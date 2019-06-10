​Личный опыт: создай себе ETF

Любой инвестор может подсмотреть в портфель фонда и собрать свой Фото: gresey/Depositphotos.com

Банки.ру пообщался с инвестором, вкладывающим в дивидендные акции иностранных компаний. Чтобы создать себе портфель, он решил повторить структуру биржевого фонда NOBL.



Выбор аристократа



Пока финансовые власти думают, как оградить россиян от рисков на фондовом рынке, и заманивают вкладчиков «народными ОФЗ», инвесторы используют любые способы, чтобы обойти законодательные препоны и заработать на иностранных биржах. Частный инвестор Вадим решил вкладывать в бумаги западных компаний, выплачивающих высокие дивиденды. Его стратегия основана на копировании портфеля биржевого фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL).

Почему просто не купить акции фонда? По российскому законодательству бумаги иностранных ETF или биржевых фондов могут покупать только квалифицированные инвесторы. Бумаги ряда крупных ETF представлены на внебиржевом рынке в рамках проекта ассоциации НП РТС. Если вы неквалифицированный инвестор и ваш капитал менее 3 млн рублей, доступ к иностранным биржевым фондам вам закрыт. Можно купить бумаги фондов компании FinEX, которые торгуются на Московской бирже, а также биржевые ПИФы нескольких УК. Однако большинство этих фондов торгуются в рублях, поэтому они интересны далеко не всем инвесторам, которые хотели бы заработать на акциях иностранных компаний.

NOBL вкладывает средства акционеров в акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды. В его портфеле 57 компаний, в числе которых Coca-Cola, Procter & Gamble, WalMart, McDonald's. Стоимость активов превышает 76 млрд долларов. С начала года котировки бумаг NOBL (повторяют динамику входящих в портфель акций) выросли более чем на 9%.

Изначально Вадим инвестировал 5 тыс. долларов. Выбирал компании с наибольшей долей в портфеле фонда, а также тех, у кого были самые высокие выплаты акционерам. Все эти бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже, и их можно без труда купить через российского брокера. Инвестору повезло: он начал покупать акции в конце 2018 года, когда на рынках наблюдалась масштабная коррекция. Декабрьское падение индекса S&P 500 стало рекордным: он за месяц потерял 14%, опустившись ниже 2 400 пунктов.

Однако поскольку целью инвестора было не заработать на росте бумаг, а регулярно получать дивиденды, он продолжил покупки и после того, как биржевые индексы начали восстанавливаться. Сейчас, по словам Вадима, стоимость его портфеля составляет около 30 тыс. долларов. Около 90% инвестировано в дивидендные акции, остальное он держит в долларах. В компании, входящие в NOBL, вложено примерно половина средств. По его оценкам, за полгода ему удалось заработать около 5%, лучший результат показали акции Procter & Gamble, принесшие инвестору с учетом дивидендов доходность 17%, а также бумаги Target Corporation, доходность которых за этот же срок составила около 18%.

Индекс в помощь

Стратегия, которую использовал Вадим, чтобы собрать портфель дивидендных акций, выглядит привлекательно, особенно с точки зрения начинающего инвестора. Не нужно искать и выбирать компании, можно просто повторять действия управляющих выбранного фонда — и не нужно платить комиссию за управление. Похоже на популярное у некоторых инвесторов автоследование, но без оплаты услуг более опытного трейдера, сделки которого вы копируете.

Сколько можно заработать, скопировав портфель ETF или ПИФа? Посмотрим на примере одного из крупнейших биржевых фондов iShares Core S&P 500, следующего за одноименным индексом. В портфеле фонда находится свыше 500 компаний. Сначала года стоимость его бумаг выросла на 13,2%. Предположим, что инвестор решил вложиться в топ-10 компаний, занимающих наибольшую долю в портфеле фонда.







Чтобы купить хотя бы по одной акции этих компаний, инвестору потребовалось около 4,5 тыс. долларов. В этом случае доходность портфеля с начала года составила бы около 7,8%. А вот скопировать топ-10 позиций фонда iShares Core S&P 500, соблюдая вес каждой бумаги в портфеле, обойдется примерно в 11 тыс. долларов. Но и доходность такого портфеля с начала года оказалась бы заметно выше — около 12,5%. В основном за счет роста акций Microsoft, доля которых в портфеле максимальна. С начала года бумаги компании подорожали почти на 24%. Также заметно выросли акции Apple и Amazon, которые также входят в число самых «весомых» бумаг портфеля ETF. В расчеты не включены комиссии, которые бы заплатил инвестор брокеру при покупке акций.



За что платим

Участники рынка, опрошенные Банки.ру, скептически отнеслись к идее копировать портфели фондов. В частности, как считает управляющий УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский, в данном случае инвестору просто повезло, ведь он попал в фазу роста рынка. «Есть меткое трейдерское высказывание — «не путайте свои мозги с бычьим рынком» (Don't confuse your brains with a bull market). Практически любой портфель, случайно набранный «инвестором» в конце года, дал бы результат больше, чем достигнутые с помощью описанных манипуляций 5%», — говорит он.

Вероятность того, что инвестору удастся показать хороший результат на длительном промежутке времени, копируя портфель фонда, не так высока. По словам финансового советника «БКС Премьер» Антона Берлинера, инвестор, конечно, может составить портфель из 10—20 акций и сэкономить на комиссии, но на этом плюсы такой стратегии закачиваются. «Во-первых, доли акций в фонде могут меняться, за этим надо следить, реагировать и платить комиссию брокеру за изменение портфеля. А во-вторых, чем больше действий вам придется дополнительно совершить, тем больше вероятность ошибки», — перечисляет он. Например, если достаточно не включить в портфель дае-три акции с небольшим весом, чтобы потерять часть дохода. «Если самостоятельно пытаться инвестировать, повторяя структуру фонда, то сложно добиться полного соответствия, а комиссии брокера за год в итоге будут выше, чем потери на обесценении стоимости фонда из-за расходов на управление», — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Еще одно неудобство для инвестора состоит в том, что стоимость акций может отличаться в разы, если не на порядок. Например, бумаги Coca-Cola стоят 51,5 доллара, а акции Amazon — выше 1700 долларов. Есть и более дорогие бумаги, и, чтобы включить их в портфель, инвестору придется обладать достаточно солидной суммой. В примере с фондом iShares Core S&P 500 сумма увеличилась более чем в два раза по сравнению с тем, сколько потратил бы инвестор, покупая по одной акции каждой компании, хотя речь шла всего о десяти эмитентах.

Тем более, считают эксперты, нет смысла копировать портфели российских ПИФов, которые зачастую обходятся инвесторам намного дороже с точки зрения комиссий за управление, чем биржевые фонды. «Конечно, здесь возникает большое желание экономить на комиссиях. Однако сколько на это потребуется сил, времени и денег?» — задается вопросом Берлинер. Но главное в том, что в подавляющем числе случаев управляющие раскрывают структуру фонда с небольшим временным лагом. За это время состав и доли бумаг в портфеле ПИФа могут существенно поменяться. Поэтому, считает Берлинер, инвестору лучше выбрать акции на Московской бирже, отфильтровав их по параметрам (капитализация, сектор, дивиденды) и купить. Во всяком случае, это сэкономит время и средства, которые в противном случае просто уйдут на комиссии брокеру.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru