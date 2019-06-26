Золото вместо доллара

Российские власти предложили населению альтернативу долларам, но воспользоваться ею выгодно не всем Фото: scanrail/Depositphotos.com

Власти намерены отменить налоги для владельцев золотых слитков обезличенных металлических счетов. Позволит ли это сделать инвестиции в драгоценные металлы массовым продуктом для россиян?



Российские законодатели предложили россиянам альтернативу — вместо американской валюты покупать золотые слитки. А чтобы подогреть интерес граждан к инвестициям в благородный металл, они намерены отменить НДС, который сейчас приходится платить владельцам золотых слитков при покупке. Также предлагается освободить от налога на доходы граждан, открывающих обезличенные металлические счета, а сами счета застраховать в АСВ по аналогии с банковскими вкладами. С этими предложениями выступила группа сенаторов Совета Федерации, подготовивших законопроект, который в случае его одобрения должен вступить в силу уже с января будущего года.

Как говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, объем средств граждан на обезличенных металлических счетах составляет 100—150 млрд рублей, то есть не более чем 2,4% от размера средств, которые россияне хранят в валюте. По данным ЦБ, всего граждане принесли в банки валюты в пересчете на рубли около 6,2 млрд рублей, а доля депозитов в долларах и евро выросла до 21,5%. На поведение вкладчиков не повлияли ни снижающаяся доходность депозитов, ни продолжающееся с осени 2018 года укрепление рубля. Авторы законопроекта считают, что налоговые льготы способны изменить этот тренд и спрос со стороны частных инвесторов на золото вырастет с 3—4 тонн в год до 50 тонн.

Инициативы отмены НДС на золото и монеты обсуждаются не первый год. Однако в этот раз все серьезно: идею лоббируют в Минфине. К тому же инициатива полностью укладывается в рамки государственной политики по дедолларизации экономики. Банк России продолжает рекордными темпами сокращать долю американских treasuries, замещая долларовые активы валютами других стран (например, юанем) и скупая у производителей практически все золото. За год объем монетарного золота в резервах ЦБ вырос на 11% и на начало июня составил почти 90 млрд долларов. В мае Банк России закупил 6,22 тонны золота.

Кому выгодна отмена налогов?

С одной стороны, повышенный спрос на золото, на который надеются чиновники, должен поддержать отечественные компании, попавшие под санкции. Например, аффинажный завод в Екатеринбурге, который контролирует группа «Ренова» Виктора Вексельберга. В мае Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) исключила предприятие из списка надежных поставщиков, фактически перекрыв ему доступ на лондонский рынок.

А с другой стороны, как надеются в Минфине, налоговые льготы на золото стимулируют состоятельных граждан переводить свои капиталы из-за границы в Россию. «Мы получаем обращения, в том числе от банков, которые говорят, что есть клиенты, которые готовы внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей — и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если отмена НДС позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Стоит ли инвестировать в золото сейчас?

Золото — это актив, надежность которого понятна большей части инвесторов. Поэтому, как только на рынках назревает кризис, многие инвесторы начинают продавать акции и облигации и покупают либо фьючерсы, либо бумаги ETF, инвестирующих в драгоценные металлы. Примерно это сейчас и наблюдается на рынке. 24 июня стоимость тройской унции на торгах в Лондоне поднялась до 1 439,21 доллара. С начала июня золото выросло в цене на 8,2%. Сейчас металл торгуется чуть выше 1 414 долларов, оставаясь на максимуме с 2016 года.

Интерес инвесторов к золоту подогревают эскалация конфликта США с Ираном и снижение ставок мировых центробанков. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, что Федеральная резервная система будет «надлежащим образом» реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной, косвенно подтверждают ожидания участников рынка, что Федрезерв может также начать цикл снижения ставок. Все это отражается на фондовом рынке (индекс S&P 500 снижается уже неделю), а десятилетние US Treasuries сейчас торгуются под 2%, хотя еще в начале года ставки превышали 2,5—2,7%. Все это приводит к ослаблению позиций доллара относительно большинства мировых валют и росту котировок золота, цены на которое устанавливаются как раз в американской валюте.

По мнению аналитика по товарным рынкам «Открытия» Оксаны Лукичевой, если цена тройской унции окончательно закрепится выше 1 375—1 400 долларов, это может открыть дорогу к новым рекордам. Стоимость золота может взлететь к 1 600 долларам и выше. Поэтому, советует она, инвесторам стоит следить за рынком и в случае коррекции на рынке использовать эту возможность для покупки металла. С другой стороны, предупреждает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, в случае смягчения политической риторики стоимость тройской унции может снизиться. Например, если на предстоящем в конце июня саммите «большой двадцатки» лидерам стран удастся разрешить разногласия. Часть инвесторов, судя по всему, не исключают такого сценария, в пользу чего говорит растущее число коротких позиций в золоте.



Выгодна ли покупка слитков и ОМС?

Большинство экспертов, опрошенных Банки.ру, позитивно воспринимают инициативу властей отменить налоги для тех, кто вкладывает деньги в золото. В частности, по словам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, это может быть интересно долгосрочным инвесторам, которые не хотят разбираться в биржевых спекуляциях, открывать счет у брокера. «Зачастую такие люди вообще не доверяют современной финансовой системе», — говорит он.

Однако значительного спроса от частных инвесторов на слитки или ОМС участники рынка не ждут. По оценкам БКС, объем средств на ОМС может за пару лет вырасти с нынешних 150 млрд до 230—300 млрд рублей, а годовой объем покупок инвестиционного золота в слитках — с 2,8 до 3—3,2 тонны.

Дело в том, что даже с учетом отмены НДС при покупке золотых слитков остается немало сложностей. Во-первых, жесткая ценовая политика банков, из-за которой покупать их выгодно, только если вы обладаете значительной суммой денег. Скажем, в Сбербанке слиток весом 1 грамм обойдется в 3,9 тыс. рублей, а вот 100-граммовый слиток — уже в 365 тыс. рублей (с учетом НДС). Таким образом, в зависимости от веса слитка разница в стоимости грамма золота при покупке для инвестора будет существенной. Как и разница между ценой продажи и покупки: для слитка весом 1 грамм она составляет 43% (с учетом НДС), а для слитка весом 100 грамм — 33%.

Во-вторых, спреды при покупке и продаже золотых слитков, которые выставляют банки, могут сделать невыгодными вложения даже при условии значительного роста цен на золото. Причем банк всегда вправе установить наиболее выгодный для себя «золотой» курс, который будет значительно отличаться от биржевой цены. Эта же проблема характерна и для обезличенных металлических счетов.

В-третьих, само по себе обладание слитком не принесет дохода, а, напротив, потребует дополнительных расходов от его владельца — за хранение в банке, а в случае, если золото будет храниться за пределами банковского хранилища, еще придется оплатить оценку при его продаже. Понятно, что любой товарный дефект, царапина или скол автоматически снизит стоимость золотого слитка. В худшем случае банк просто откажется купить золото.

Есть ли альтернативы?

С этой точки зрения куда более удобными для инвестора с небольшим капиталом может оказаться покупка биржевых фондов, инвестирующих в золото, или ПИФов. Последние вкладывают основную часть средств в иностранные ETF на золото, но также могут вкладывать средства в ценные бумаги золотодобывающих компаний. Минусом таких вложений являются высокие комиссии за управление, которые могут составлять 2—3%. Кроме того, как и в большинстве ПИФов, инвестору, возможно, придется заплатить комиссию агенту. С учетом того, что доходность «золотых фондов» последний год не очень высока (в среднем 2—3%), вложения в ПИФы выглядят не очень привлекательными. В то же время за более долгосрочный период — пять лет — некоторые фонды, инвестирующие в золото, принесли своим инвесторам свыше 70%.

Более экономным вариантом для долгосрочных инвесторов может оказаться покупка биржевых фондов (на Московской бирже сейчас торгуются бумаги фонда FinEx Gold) либо акций золотодобывающих компаний — «Полюса» или Polymetal. По словам аналитиков, корреляция между ростом цен на золото и котировками золотодобывающих компаний самая непосредственная. С начала года бумаги Polymetal выросли на 5%, бумаги «Полюса» подорожали на 12%.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru