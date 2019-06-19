Бедные или прибедняются?

Современная российская бедность не связана с отсутствием крыши над головой Фото: AY_PHOTO/Depositphotos.com

Бедность в России имеет свои национальные особенности. В частности, для россиян характерен высокий уровень владения недвижимостью. Почему бедные не пользуются тем, что имеют?



По официальной статистике, в России 18,9 млн человек, или 12,89% населения, живут за чертой бедности. Росстат причисляет к бедным тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но если ориентироваться на другие показатели, такие как потребление товаров и услуг, уровень бедности окажется выше. Так, по оценке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП), число бедных в России составляет примерно 36 млн человек, или порядка 25% населения.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не исключает «социального взрыва», если уровень бедности продолжит расти. По его словам, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.



О «бедном лентяе» замолвите слово



Чиновники утверждают, что в России есть проблема «ленивых бедных», то есть тех, кто мог бы жить лучше, например, используя имеющееся в собственности имущество. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.

В России большое количество собственников жилья. В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРН) зарегистрировано почти 80,8 млн прав собственности на жилые помещения. Более 97% — 78,8 млн прав собственности — принадлежит физическим лицам. С момента начала ведения в России ЕГРН в 1997 году общее число зарегистрированных прав собственности на жилье в результате приватизации составило 36 млн. Многие россияне имеют и земельные участки. Так, по данным Союза садоводов России, в стране насчитывается около 16 млн дачных участков.

Бедность в России, действительно, имеет свою специфику, говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. «У нас очень специфичная бедность. Например, американская бедность — когда человек не имеет имущества (если оно было, он вынужден его продать) и живет на пособие. В странах третьего мира человек ничего не получает и вынужден как-то существовать. В России человек может жить на пособие, но иметь приватизированную квартиру. У нас высокий уровень владения имуществом среди бедных», — отмечает он.

«Говорить о том, что в России большое количество «ленивых бедных», просто неприлично, — считает профессор РЭШ Ирина Денисова. — На протяжении всей истории современной России основная категория бедных в стране — это работающие люди. Ключевая проблема в том, что на рынке труда много низких зарплат, которые находятся на границе прожиточного минимума, значительная часть этих зарплат — в бюджетном секторе». По ее словам, именно по этой причине стандартные рекомендации по борьбе с бедностью в России неприменимы. «Стандартные рекомендации для развитых стран сводятся к тому, что необходимо вовлекать бедных на рынок труда, у нас же люди заняты, они трудятся, а не сидят на пособиях», — указывает Денисова.



Современная российская бедность не связана с отсутствием крыши над головой, говорит профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. «Суть современной бедности не в том, что человек без крыши над головой и куска хлеба. Это не бедняк из пьесы Горького «На дне». Проблема современной бедности связана с тем, что человек не может позволить приобрести себе, детям, близким услуги, которые создают норму жизни. Это и медицина, и образовательные услуги, то, что это у нас бесплатно, — это миф. В колоссальные суммы выливается уход за пожилыми людьми. Так вот люди, которые не могут себе позволить все эти услуги, и относятся к категории бедных», — говорит она. «Борьба с бедностью должна начаться с изучения причин, в каждом конкретном случае надо искать свою причину и свой путь решения проблемы. Кто-то способен в силу своих возможностей с господдержкой выйти из бедности, а кто-то и с такой помощью не справится в силу, например, семейных обстоятельств», — рассуждает профессор.



Кроме того, для России продолжает оставаться актуальной практика выплат зарплат в конвертах, что также не дает корректно оценить уровень бедности. «В том, что необходимо вводить корректировки для определения бедных людей, которым нужна помощь государства, есть здравое зерно. Очевидно, если гражданин имеет вещи, которые необходимо дополнительно обслуживать, то у него есть деньги на это. Иначе он бы продал вещи, которые требуют отвлечения ресурсов. Такая ситуация сложилась в России, потому что значительное количество людей получают минимальную белую заработную плату, а основную часть — в конверте, поэтому многие граждане по закону могут себя считать необеспеченными, но фактически таковыми не являются», — говорит ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Не актив, а средство выживания

Эксперты утверждают: даже если предположить, что у бедных граждан есть квартиры и земельные участки, это не тот инструмент, с помощью которого можно извлечь выгоду.

«О каких земельных участках может идти речь? Это явно не гектары земли. А садовые участки люди используют для того, чтобы вести какое-то хозяйство, и это опять вопрос к зарплатам, на которые нельзя выжить. Люди сажают картошку не потому, что им так нравится этим заниматься, а потому, что иначе не выжить», — указывает Ирина Денисова.

По словам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, рассуждения о «ленивых бедных» не соответствуют идее социальной справедливости. «По логике чиновников человек, проживающий один в двух- или трехкомнатной квартире и при этом имеющий низкие доходы, недостаточно эффективно распоряжается своей собственностью и часть жилой площади мог бы сдавать в аренду. Сюда же можно отнести и граждан, имеющих земельные или приусадебные участки, но на которых выращивается недостаточно овощей и фруктов, например, для продажи, либо это делается, но доходы с этого опять же не декларируются. Но информация о том, что так можно выбраться из бедности, не соответствует реальности», — подчеркивает он.

Имеется несколько мотивов, по которым люди не решаются использовать свою недвижимость с тем, чтобы извлекать из нее выгоду, говорит Антон Табах. «Есть несколько причин. Очень многие получили квартиру в результате приватизации и не воспринимают ее как финансовый актив. Хотя истории про бабушек, которые живут в одиночку в трехкомнатных квартирах в центре, уже миф, а не массовое явление. Бабушки прекрасно сдают комнаты в аренду. Второе, это высокие риски трансакций с недвижимостью, даже если просто уменьшить размер квартиры. Сколько историй про черных риелторов. И третье — что делать, если превратить имущество в деньги? Куда их вкладывать? Поэтому для большинства проще сохранять собственность, чем что-то предпринимать», — сказал Табах.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru