Лицевой захват: кому нужна биометрия

Несмотря на все опасения, биометрия уже становится массовой технологией Фото: Elnur_/Depositphotos.com

Скоро для похода в банк не понадобится брать с собой паспорт. Банки внедряют биометрию, чтобы узнавать каждого клиента в лицо. Действительно ли это безопаснее и удобнее?



В России уже более десятка банков применяют собственные системы биометрии. Это делается как для идентификации клиентов, так и для борьбы с мошенниками. В то время как заполнять данными Единую биометрическую систему никто не спешит, собственные технологии банки развивают намного активнее.

Так, Альфа-Банк до конца 2021 года переведет не менее 20% отделений на обслуживание клиентов исключительно по биометрии. В таком отделении клиенту не надо будет предъявлять паспорт или другой бумажный документ. Для подтверждения личности клиенту на своем смартфоне надо будет открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца уведомление.

В Почта Банке во всех флагманских клиентских центрах банка (более 400) и точках обслуживания на почте, где работает сотрудник банка, применяется технология идентификации по фото. До конца этого года планируется масштабировать ее также на те почтовые отделения, где финансовые услуги предоставляет агент банка — сотрудник почты. В октябре прошлого года банк начал применять голосовую биометрию в контакт-центре для аутентификации клиентов. А в мобильном приложении клиенты могут с помощью селфи самостоятельно подтверждать операции, которые банк расценивает как нетипичные.

Сбербанк также предлагает своим клиентам сдать биометрию. «С помощью распознавания лица и голоса в мобильном приложении вы сможете подтвердить перевод без звонка в контактном центре. Распознавание лица в отделениях Сбербанка обеспечит дополнительную защиту от мошенников, которые используют поддельные паспорта», — сообщается в онлайн-приложении банка.

Тинькофф Банк использует идентификацию по голосу и лицу. «Если раньше задачу верификации клиентов при обращении в кол-центр решали классическим способом, задавая клиенту несколько вопросов, то сейчас параллельно с первичной верификацией клиента по имеющимся у банка метаданным используется голос как дополнительный ИД-фактор. Как следствие, среднее время на подтверждение личности при обращении в кол-центр сократилось в четыре раза и сейчас не превышает 15 секунд», — говорит представитель банка.

Экономия на мошенниках

Технология распознавания лиц позволяет выявлять мошенников — например, тех, кто пытается оформить кредит по чужому паспорту.

По словам руководителя дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрея Шурыгина, биометрия дает почти стопроцентную защиту от мошенничеств с поддельными паспортами.

«Система аутентификации высокоэффективна и обеспечивает качество, близкое к 100% верных срабатываний при различных условиях освещения, изменения фона или возрастного изменения лица человека. Время распознавания занимает менее одной секунды. Для снижения риска мошенничества дополнительно используется Liveness — комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой — реальный живой человек, а не фотография или манекен. При этом при биометрической аутентификации фотография обратившегося в офис человека сравнивается не только с его биометрическим шаблоном, хранящимся в банке, но и с данными так называемого черного списка лиц, которые ранее были заподозрены в мошенничестве. А при оформлении кредита его фото также проверяется по сводной базе всех ранее поданных в банк кредитных заявок. И если система выявит несовпадение фото и каких-либо данных, включая паспортные, будет проведена дополнительная проверка. Это своего рода второй круг защиты, который помогает отсекать потенциальных мошенников», — рассказывает Шурыгин. В 2018 году использование биометрии в отделениях позволило Почта Банку предотвратить несколько тысяч мошеннических операций.

В Тинькофф Банке также говорят, что используют технологии распознавания лиц в качестве дополнительного фактора безопасности вместе с традиционными. «Это позволило нам снизить число случаев мошенничества на этапе оформления кредитов в шесть раз и, как следствие, снизить кредитные риски банка. Используя технологии распознавания лиц, мы ежемесячно экономим десятки миллионов рублей», — утверждают в пресс-службе банка.

Биометрия — это не страшно

Внедрению биометрии препятствуют опасения клиентов. Люди беспокоятся, что их данные могут быть подделаны или украдены.

«Эти мифы не соответствуют реальности, — уверяет коммерческий директор VisionLabs (российский разработчик систем компьютерного зрения. — Прим. ред.) Илья Романов. — Вероятность подделки паспорта в сотни раз превышает потенциальную возможность подделки биометрических данных. Мошенникам с экономической точки зрения нерационально пытаться скопировать или каким-то образом получить доступ к данным. Системы распознавания лиц оперируют обезличенной информацией, ее невозможно украсть».

По его словам, практических кейсов, связанных с подделкой биометрических данных, в настоящее время нет. «Зато очень много случаев, когда по поддельным документам воруют деньги с депозитов или из сейфовых ячеек», — отмечает эксперт. «Эти технологии банки внедряют в том числе и для того, чтобы защитить своих доверчивых клиентов», — добавляет Романов.

«Биометрические шаблоны клиентов хранятся в банке в оцифрованном виде и отдельно от персональных и паспортных данных, номеров телефонов, что надежно защищает их как от внешних угроз, так и от внутреннего вмешательства. Получить доступ к счету клиента и провести все операции сотрудник банка в отделении может только при личном присутствии клиента и после его идентификации по фото. Таким образом, полностью исключается несанкционированный доступ к счетам. На сегодняшний день не существует даже теоретической возможности, чтобы из биометрических данных можно было восстановить фотографию, голос или отпечаток пальца. Эта особенность делает практически бессмысленным воровство или подделку этих данных», — объясняет Андрей Шурыгин.

Есть и миф, связанный с тем, что все эти данные собираются, чтобы передавать их спецслужбам. «Могу высказать только свое личное мнение. Если спецслужбам понадобится получить о человеке какую-либо информацию, то они ее получат», — говорит Илья Романов.

Будущее уже наступило

Несмотря на все опасения, биометрия уже становится массовой технологией. «Биометрия применяется для упрощения процедуры прохождения паспортного контроля в аэропорту: больше не нужно переживать, что забыл паспорт, ждать своей очереди у стойки регистрации и потом еще несколько раз предъявлять документы для контроля. С помощью биометрии можно предоставлять персонифицированные товары и услуги: при входе в торговый зал система видеонаблюдения идентифицирует вас, в ваше мобильное приложение поступает информация об акциях и товарах, которые будут интересны именно вам. И конечно, это повышение безопасности в местах большого скопления народа: система видеонаблюдения при входе на стадион распознает болельщиков, которые вели себя агрессивно ранее, сообщение отправляется сотрудникам службы безопасности, и болельщик не допускается на мероприятие», — поясняет заместитель начальника отдела консалтинга Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

«Повсеместное использование биометрии — дело не будущего, а сегодняшнего дня. Мы готовим к внедрению нескольких крупных проектов по обслуживанию клиентов с помощью биометрических данных, скоро это станет привычным для всех способом обслуживания», — заявил Илья Романов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

