​Как сэкономить на фондовом рынке

На доходы инвестора претендуют комиссии, налоги и ненужные услуги Фото: коллаж Banki.ru

Торговля на бирже многих отпугивает тем, что придется нести расходы, в отличие от вклада, где все кажется бесплатным. Рассказываем, на чем экономят и где зарабатывают.



Снижайте комиссии

Основная статья расходов любого инвестора – комиссии брокеру. Как правило, у брокеров есть несколько тарифных планов, которые могут подойти или не подойти вам в зависимости от суммы и того, как часто вы намерены совершать сделки с ценными бумагами. Общий принцип у всех один – вы платите исходя из суммы сделки. Однако некоторые компании устанавливают минимальный размер комиссии. Поэтому, если вы не планируете вкладывать большие суммы, стоит уточнить, сколько вы платите за каждую операцию. Чем больше сумма сделки, тем меньшее влияние на доходность инвестиций оказывает комиссия брокера.

Вторая часть расходов – услуги депозитария, который учитывает и хранит информацию о ценных бумагах. В том числе это необходимо для того, чтобы получать дивиденды. В отличие от брокерской комиссии оплата услуг депозитария часто фиксированная и может не взиматься, если в календарном месяце отсутствуют сделки. Поэтому если вы совершили несколько сделок в течение месяца, то комиссия брокеру вырастет, а депозитарию – останется прежней. Сэкономить можно, если в какие-то месяцы просто не совершать операций на бирже.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо: «Если стратегия предполагает разовое создание портфеля и отсутствие регулярных торговых операций, стоит узнать про различные акции у брокеров. Часто первый месяц или два после открытия счета новым клиентом брокер снижает комиссии».

Если речь идет о биржевых фондах или ETF, то здесь действует общее правило покупки ценных бумаг. Единственный риск – высокие спреды (разница между ценой продажи и покупки), которые могут возникать, если бумага не очень ликвидная. Это же следует помнить, если вы покупаете бумаги компаний второго-третьего эшелона или облигации корпоративных эмитентов. Если у них низкая ликвидность, есть риск продать не по самой выгодной цене либо вообще на какой-то срок застрять в позиции.

Экономьте на налогах

По закону инвестор обязан платить 13% с полученной прибыли, будь то дивиденды, полученные от владения акциями, или, в некоторых случаях, купоны по облигациям. Также обязанность платить налог возникает, если вы продаете акции или облигации с прибылью. А если они торгуются в иностранной валюте, вы еще заплатите за доход от их валютной переоценки. За всем этим обязан следить брокер или управляющая компания, в которой у вас открыт счет.

Чтобы минимизировать расходы, стоит помнить три момента. Во-первых, случаи, когда инвестор не должен платить налог на прибыль. В этот список входят:

купонный доход по всем гособлигациям;

купонный доход по корпоративным облигациям, размещенным после 2016 года;

акции компаний высокотехнологичного сектора (при условии, что инвестор купил их не ранее 2015 года и владел не менее года);

еврооблигации Минфина (налог не платится с прибыли, полученной от их «валютной переоценки»).

Во-вторых, не платить НДФЛ можно, если инвестор владел обращающимися на бирже ценными бумагами (включая ПИФы) более трех лет. Правда, здесь есть свои ограничения – бумаги должны быть куплены не ранее 1 января 2014 года, а размер вычета с полученного дохода ограничен суммой 3 млн рублей, умноженной на количество лет владения. Еще один вариант – воспользоваться льготой, которую государство предоставляет владельцам ИИС. Они имеют право не платить НДФЛ с дохода спустя три года после открытия счета. Другой тип льготы для ИИС, которой можно пользоваться каждый год, – вычет с взноса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

И, в-третьих (об этом часто забывают неопытные инвесторы), это перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами. По закону их можно учитывать в будущем, чтобы снизить сумму (налогооблагаемую базу), с которой государство будет брать налоги. Разумеется, придется взять у брокера документы, подтверждающие получение убытка от операций, и представить их в налоговую. Переносить убыток можно в течение десяти лет, при этом правило работает только для одного типа инвестиций: например, убыток, полученный в результате операций с валютой, не получится учесть при уплате налога с прибыли от торговли акциями или облигациями. Снизить налогооблагаемую базу можно, если в конце года продать убыточные бумаги и затем купить их обратно. Тогда брокер зафиксирует факт получения убытка, и это будет основанием снизить налог.

Избавляйтесь от бесполезных услуг

Помимо доступа на торговую площадку брокер предоставляет инвесторам множество услуг, которые зачастую делают их жизнь удобнее, но также стоят денег. Например, использование торговых терминалов многие компании часто включают в пакет услуг, но есть тарифы, где за это придется платить. Если не планируется активной торговли с использованием инструментов технического анализа и речь идет о простой покупке облигаций или дивидендных акций, то, возможно, стоит попробовать воспользоваться мобильным приложением. Несмотря на узкий функционал (например, нельзя посмотреть количество актуальных заявок), для совершения большинства операций этого бывает вполне достаточно. Тем более брокеры постепенно расширяют возможности приложений — и это бесплатно.

Аналитик «Финам» Сергей Дроздов: «Одним из самых популярных способов у инвесторов сократить издержки становится использование мобильных приложения для торговли, где и вовсе отсутствуют комиссии брокера за совершение стандартных сделок. Ко всему прочему, к безусловному удобству приложений можно отнести их компактность, мобильность и возможность оперативно реагировать на смену конъюнктуры в тех или иных биржевых инструментах».



Расходы инвестора часто связаны с маржинальной торговлей (использованием кредитного плеча) и информационной или аналитической поддержкой (сопровождение сделок, торговые идеи и прочее). Если не получать от брокера рекомендации и не использовать заемные средства, то издержки для инвестора будут существенно ниже. «Стоит обратить внимание на способ подачи торговых поручений. За подачу голосового поручения может браться дополнительная комиссия», — напоминает Светлана Кордо из «БКС».



Отдельная история — обучение. Можно, конечно, подключить автоследование (копирование сделок профессионального трейдера) или записаться на учебные курсы, которые предлагают многие брокеры или частные компании. Однако за все это придется платить. Как вариант можно воспользоваться бесплатными вебинарами школы Московской биржи или получить доступ к учебным материалам Высшей школы экономики.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru