирующее воздействие на предпринимателя при выборе между потребительским кредитом специальным для МСП. Однако стоит отметить, что в последнее время государство взяло курс на упрощение кредитования для предпринимателей, адаптируя законодательство, способствуя развитию соответствующих банковских инструментов», — сказал он.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru