Почему юань — не доллар?

Вложения в юань выглядят не очень привлекательными, особенно на фоне инвестиций в доллар Фото: Zoooom/Depositphotos.com

Вложения в китайскую валюту — интересный способ сохранить сбережения от обесценения рубля. Однако пока вложить юани практически некуда, монополии доллара в России ничего не угрожает.

Дедолларизация всей страны

После визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию власти снова заговорили о необходимости избавляться от монополии доллара. Страны договорились увеличить долю расчетов в национальных валютах и стимулировать выпуск долговых инструментов. А банкам, которые подключатся к китайской или российской платежным системам, а также будут использовать прямые корсчета и участвовать в трансграничных переводах, обещана поддержка.

Пока, несмотря на все усилия наших финансовых властей, американская валюта превалирует в расчетах между китайскими и российскими компаниями. По разным оценкам, на нее приходится около 75—80% в торговом обороте двух стран. Как считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, проблема в том, что значительная доля (57%) экспорта в Китай приходится на нефтегазовый сектор. Тем не менее, отмечает эксперт, значимость юаня в торговле растет. За пять лет (2013—2018 годы) доля юаня в российском экспорте выросла с 1,7% до 4,5%, а в импорте — с 2,2% до 19,3%. Во многом благодаря тому, что китайские власти сами заинтересованы в экспансии своей валюты на международные рынки, указывает эксперт. МВФ удовлетворил заявку Пекина и с 2016 года включил юань в свою валютную корзину. Помимо китайской валюты в ней доллар, евро, британский фунт и иена.

Для России китайская валюта — скорее, экзотика. Постоянные колебания котировок, ограниченное предложение банков и высокие спреды при обмене — все это делает юань крайне непопулярным инструментом для сбережений. В отличие от доллара, в котором сосредоточено большинство валютных вкладов россиян. На 1 мая, по данным ЦБ, каждый пятый депозит был открыт в иностранной валюте.

«Для того чтобы в России увеличилась ликвидность китайской валюты, потребуется несколько лет очень плотной работы и серьезный ввод капитала», — говорит аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Главное, по ее словам, чтобы на рынке появилась ликвидность, а банки начали массово предлагать вклады в юанях.

Возможно, это действительно только вопрос времени, ведь, как говорят банкиры, спрос на инструменты в китайской валюте постоянно растет. На днях подконтрольный ЦБ банк «Открытие» сообщил, что будет ввозить наличные юани, обменивая их на рубли в Банке Харбина. Это позволит развивать расчеты в юанях на внутрироссийском рынке, говорится в релизе кредитной организации. «Мы видим устойчивый спрос на наличные юани со стороны российских банков», — рассказал Банки.ру представитель «Открытия».

Непрямые инвестиции

Низкая ликвидность и практически полное отсутствие возможности вложить юани для физлиц делают их покупку крайне рискованной затеей, говорят эксперты. Открыть вклад в китайской валюте сейчас предлагают всего несколько российских банков, причем ставки по таким вкладам уступают долларовым. Например, в одном из банков сейчас предлагают открыть вклад в юанях под 0,8—1,7% годовых (в зависимости от срока и суммы), однако потребуется минимум 20 тыс. юаней (свыше 180 тыс. рублей). Некоторые кредитные организации предлагают специальные сберегательные счета, но их доходность также уступает долларовым вкладам. Для сравнения: вложить доллары сейчас можно под 3,5% годовых (данные портала Банки.ру).

Еще более ограничено предложение для инвесторов, торгующих на российских фондовых площадках. Инструментов, номинированных в юанях, кроме валютного свопа и пары юань — рубль, практически нет. На Московской бирже также торгуются несколько фьючерсных контрактов на юань. В прошлом году облигации в юанях выпустила компания «РусГидро», однако бумага рассчитана на квалифицированных инвесторов и используется исключительно в сделках РЕПО.

Три года назад размещение ОФЗ в китайской валюте готовил Минфин. Планировалось выпустить бумаги на 6 млрд юаней (примерно 1 млрд долларов), торговаться они должны были на Московской бирже. Также доступ к облигациям должны были получить инвесторы из континентального Китая и Гонконга. Однако согласовать размещение с китайскими властями так и не удалось.

Поэтому у тех, кто решил вложить деньги в бумаги, номинированные в китайской валюте, есть два варианта. Первый — открыть счет у зарубежного брокера, а второй — инвестировать в них опосредованно, покупая, например, акции китайских компаний или фонды, вкладывающие в китайскую экономику. В частности, на Московской бирже торгуется ETF на индекс MSCI China. Доходность фонда с начала года составила 4,3%. Вложить деньги в китайские фонды предлагают и некоторые управляющие компании. Для этого придется вложить деньги в ПИФы, расчеты в которых также происходят в рублях.

«Китайские фондовые индексы несколько отстали по темпам роста от темпов прироста российских фондовых индексов, но и те и другие демонстрируют в последние годы существенный прирост», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. С июня 2016 года индекс MSCI China подрос на 34%, соответствующий индекс российского рынка — более чем на 42%. Главными угрозами для роста китайской экономики остаются торговые войны и рост корпоративной задолженности. По мнению аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, эти факторы могут привести к потере до 1% ВВП страны. «Однако профицит текущего счета и возможные валютные интервенции не дадут китайской валюте существенно ослабнуть», — считает он.

С юанем под подушкой

Вложения в юань сами по себе выглядят не очень привлекательными даже без учета ставок по вкладам и отсутствия инструментов для частного инвестора. Особенно на фоне долларa, курс которого последние годы менялся к рублю более заметно. С июня 2014 года курс юаня вырос почти на 70%, до 9,3 рубля. Доллар подорожал чуть больше — примерно на 87%.

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При этом, как свидетельствуют данные Bloomberg, юань за это время подешевел к доллару на 11,3%. В немалой степени этому поспособствовал курс китайских властей на ослабление своей валюты, чтобы поддержать экономический рост в стране. «Контролируемое ослабление юаня позволяло минимизировать внешнее влияние, но очевидно, что китайская валюта двинулась совсем не в ту сторону, в которую ожидалось», — говорит Анна Бодрова из «Альпари». Ведь еще в начале 2016 года курс юаня на бирже доходил до 13 рублей, и многие полагали, что он продолжит расти. Теперь, по словам аналитика, рынок, скорее, делает ставку на ослабление китайской валюты. «Если торговая война между США и Китаем продолжится, юань будет под давлением и вполне сможет отойти в сторону 8 рублей и даже ниже. Если соглашение между сторонами будет достигнуто, юань получит шанс стабилизироваться в области 10 рублей», — прогнозирует Бодрова.

В Промсвязьбанке ждут более масштабного падения курса китайской валюты: до 6,8—7 рублей. Поэтому, считает главный аналитик банка Михаил Поддубский, частным инвесторам вряд ли сейчас стоит вкладывать в юань, тем более что из-за низкой ликвидности издержки от конвертации могут оказаться очень высокими.

С другой стороны, некоторые эксперты не исключают, что долгосрочные перспективы юаня очень неплохие. По словам аналитика «Финама» Вадима Сысоева, поддержку юаню будет оказывать политика правительства страны, которое пытается переориентировать экономику Китая с экспортно ориентированной на импортно ориентированную. «Кроме того, правительство Поднебесной предпринимает ряд мер, направленных на упрощение процедуры доступа нерезидентов на финансовые рынки материкового Китая, что также вызовет дополнительный спрос на китайскую валюту», — напоминает он.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru