Доход уже не тот

Большинство российских рантье — вкладчики, поэтому снижение ставок по депозитам повлияло на доходы от собственности Фото: SWEviL/Depositphotos.com

Сокращение доходов коснулось не только самых бедных россиян, но и более благополучных — рантье и предпринимателей. И эта тенденция сохраняется.



Вкладчики потеряли проценты

В 2018 году в структуре доходов населения произошло снижение доли доходов от собственности — с 5,4% до 4,9%, говорится в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ.

Центробанк также отмечает снижение доходов от собственности в своем отчете за 2018 год. «Доходы населения, включая доходы от собственности, в реальном выражении сокращались. Темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2018 году был невысоким и составил 0,1%», — говорится в отчете.

По словам заместителя директора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Светланы Мисихиной, в снижении доли доходов от собственности сыграли роль два фактора. «Мы говорим о структурных изменениях, так как выросла доля оплаты труда (в прошлом году сильно росли зарплаты бюджетников), а все остальные части структурно уменьшились. Вторая причина — это абсолютное уменьшение. Так как снижались ставки по депозитам, доходы, соответственно, уменьшились», — сказала она.



«В первом квартале 2019 года эта тенденция продолжилась. Доходы от собственности в первом квартале 2019 года составили 3,9%, а в первом квартале 2018 года этот показатель был 4,1%», — добавила Мисихина.

Большинство российских рантье — это вкладчики, поэтому снижение процентных ставок по вкладам повлияло на доходы от собственности, отмечает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Порядка двух третей сбережений населения сосредоточены в банковских вкладах — наиболее простом и распространенном инструменте накоплений. Поэтому доходы от собственности — это прежде всего проценты по депозитам банков. В период высокой инфляции и повышенной ключевой ставки ЦБ средняя доходность депозитов была достаточно высокой, доходя до 13% на срок более года, по данным ЦБ. Затем она стала снижаться, только в 2018 году она уменьшилась с 6,7% в январе до 6% в сентябре, по мере уменьшения ключевой ставки. Поэтому, несмотря на общий рост суммы вкладов на 6,5% в 2018 году, доход по ним в сумме уменьшился. В этом основная причина сокращения доли доходов от собственности в денежных доходах населения», — говорит Гойхман.

У владельцев недвижимости доходы не сократились, уверяет заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. «Исходя из того, что спрос и цены на столичном рынке аренды жилья стабильны, мы не отмечаем снижения доходности сдачи квартиры в аренду. Хотя очевидно, что уменьшение покупательной способности рубля и подорожание потребительской корзины съедают доходы населения», — указала она.



Владельцы недвижимости также почувствовали на себе давление в связи с новым порядком расчета налога на имущество физических лиц, обращает внимание финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис. «Порядок расчета предполагает использование повышающихся коэффициентов при расчете суммы налога. Вполне наглядные цифры — поступления в бюджет по налогу на имущество физлиц увеличились на 15,1%», — сказала Ланис.

«Современные российские рантье делятся на несколько типов. Пенсионеры, у которых есть недвижимость и накопления, и состоятельные люди в возрасте 35—40 лет, которые получают дивиденды и проценты с акций и депозитов. С каждым годом становится все больше инвесторов, которые получают доходы от ценных бумаг», — отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Все риски наступили



Еще один из трендов, который отмечают эксперты НИУ ВШЭ, — уменьшение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности. В 2017 году он сократился на 0,2 процентного пункта, с 7,8% до 7,6%, а в 2018-м — еще на 0,1 п. п. В 2014 году доля доходов от предпринимательской деятельности составляла 8,4% денежных доходов населения, в 2018-м — 7,5%.



«Действительно, доходы от предпринимательской деятельности и доходы рантье могли меняться в худшую сторону, так как если взять в рассмотрение риски, от которых зависит доход рантье, то они наступили. За 2018 год мы получили девальвацию рубля более чем на 20%, новые санкции со стороны Запада, снижение инвестиционного спроса со стороны иностранцев. И это притом, что прошел чемпионат мира по футболу. То есть без такого международного события показатели могли быть еще более скромными», — указала ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова.



Предприниматели и их доходы пострадали из-за общего застоя в экономике, указывает Светлана Мисихина. «В 2018 году предпринимательская активность снижалась, при падающих доходах люди стараются экономить и меньше покупать, соответственно, в услугах и торговле большой прибыли не может быть», — сказала эксперт.



Жизнеспособность новых отечественных предприятий очень низкая, отмечает Ирина Ланис. «Возраст среднестатистического предприятия в России, например, составляет всего один год. Согласно статистике Росстата, в 2017 году в России открылось 359 тысяч новых компаний, а за этот же год закрылось 510 тысяч предприятий. За прошлый год цифры, которые предоставила FinExpertiza, еще страшнее: было открыто всего лишь 290 тысяч предприятий, в то время как закрылись свыше 600 тысяч. Это показатель очень плохого инвестиционного климата. Фирмы практически не доживают до своего пятилетнего юбилея, на четвертый год своего существования практически все умирают, остаются единицы. Получается, что количество новых предпринимателей сокращается. Мы не говорим о реорганизации, когда закрывается одно юридическое лицо и открывается другое по каким-либо причинам. Мы сейчас видим отрицательную динамику — количество новых предприятий более чем вдвое ниже количества закрывшихся», — говорит Ланис.

По словам Гойхмана, последние годы, после кризисных явлений 2014-го, отмечены нарастанием сложностей в частном бизнесе, снижением его рентабельности. Многие люди, получающие доходы от предпринимательства, будь то «частники» или владельцы малых и средних предприятий, сталкиваются со снижением доходов, сворачивают или сокращают деятельность. Таким образом, доля доходов от предпринимательства снижается относительно денежных доходов населения в целом. Это один из факторов, подрывающих возможности развития в экономике за счет частной инициативы, независимой занятости, заполнения небольших «ниш» на рынке, гибко приспособленных к потребительскому спросу, формирующих здоровую конкуренцию.

«Предприниматели в России столкнулись с рядом трудностей в последние годы. Это и уменьшение потребительского спроса в связи с уменьшением реальных располагаемых доходов населения, и увеличение налогового давления, и осложненная ситуация в международной торговле. Некоторые предприниматели вынуждены уменьшать свои масштабы, а некоторые — и вовсе покинуть рынок», — указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru